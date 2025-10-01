Gina Chirilă iubește din nou, dar a ascuns relaţia chiar şi de Bogdan Vlădău! Fostul soţ, luat prin surprindere: “Mi-ar spune și mie. Totuși suntem…”

Acum câteva ore, CANCAN.RO v-a dezvăluit că Gina Chirilă iubește din nou! După despărțirea de tatăl fetiței, fotomodelul și-ar fi regăsit liniștea în brațele unui bărbat care seamănă leit cu fostul. Acum, Bogdan Vlădău face primele declarații despre noua relație a fostei soții. Ce spune despre noul partener al acesteia, dar și despre micuța Katia, fiica lor, aflați mai jos!

Gina Chirilă pare să își fi regăsit fericirea alături de un bărbat misterios, care seamănă relativ mult cu fostul soț și poartă și același nume ca acesta, culmea! CANCAN.RO v-a povestit primele amănunte despre noua relație a blondinei, chiar AICI. După o relație de 11 ani și un copil alături de Bogdan Vlădău, fotomodelul a divorțat de acesta acum un an, iar de atunci nu s-a mai afișat oficial cu niciun alt partener. Până acum, însă!

Ce spune Bogdan Vlădău despre noua relaţie a Ginei Chirilă

În timp ce influencerița s-ar iubi cu alt bărbat, Bogdan susține că el rămâne în continuare… burlac!

Nu m-am focusat deloc pe partea cu dragostea. M-am focusat pe mine, pe fetița mea, pe business, dar pe partea aceasta nu am putut să intru. Nu țin neapărat să mă însor mâine sau poimâine, nici nu știu dacă o să o mai fac! Sper să nu rămân totuși un burlac, a spus Bogdan Vlădău, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Invitat la un eveniment dedicat sportului, Bogdan Vlădău a făcut și primele declarații despre noua relație a mamei fiicei lui. Deși au rămas în relații foarte bune și se înțeleg exemplar în ceea ce privește creștera și educația micuței Katia, vedeta recunoaște că nu știe absolut nimic despre noul bărbat din viața Ginei Chirilă.

Nu știu absolut nimic. Habar nu am. Cred că, dacă ar fi adevărat, Gina mi-ar spune și mie. Totuși suntem prieteni foarte buni. Noi păstrăm contactul, avem grijă de fetiță. Dacă voi știți mai multe, probabil că vom vedea, a mărturisit vedeta.

Cum este tăticul Bogdan Vlădău?

Așa cum spuneam, deși au divorțat după un deceniu de iubire, Gina Chirilă și fostul soț au rămas în relații cordiale de dragul fetiței lor pe nume Katia. Bogdan recunoaște că micuța este punctul lui sensibil și că rareori o poate refuza.

Cea mică e foarte bine. Am lăsat-o acasă mai devreme, am fost în parc. Trebuie să învăț să îi mai spun nu. Nu prea pot. Sper să nu devină prea răsfățată. Îi place aceleași lucruri care îmi plac și mie: înghețata, dulciurile, mâncarea în general, slava Domnului că nu ne chinuim cu ea pe partea aceasta, a adăugat vedeta.

