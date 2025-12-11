Românii se confruntă cu insomnii înainte de Sărbători. Remediul pentru un somn liniștit

În preajma Sărbătorilor de iarnă, tot mai mulți români ajung să se confrunte cu nopți neliniștite și dificultăți de adormire, deși luna decembrie este percepută în mod tradițional ca o perioadă dedicată familiei, relaxării și momentelor petrecute în tihnă. În realitate, atmosfera aglomerată de final de an pare să lase o amprentă semnificativă asupra stării de odihnă a multor persoane, iar specialiștii în sănătate mintală observă o creștere constantă a cazurilor de insomnie în această perioadă.

Explicațiile sunt variate, însă în centrul lor se află stresul acumulat. Pregătirile pentru sărbători – de la planificarea cumpărăturilor până la organizarea vizitelor și activităților pentru zilele libere – vin cu o listă lungă de responsabilități suplimentare. Multe persoane resimt nevoia de a finaliza sarcinile rămase la locul de muncă înainte de sfârșitul anului, ceea ce generează o presiune suplimentară. Cumulat, acest ritm alert menține organismul într-o stare continuă de încordare, ceea ce afectează instalarea somnului și calitatea odihnei.

Cum afectează somnul pregătirile pentru Sărbători

Pe lângă stresul emoțional, schimbările de rutină din această perioadă joacă și ele un rol important. Zilele mai scurte și temperaturile scăzute reduc expunerea la lumină naturală, element esențial pentru reglarea ritmului circadian. Organismul produce melatonină – hormonul responsabil pentru inducerea somnului – după un program influențat de lumină, iar dezechilibrele apărute iarna pot perturba acest mecanism. Astfel, mulți oameni ajung să adoarmă mai greu sau să se trezească frecvent în timpul nopții.

Programul încărcat contribuie și la utilizarea prelungită a telefonului sau a laptopului pe timpul serii. Dispozitivele electronice emit lumină albastră, care inhibă secreția de melatonină și stimulează creierul într-un moment în care acesta ar trebui să se pregătească pentru odihnă.

În plus, mesele bogate, consumul crescut de alimente grele sau dulciuri și orele târzii la care sunt luate acestea solicită organismul și împiedică instalarea unei stări de relaxare. Mulți oameni ajung astfel să petreacă ore întregi încercând să adoarmă, iar diminețile devin tot mai dificile.

O singură noapte de somn insuficient poate afecta capacitatea de concentrare, nivelul de energie și starea emoțională. Atunci când acest tipar se repetă, riscul instalării unui ciclu de insomnie crește. Efectele se resimt rapid în activitățile zilnice, de la performanța profesională până la relațiile cu cei din jur.

