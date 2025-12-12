Cine a câștigat Buzz House episodul 3. Lupta finală s-a dat între Cedy și Iguana

Lupta pentru premiul de 10.000 de euro este în plină desfășurare. Primele tesniuni din Buzz House au apărut deja, tensiuni urmate de o eliminare. Lupta finală din episodul 3 s-a dat între Cedy și Iguana.

După ce au făcut strategii și alianțe, concurenții din Buzz House au decis că Iguana și Cedy să intre la primul duel. Episodul 3 a scos al iveală legături dubioase și conspirații nebănuite între fete și băieți. Ca să își apere locul în casă, unuii dintre ei au trecut la lucruri ”murdare”.

Cedy a căștigat primul duel din Buzz House – episodul 3

„Bine v-am găsit la primul duel din Buzz House. Din păcate, îi am alături de mine pe Cedy și Iguana. Cred că o să fie o probă competitivă. Aveți două rampe, piese, iar cu piesele repsective trebuie să construiți un turnuleț. Ce este interesant este că aveți o minge. Dacă aruncați bila și dărâmați turnul adversarului, acesta o ia de al capăt. Cine pierde acest duel pleacă acasă”, a spus Adrian Elicopter.

Din păcate sau din fericire, Iguana a pierdut duelul cu Cedy. Iulia a fost convinsă că va pierde. Nominalizarea la duel a demoralizat-o complet și nu și-a mai dat interesul.

„Eram convinsă că Igoană nu o să câștige pentru că eu o vedeam după fața ei, era foarte clar că ea deja așa a băgat picioarele, nu o mai interesează absolut nimic, nu mai face nimic și așa s-a și întâmplat. Deci faptul că ea se gândea că există șansa să iasă din prima zi a demoralizat-o complet și nu și-a mai dat interesul. Adică eu consider că ar fi putut să facă”, a spus Iulia. Iguana: E nasol să ieși din prima zi. Am zis să fac tot ceea ce pot, însă nu am făcut.

Deși a sperat să câștige duelul, la finalul probei, Cedy a mărturisit că este dezamăgit de oameni, mai ales că nimeni nu a avut încredere în el.

„Dezamăgit de oameni, pot să zic, pentru că nu a avut nimeni încredere în mine când am intrat la duel și după când am ieșit de la duel au venit că domne, că bravo, că toate lucrurile astea”, a spus Cedy.

Smaranda lui Selly face victime în plină stradă! I-a sărit posteriorul de sub fustiță!

Selly dă tot din casă în ultima zi de filmari de la Buzz House: The Movie! Cine a jucat cel mai bine dintre influencerii momentului?! ”Este foarte autentic” + Când anunță următorul artist internațional de la Beach Please: ”Cel mai scump lineup din România”