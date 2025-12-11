Decizia luată de Emma Răducanu, la aproape un an de la scandalul hărțuirii: ”Chiar am nevoie!”

Emma Răducanu pare să fi depășit momentele dificile de la începutul anului, când a fost implicată într-un scandal de hărțuire, și se concentrează acum pe reconstrucție și echilibru. După luni agitate, jucătoarea britanică și-a oferit o perioadă de răgaz la Londra, în casa părinților din Bromley, unde a dormit din nou în camera copilăriei.

Sportiva clasată pe locul 29 mondial și proaspăt împlinită de 23 de ani, Emma Răducanu a ales să își umple timpul cu activități simple, dar benefice. În această pauză, ea s-a antrenat alături de echipa de rugby a Angliei, a început să studieze spaniola, franceza și mandarina și a petrecut timp cu prietenii în cafenelele preferate. În plus, a explorat istoria artei și a făcut o schimbare de look care marchează un nou început.

„Chiar am nevoie de zile de odihnă față de zilele mele de odihnă. Acest extrasezon a fost atât de frumos. Mi-a plăcut foarte mult să fiu în Bromley”, a povestit Emma Răducanu.

În curând, Răducanu va merge la Barcelona pentru un cantonament de pre-sezon împreună cu noul ei antrenor, Francisco Roig, angajat în august. Ea povestește că Roig i-a trasat un obiectiv clar cu privire la antrenamente și dorințele de viitor.

Emma Răducanu a fost hărțuită de un bărbat

Toate aceste schimbări vin după ce Roman Kelecic, fostul ei antrenor, a dezvăluit un incident tulburător. Un bărbat ar fi urmărit-o în mai multe orașe, de la Singapore și Abu Dhabi până la Doha și Dubai.

„Deci, este o poveste înfiorătoare. Acest bărbat a urmat-o înapoi la Singapore, la Abu Dhabi unde am fost cu ea, din nou la Doha, acum în Dubai și l-am observat. Dar, inițial am crezut că este un fan, un admirator, pentru că Emma este o vedetă de tenis cu adevărat mare, cu o bază uriașă de fani. Până când s-a apropiat fizic de ea, a început să aibă contact sub formă de selfie-uri, îmbrățișări etc”, a declarat Roman Kelecic, fostul antrenor al Emmei Răducanu.

CITEȘTE ȘI: Ce artiști vor cânta de Revelion la hotelul Simonei Halep din Brașov. Prețurile uriașe i-au scandalizat pe români

Ion Țiriac va primi ”Premiul pentru întreaga carieră” la prestigioasa Gală Alianța 2025 de la Washington D.C.