Fiica cea mare a lui Codin Maticiuc îl dă de gol pe tati: „Mă răsfaţă mai mult cu…” Ce face actorul când soţia nu este cu ochii pe el! „Doar în weekend!”

Codin Maticiuc este unul dintre producătorii noului film „Sirenele 2”, alături de Andra şi Răzvan Gogan. Aşadar, bineînţeles că a fost prezent la premiera peliculei şi nu a venit singur, ci alături de soţie şi de cei trei copii. Pentru CANCAN.RO, Smaranda, fiica cea mare a actorului, dă tot din casă. Cât de mult o răsfaţă tati şi cine o ceartă mai des?

La premiera filmului în cadrul căruia este producător alături de Andra şi Răzvan Gogan, Codin Maticiuc a venit în formulă completă, alături de soţia, fiicele şi băiatul său.

„Mă simt foarte bine înconjurat de copii. Sunt producătorul filmului, sunt la prima aventură de acest gen, nu am mai produs filme pentru copii. Sper să îmi recuperez banii. Nu am făcut un calcul final, dar cred că ne apropiem la un milion de euro pentru cele trei filme, pentru că este o trilogie. Am intrat în proiect pentru Răzvan şi pentru Andra, dar şi pentru copiii mei”, a spus Codin, pentru CANCAN.RO.

NU RATA: Cum a făcut Codin Maticiuc rost de 400.000 de euro într-o zi pentru filmul Cursa. Soția a pus piciorul în prag: “Avem discuții!”

Fiica lui Codin dă tot din casă: „Nu am voie…”

Pentru că „Sirenele 2” este un film destinat micuţilor, alături de Codin Maticiuc au fost şi fiicele sale. Smaranda, fata cea mare a actorului, i s-a alăturat acestuia pe durata interviului şi a spus cât de mult o răsfaţă acesta, ce reguli au acasă, dar şi cât timp are voie să stea pe telefon alături de surioara sa, Ilinca.

„Tata este un tată bun. Mă răsfaţă mult. Nu am voie pe telefon. Dintre mama şi tata, tata ne răsfaţă mai mult cu dulciuri”, a dezvăluit fetiţa.

Deşi majoritatea copiilor din ziua de astăzi sunt absorbiţi de gadget-uri şi captivaţi de lumea online, Codin şi soţia sa, Ana, au reguli clare la ei acasă. Aşadar, fetiţele stau departe de ecrane şi au voie doar la televizor, exclusiv pe durata weekend-ului.

„Nu are telefon şi nici pe telefoanele noastre nu are voie. Nu are nici tabletă. Are voie doar pe televizor, câteva ore, doar în weekend. (…)

Mama e mult mai strictă cu dulciurile, are grijă de greutatea lor, eu sunt un fel de bunic, cel care le vede mai rar. Urmează să plecăm de vreo două ori la mare şi aş vrea şi la Disneyland pentru cea mică, pentru că ea nu a fost. Smaranda a fost şi în Paris, şi în California”, a încheiat Codin, cu privire la creşterea fiicelor sale.

VEZI ŞI: Accident la filmările pentru Cursa. Codin Maticiuc, primele declarații + 3 persoane au ajuns la spital

Cine deține informații despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.