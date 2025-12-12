Acasă » Știri » Cine a câștigat Buzz House episodul 3. Lupta finală s-a dat între Cedy și Iguana

Cine a câștigat Buzz House episodul 3. Lupta finală s-a dat între Cedy și Iguana

De: Irina Vlad 12/12/2025 | 16:03
Cine a căștigat Buzz House episodul 3. Lupta finală s-a dat între Cedi și Iguana/ sursă foto: captură video

Lupta pentru premiul de 10.000 de euro este în plină desfășurare. Primele tesniuni din Buzz House au apărut deja, tensiuni urmate de o eliminare. Lupta finală din episodul 3 s-a dat între Cedy și Iguana. 

După ce au făcut strategii și alianțe, concurenții din Buzz House au decis că Iguana și Cedy să intre la primul duel. Episodul 3 a scos al iveală legături dubioase și conspirații nebănuite între fete și băieți. Ca să își apere locul în casă, unuii dintre ei au trecut la lucruri ”murdare”.

Cedy a căștigat primul duel din Buzz House – episodul 3

„Bine v-am găsit la primul duel din Buzz House. Din păcate, îi am alături de mine pe Cedy și Iguana. Cred că o să fie o probă competitivă. Aveți două rampe, piese, iar cu piesele repsective trebuie să construiți un turnuleț.

Ce este interesant este că aveți o minge. Dacă aruncați bila și dărâmați turnul adversarului, acesta o ia de al capăt. Cine pierde acest duel pleacă acasă”, a spus Adrian Elicopter.

Horoscop 13 decembrie 2025. Leii merg la o petrecere mult așteptată
Horoscop 13 decembrie 2025. Leii merg la o petrecere mult așteptată
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Din păcate sau din fericire, Iguana a pierdut duelul cu Cedy. Iulia a fost convinsă că va pierde. Nominalizarea la duel a demoralizat-o complet și nu și-a mai dat interesul.

„Eram convinsă că Igoană nu o să câștige pentru că eu o vedeam după fața ei, era foarte clar că ea deja așa a băgat picioarele, nu o mai interesează absolut nimic, nu mai face nimic și așa s-a și întâmplat. Deci faptul că ea se gândea că există șansa să iasă din prima zi a demoralizat-o complet și nu și-a mai dat interesul. Adică eu consider că ar fi putut să facă”, a spus Iulia.

Iguana: E nasol să ieși din prima zi. Am zis să fac tot ceea ce pot, însă nu am făcut.

Deși a sperat să câștige duelul, la finalul probei, Cedy a mărturisit că este dezamăgit de oameni, mai ales că nimeni nu a avut încredere în el.

„Dezamăgit de oameni, pot să zic, pentru că nu a avut nimeni încredere în mine când am intrat la duel și după când am ieșit de la duel au venit că domne, că bravo, că toate lucrurile astea”, a spus Cedy.

Smaranda lui Selly face victime în plină stradă! I-a sărit posteriorul de sub fustiță!

Selly dă tot din casă în ultima zi de filmari de la Buzz House: The Movie! Cine a jucat cel mai bine dintre influencerii momentului?! ”Este foarte autentic” + Când anunță următorul artist internațional de la Beach Please: ”Cel mai scump lineup din România”

Tags:
Iți recomandăm
Sfârșit tragic pentru o sportivă de 19 ani. A murit după o provocare bizară, de pe TikTok
Știri
Sfârșit tragic pentru o sportivă de 19 ani. A murit după o provocare bizară, de pe TikTok
Doliu în lumea filmului! Actorul Jim Ward a murit din cauza unei boli nemiloase
Știri
Doliu în lumea filmului! Actorul Jim Ward a murit din cauza unei boli nemiloase
DSP: Al doilea caz de lepră confirmat în Cluj-Napoca
Mediafax
DSP: Al doilea caz de lepră confirmat în Cluj-Napoca
Povestea secretă a pizzei Margherita care a schimbat lumea. Cum arată și unde se găsește „cea mai bună pizza din lume“
Gandul.ro
Povestea secretă a pizzei Margherita care a schimbat lumea. Cum arată și unde...
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prețuri uriașe, camere goale! Intervenție disperată, după ce hotelul Simonei Halep a rămas fără turiști de Anul Nou. Revelion la reducere în Poiana Brașov
Adevarul
Prețuri uriașe, camere goale! Intervenție disperată, după ce hotelul Simonei Halep a rămas...
De ce nu au mai pornit maşinile Porsche în Rusia, incident care a blocat sute de bolizi în parcări
Digi24
De ce nu au mai pornit maşinile Porsche în Rusia, incident care a...
Hotelul Simonei Halep, victimă colaterală a austerității lui Bolojan / Turismul de lux nu mai vinde, iar asta se vede în camerele de 4.000 de euro care rămân neocupate în plin sezon
Mediafax
Hotelul Simonei Halep, victimă colaterală a austerității lui Bolojan / Turismul de lux...
Parteneri
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină Marina Almășan dorul: „Beau cafeaua dintr-o cană cu chipul lor”. Ce meserii au Victoraș și Marinuș?
Click.ro
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină...
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu judecătorii Beșu și Moroșanu
Digi 24
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu judecătorii Beșu...
Călin Georgescu, prima reacție în scandalul care a zguduit justiția din România
Digi24
Călin Georgescu, prima reacție în scandalul care a zguduit justiția din România
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și unde îl poți vedea
go4it.ro
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și...
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Descopera.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Povestea secretă a pizzei Margherita care a schimbat lumea. Cum arată și unde se găsește „cea mai bună pizza din lume“
Gandul.ro
Povestea secretă a pizzei Margherita care a schimbat lumea. Cum arată și unde se găsește...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Sfârșit tragic pentru o sportivă de 19 ani. A murit după o provocare bizară, de pe TikTok
Sfârșit tragic pentru o sportivă de 19 ani. A murit după o provocare bizară, de pe TikTok
Ce a apărut pe mormântul soților Ceaușescu, la 36 de ani de la Revoluție! Monumentul funerar atrage ...
Ce a apărut pe mormântul soților Ceaușescu, la 36 de ani de la Revoluție! Monumentul funerar atrage mulți nostalgici ai comunismului
Doliu în lumea filmului! Actorul Jim Ward a murit din cauza unei boli nemiloase
Doliu în lumea filmului! Actorul Jim Ward a murit din cauza unei boli nemiloase
Geminidele 2025. Când și cum putem vedea fenomenul spectaculos denumit ”ploaia de meteori”
Geminidele 2025. Când și cum putem vedea fenomenul spectaculos denumit ”ploaia de meteori”
Bancul de weekend | Când știi cu adevărat că ești beat?
Bancul de weekend | Când știi cu adevărat că ești beat?
Zodia care se îmbogățește pe final de 2025, dar riscă să rămână singură, potrivit celebrei ...
Zodia care se îmbogățește pe final de 2025, dar riscă să rămână singură, potrivit celebrei Cristina Demetrescu
Vezi toate știrile
×