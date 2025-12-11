Acasă » Știri » Românii se confruntă cu insomnii înainte de Sărbători. Remediul pentru un somn liniștit

Românii se confruntă cu insomnii înainte de Sărbători. Remediul pentru un somn liniștit

De: Anca Chihaie 11/12/2025 | 17:58
Românii se confruntă cu insomnii înainte de Sărbători. Remediul pentru un somn liniștit
Cum afectează somnul pregătirile pentru Sărbători / Sursa foto: Pexels

În preajma Sărbătorilor de iarnă, tot mai mulți români ajung să se confrunte cu nopți neliniștite și dificultăți de adormire, deși luna decembrie este percepută în mod tradițional ca o perioadă dedicată familiei, relaxării și momentelor petrecute în tihnă. În realitate, atmosfera aglomerată de final de an pare să lase o amprentă semnificativă asupra stării de odihnă a multor persoane, iar specialiștii în sănătate mintală observă o creștere constantă a cazurilor de insomnie în această perioadă.

Explicațiile sunt variate, însă în centrul lor se află stresul acumulat. Pregătirile pentru sărbători – de la planificarea cumpărăturilor până la organizarea vizitelor și activităților pentru zilele libere – vin cu o listă lungă de responsabilități suplimentare. Multe persoane resimt nevoia de a finaliza sarcinile rămase la locul de muncă înainte de sfârșitul anului, ceea ce generează o presiune suplimentară. Cumulat, acest ritm alert menține organismul într-o stare continuă de încordare, ceea ce afectează instalarea somnului și calitatea odihnei.

Zodia blestemată de rune în ultimele săptămâni din 2025. Avertismentul numerologului Mihai Voropchievici
Zodia blestemată de rune în ultimele săptămâni din 2025. Avertismentul numerologului Mihai Voropchievici
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Cum afectează somnul pregătirile pentru Sărbători

Pe lângă stresul emoțional, schimbările de rutină din această perioadă joacă și ele un rol important. Zilele mai scurte și temperaturile scăzute reduc expunerea la lumină naturală, element esențial pentru reglarea ritmului circadian. Organismul produce melatonină – hormonul responsabil pentru inducerea somnului – după un program influențat de lumină, iar dezechilibrele apărute iarna pot perturba acest mecanism. Astfel, mulți oameni ajung să adoarmă mai greu sau să se trezească frecvent în timpul nopții.

Programul încărcat contribuie și la utilizarea prelungită a telefonului sau a laptopului pe timpul serii. Dispozitivele electronice emit lumină albastră, care inhibă secreția de melatonină și stimulează creierul într-un moment în care acesta ar trebui să se pregătească pentru odihnă.

În plus, mesele bogate, consumul crescut de alimente grele sau dulciuri și orele târzii la care sunt luate acestea solicită organismul și împiedică instalarea unei stări de relaxare. Mulți oameni ajung astfel să petreacă ore întregi încercând să adoarmă, iar diminețile devin tot mai dificile.

O singură noapte de somn insuficient poate afecta capacitatea de concentrare, nivelul de energie și starea emoțională. Atunci când acest tipar se repetă, riscul instalării unui ciclu de insomnie crește. Efectele se resimt rapid în activitățile zilnice, de la performanța profesională până la relațiile cu cei din jur.

Europa, ‘înghițită’ de episoade arctice! Vortexul polar preconizat să vină după Crăciun ar putea duce la o posibilă „iarnă a secolului”?

România, lovită de ciclonul Byron care a făcut prăpăd în Grecia. Ce se întâmplă în următoarele ore

Tags:
Iți recomandăm
Doliu în lumea muzicii! Artista a murit la doar 26 de ani într-un accident rutier cumplit
Știri
Doliu în lumea muzicii! Artista a murit la doar 26 de ani într-un accident rutier cumplit
O cunoscută influenceriță a trecut printr-un epidod halucinant, iar suspecta ar fi chiar Andreea Bostănică. Videoclipul viral care a stârnit haos online
Știri
O cunoscută influenceriță a trecut printr-un epidod halucinant, iar suspecta ar fi chiar Andreea Bostănică. Videoclipul viral care…
Jaf remarcabil prin simplitatea lui în Brazilia – doi hoți au venit agale, au furat 13 tablouri și au dispărut tot agale
Mediafax
Jaf remarcabil prin simplitatea lui în Brazilia – doi hoți au venit agale,...
Ce salariu are acest kenyan în Brașov. Este complet nemulțumit: „Gata, plec în Belgia!”
Gandul.ro
Ce salariu are acest kenyan în Brașov. Este complet nemulțumit: „Gata, plec în...
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget, m-a făcut să îngheț”
Adevarul
Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget,...
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un col
Digi24
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat...
Conferință extraordinară la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Președinta CAB: Cerem organismelor abilitate să verifice acuzațiile formulate
Mediafax
Conferință extraordinară la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Președinta CAB: Cerem...
Parteneri
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani....
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a rivalelor Mihaela Rădulescu și Andreea Marin: „România suferă de discriminare de vârstă și în televiziune”
Click.ro
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a...
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul conferinței de la Curtea de Apel București
Digi 24
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul...
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
Digi24
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și...
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
Promotor.ro
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
O funcție misterioasă apare pe Waze. Utilizatorii încearcă să-i afle rostul
go4it.ro
O funcție misterioasă apare pe Waze. Utilizatorii încearcă să-i afle rostul
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Descopera.ro
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Go4Games
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Ce salariu are acest kenyan în Brașov. Este complet nemulțumit: „Gata, plec în Belgia!”
Gandul.ro
Ce salariu are acest kenyan în Brașov. Este complet nemulțumit: „Gata, plec în Belgia!”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în lumea muzicii! Artista a murit la doar 26 de ani într-un accident rutier cumplit
Doliu în lumea muzicii! Artista a murit la doar 26 de ani într-un accident rutier cumplit
O cunoscută influenceriță a trecut printr-un epidod halucinant, iar suspecta ar fi chiar Andreea Bostănică. ...
O cunoscută influenceriță a trecut printr-un epidod halucinant, iar suspecta ar fi chiar Andreea Bostănică. Videoclipul viral care a stârnit haos online
Test de logică | Nu toate numerele din această imagine sunt 68. Găsiți-l pe singurul diferit!
Test de logică | Nu toate numerele din această imagine sunt 68. Găsiți-l pe singurul diferit!
Cât costă o noapte de cazare, de sărbători, în hotelul lui Gică Hagi din Mamaia? Condiții de 5 ...
Cât costă o noapte de cazare, de sărbători, în hotelul lui Gică Hagi din Mamaia? Condiții de 5 stele și prețuri pe măsură
Ce a putut să pățească un bărbat care bea 8 energizante pe zi. Medicii trag un semnal de alarmă!
Ce a putut să pățească un bărbat care bea 8 energizante pe zi. Medicii trag un semnal de alarmă!
Fiica lui Liviu Vârciu a răbufnit după ce a fost pusă la zid din cauza siluetei sale: ”Nu mai am ...
Fiica lui Liviu Vârciu a răbufnit după ce a fost pusă la zid din cauza siluetei sale: ”Nu mai am răbdare!”
Vezi toate știrile
×