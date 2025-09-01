Record pentru Adrian Nartea în Grecia: “Mi-am revenit din oboseala cronică!” A scăpat de întrebările soției

Adrian Nartea, protagonistul serialului “Iubire cu parfum de lavandă”, a avut la dispoziție o lună pentru relaxare, perioadă pe care a împărțit-o între vizita la socri la Suceava și escapada alături de fetele lui în Grecia. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Adrian Nartea ne-a povestit despre experiența trăită în Samotraki, la 1600 m altitudine, dar și dependența de telefon.

Adrian Nartea a avut un an plin, în care a filmat la foc automat pentru serialul “Iubire cu parfum de lavandă”, în care deține rolul principal masculin și, prin urmare, are cele mai multe scene de filmat și unde joacă alături de Michaela Prosan, partenera sa din film. Noul sezon al producției revine la Antena 1 pe 12 septembrie.

Adrian Nartea: “Am făcut vârful montan de două ori în cinci zile”

CANCAN.RO: Cum începe toamna pentru tine?

Adrian Nartea: Sunt în febra filmărilor. Deocamdată lucrurile sunt un pic mai lejere, ceea ce mă bucură foarte tare, dar încă mintea mea e în vacanță.

CANCAN.RO: Unde ți-ai încărcat bateriile alături de Alina și de fetele voastre?

Adrian Nartea: Am fost pe la Suceava (n.r, la socri), prin Grecia, prin munți. Nu am stat locului și încă mai am de mers.

CANCAN.RO: Ce poți să ne spui despre escapada în Grecia?

Adrian Nartea: Am îmbinat utilul cu plăcutul, am mers în locul nostru preferat în Grecia, în insula Samotraki, unde e și un munte de 1600 de metri înălțime. Notabil a fost că am făcut vârful montan de două ori în cinci zile. Doar eu și cu gașca mea de prieteni (n.r. au urcat pe munte). Mi-am dat un pic degetele peste cap, dar și-au revenit.

Am fost cu Alina și cu fetele în Grecia și a fost așa o perioadă efectiv de liniște, pentru că abia acum pot spune că mi-am revenit din oboseala cronică acumulată într-un an de filmări, pentru că ritmul de filmări este crunt și greu. Și de asta, cumva mi-a prins bine vacanța asta. Ne întoarcem cu forțe proaspete. Vacanța am petrecut-o bine, fără trezit la 5.00 dimineața. M-am trezit la 8.30 – 9.30, uneori chiar 10.00.

Adrian Nartea: “Singura mea deconectare de telefon este în momentul în care alerg”

CANCAN.RO: În vacanță reușești să te deconectezi de telefon?

Adrian Nartea: Nu există. Singura mea deconectare de telefon este în momentul în care alerg sau, pe locul 2, în momentul în care stau cu copiii, că nu vreau să fiu un exemplu să stau pe telefon cu ei. Deși, și când stau cu copiii, de multe ori mă prind pe telefon și îmi zice și Petra: „Tati, nu mai sta pe telefon!”. Și atunci mă trezesc și îl las deoparte.

CANCAN.RO: Din toamnă Mara va merge la after?

Adrian Nartea: Toamna începe cu filmări, școală, grădiniță. Reintrăm în ritm, destul de brusc așa și abrupt. Încă nu suntem la after, pentru că Alina stă totuși acasă. Noi încă suntem cu conexiunea părinte – copil.

Adrian Nartea: “Alina nici nu mă mai întreabă”

CANCAN.RO: Tu și Alina mai aveți discuții legate de personajul tău din serialul de la Antena 1, de anumite secvențe?

Adrian Nartea: Nu mai avem. Nici nu mă mai întreabă, pentru că știe în ce zonă se duce personajul. Eu nici nu apuc să văd, pentru că în momentul în care se difuzează serialul, adică vinerea, noi încă suntem la filmări. De obicei, spre final de săptămână, se întâmplă filmări de zi și de noapte.

CANCAN.RO: De teatru îți mai faci timp?

Adrian Nartea: Pregătesc o piesă nouă, continuăm cu “Noaptea furtunoasă”. Mai sunt în discuții cu vreo două, trei proiecte și de teatru și de film.

