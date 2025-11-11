„Doar prieten” cu Mădălina Ghenea, cu fosta a rămas pe Instagram. A venit să “o susțină” în România, dar amintirile îl urmăresc

Primele reacții oficiale venite din partea Mădălinei Ghenea, după articolul în care CANCAN.RO prezenta imaginile cu vizita incognito a milionarului Vincenzo Dell`Oglio la București. Mădălina exclude orice storia d`amore cu italianul, dar în ochii lui Vincenzo se vede clar că e un colpo di fulmine, adică pe românește l-a lovit damblaua dragostei.

Oficial, Mădălina declară însă într-o notă pe instagram că ”bărbatul frumos, înalt și tânăr de 30 de ani despre care s-a scris, a ales să călătorească din Italia pentru a mă vizita într-un moment important pentru mine, un gest firesc, de prietenie și respect, într-un context profesional și personal încărcat de muncă și emoție”.

Cu așa prieteni, ce nevoie mai ai de iubiți?

Am înțeles, e doar un prieten, dar a vrut să ne spună totuși că e frumos, înalt și tânăr și că face totuși niște deplasări pentru ea, vine tocmai din Italia, la o oră cu avionul. Adică nu e un milionar italian din ăla urât, de 70 de ani, cu care e nasol să ieși în oraș, că aruncă o lumină proastă asupra ta.

Deci, practic, ce vină are Mădălina că o plac milionarii ăia mișto, iar milionarii nasoi roiesc în jurul altor femei (nu dăm nume).

Și nu e greu de crezut că întâmplător stăteau la același hotel. De altfel, unde să tragi în București, când vii pe neașteptate? Suni o bună prietenă, o întrebi dacă îți poate recomanda un hotel bun. Ea îți spune: ”Certo, Vincenzo! Sunt cazată chiar aici la Athenee Palace. Ce întâmplare!”

Nu știm dacă sunt cazați împreună și nici nu vrem să insinuăm așa ceva! Dar dacă ar fi, probabil Mădălina ar fi cerut un pătuț suplimentar, sau ar fi stat la cameră twin, cu două paturi, prinse în podea, să nu se întâmple accidente.

”Singurul bărbat din echipa mea este filmmaker-ul meu, iar dacă veți face vreo fotografie cu noi în următoarele zile, pentru că vom fi împreună peste tot, sper că nu veți scrie că este milionar și că mi-a plătit masa”, scrie Mădălina Ghenea pe Instagram. Promitem să nu scriem așa ceva.

”Sunt în România pentru a-mi face meseria. (…)Respect presa, dar aș vrea să fiu respectată și eu, ca femeie, mamă și profesionist.”, mai scrie Mădălina pe Insta. Și noi suntem profesioniști. De aceea, am făcut niște investigații. Stați să vedeți ce-am găsit.

Ok, Vincenzo e doar un prieten. E în regulă să ai prieteni. Dar e oare e ok să ai prieteni care au prietenă? Despre ce vorbim? Despre Sofia, iubita lui Vincenzo, desigur! Cum, nu știați?! Pe Facebook așa apare, într-o ”relazione”!

La o căutare simplă, am observat că Vincenzo Dell`Oglio a fost într-o ”relazione” de lungă durată cu Sofia Pecoraro, din Sicilia. Sofia Pecoraro, deși e ”una ragazza splendida”, n-a avut șansa unei cariere în cinematografie, preferând să facă facultatea de medicină și chirurgie din Palermo. Păcat de ea, s-a irosit.

După mulți ani, cuplul Vincenzo-Sofia se pare că s-a destrămat, potrivit Sofiei. Au rămas însă ”friends” pe Instagram și cu siguranță n-a dispărut din mintea și, poate, din sufletul lui Vincenzo. Contactată de CANCAN.RO, Sofia Pecoraro spune însă că ”… we haven’t been together for more than a year…”. (”Nu mai suntem împreună de mai bine de un an”). Ea neagă și că motivul despărțirii ar fi Mădălina Ghenea. Chiar dacă ar fi fost, ce femeie ar fi recunoscut public așa ceva?

”The reasons were other, concerning our couple, no one else”, adică ”Motivele au fost altele, au ținut de noi, de nimeni altcineva”, spune Sofia în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Zâmbetul Sofiei ar fi dispărut rapid dacă ar fi aflat că Vincenzo pleacă tocmai la București pentru că Mădălina Ghenea are ”un moment important” și trebuie susținută. Mai bine că nu sunt încă împreună, scandalul ar fi fost monstru.

Și totuși, ”Nu am primit niciun cadou de la niciun bărbat, nici măcar o floare”, transmite Mădălina Ghenea. Se simte un ușor regret aici. După ce cumperi o apă la 20 de lei în Otopeni, nu-ți mai vine să iei și flori. Mai degrabă cazi pe gânduri. Te întrebi cât o costa o masă în oraș, sau un taxi.

”Mi-aș dori ca și în România să se vorbească despre muncă, nu despre bârfe”, mai spune Mădălina în mesajul ei de Instagram. Așa este, Mădălina Ghenea lucrează acum la un scurt metraj, un proiect important pentru care a primit titlul de ”Cetățean de Onoare” în Italia, la fel ca Pavarotti, Bocelli sau ”Sofia Loren”, conform propriei sale declarații. Interesant că s-a gândit tocmai la o Sophia. Doar că e Sophia Loren. Nu Sofia, Mădălina. Probabil se gândea la Sofia Pecoraro și s-a încurcat.

