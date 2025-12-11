Acasă » Știri » Decizia luată de Emma Răducanu, la aproape un an de la scandalul hărțuirii: ”Chiar am nevoie!”

Decizia luată de Emma Răducanu, la aproape un an de la scandalul hărțuirii: ”Chiar am nevoie!”

De: Andreea Stăncescu 11/12/2025 | 18:39
Decizia luată de Emma Răducanu, la aproape un an de la scandalul hărțuirii: ”Chiar am nevoie!”
Cum a trecut Emma Răducanu peste momentele dificile / Sursa foto: Facebook
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Emma Răducanu pare să fi depășit momentele dificile de la începutul anului, când a fost implicată într-un scandal de hărțuire, și se concentrează acum pe reconstrucție și echilibru. După luni agitate, jucătoarea britanică și-a oferit o perioadă de răgaz la Londra, în casa părinților din Bromley, unde a dormit din nou în camera copilăriei.

Sportiva clasată pe locul 29 mondial și proaspăt împlinită de 23 de ani, Emma Răducanu a ales să își umple timpul cu activități simple, dar benefice. În această pauză, ea s-a antrenat alături de echipa de rugby a Angliei, a început să studieze spaniola, franceza și mandarina și a petrecut timp cu prietenii în cafenelele preferate. În plus, a explorat istoria artei și a făcut o schimbare de look care marchează un nou început.

„Chiar am nevoie de zile de odihnă față de zilele mele de odihnă. Acest extrasezon a fost atât de frumos. Mi-a plăcut foarte mult să fiu în Bromley”, a povestit Emma Răducanu.

Fierbe Marea Neagră ca în mijlocul verii. Cum va fi afectată România și care este explicația acestui fenomen ciudat
Fierbe Marea Neagră ca în mijlocul verii. Cum va fi afectată România și...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

În curând, Răducanu va merge la Barcelona pentru un cantonament de pre-sezon împreună cu noul ei antrenor, Francisco Roig, angajat în august. Ea povestește că Roig i-a trasat un obiectiv clar cu privire la antrenamente și dorințele de viitor.

Sursa foto: Facebook

Emma Răducanu a fost hărțuită de un bărbat

Toate aceste schimbări vin după ce Roman Kelecic, fostul ei antrenor, a dezvăluit un incident tulburător. Un bărbat ar fi urmărit-o în mai multe orașe, de la Singapore și Abu Dhabi până la Doha și Dubai.

„Deci, este o poveste înfiorătoare. Acest bărbat a urmat-o înapoi la Singapore, la Abu Dhabi unde am fost cu ea, din nou la Doha, acum în Dubai și l-am observat. Dar, inițial am crezut că este un fan, un admirator, pentru că Emma este o vedetă de tenis cu adevărat mare, cu o bază uriașă de fani. Până când s-a apropiat fizic de ea, a început să aibă contact sub formă de selfie-uri, îmbrățișări etc”, a declarat Roman Kelecic, fostul antrenor al Emmei Răducanu.

CITEȘTE ȘI: Ce artiști vor cânta de Revelion la hotelul Simonei Halep din Brașov. Prețurile uriașe i-au scandalizat pe români

Ion Țiriac va primi ”Premiul pentru întreaga carieră” la prestigioasa Gală Alianța 2025 de la Washington D.C.

Tags:
Iți recomandăm
Fiica Gabrielei Lucuțar a ajuns pe masa de operație, după o provocare bizară de pe TikTok: ”Nu am știut ce să fac!”
Știri
Fiica Gabrielei Lucuțar a ajuns pe masa de operație, după o provocare bizară de pe TikTok: ”Nu am…
Emil Rengle și Alejandro de la Asia Express 2025 au stabilit data nunții! Când va avea loc evenimentul: ”Mi-e teamă să nu mi-l fure cineva”
Știri
Emil Rengle și Alejandro de la Asia Express 2025 au stabilit data nunții! Când va avea loc evenimentul:…
Cod galben de ceață în 13 județe. Vizibilitatea scade sub 50 de metri pe mai multe drumuri
Mediafax
Cod galben de ceață în 13 județe. Vizibilitatea scade sub 50 de metri...
Top 15 | Câți lei costă coșul de cumpărături de Crăciun, în funcție de oraș. Prețuri actualizate pentru România
Gandul.ro
Top 15 | Câți lei costă coșul de cumpărături de Crăciun, în funcție...
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget, m-a făcut să îngheț”
Adevarul
Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget,...
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un col
Digi24
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat...
Cursa feroviară de noapte care te duce rapid din Olanda în Italia
Mediafax
Cursa feroviară de noapte care te duce rapid din Olanda în Italia
Parteneri
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani....
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a rivalelor Mihaela Rădulescu și Andreea Marin: „România suferă de discriminare de vârstă și în televiziune”
Click.ro
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a...
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul conferinței de la Curtea de Apel București
Digi 24
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul...
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
Digi24
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și...
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
Promotor.ro
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
O funcție misterioasă apare pe Waze. Utilizatorii încearcă să-i afle rostul
go4it.ro
O funcție misterioasă apare pe Waze. Utilizatorii încearcă să-i afle rostul
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Descopera.ro
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Go4Games
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Top 15 | Câți lei costă coșul de cumpărături de Crăciun, în funcție de oraș. Prețuri actualizate pentru România
Gandul.ro
Top 15 | Câți lei costă coșul de cumpărături de Crăciun, în funcție de oraș....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Rodica Stănoiu, înmormântată fără autopsie! Era lovită și subnutrită, dar nimeni nu știe cauza ...
Rodica Stănoiu, înmormântată fără autopsie! Era lovită și subnutrită, dar nimeni nu știe cauza exactă a morții
Fiica Gabrielei Lucuțar a ajuns pe masa de operație, după o provocare bizară de pe TikTok: ”Nu ...
Fiica Gabrielei Lucuțar a ajuns pe masa de operație, după o provocare bizară de pe TikTok: ”Nu am știut ce să fac!”
Emil Rengle și Alejandro de la Asia Express 2025 au stabilit data nunții! Când va avea loc evenimentul: ...
Emil Rengle și Alejandro de la Asia Express 2025 au stabilit data nunții! Când va avea loc evenimentul: ”Mi-e teamă să nu mi-l fure cineva”
BANC | De ce nu e bine să trimiți melcul după băutură
BANC | De ce nu e bine să trimiți melcul după băutură
Doliu în lumea muzicii! Artista a murit la doar 26 de ani într-un accident rutier cumplit
Doliu în lumea muzicii! Artista a murit la doar 26 de ani într-un accident rutier cumplit
Românii se confruntă cu insomnii înainte de Sărbători. Remediul pentru un somn liniștit
Românii se confruntă cu insomnii înainte de Sărbători. Remediul pentru un somn liniștit
Vezi toate știrile
×