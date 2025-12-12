Acasă » Știri » Bancul de weekend | Când știi cu adevărat că ești beat?

De: Alina Drăgan 12/12/2025 | 16:41
Nu trebuie să treacă nici o zi fără o porție copioasă de răs. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță te va amuza copios. Întrebarea care se pune astăzi este când știi cu adevărat că ești beat? Ei bine, răspunsul este hilar și îți va aduce zâmbetul pe buze. 

Bancul de weekend:

– Bă, când știi cu adevărat că ești beat?

– Când te așezi pe WC și îți pui centura de siguranță.

Moare toată lumea de pe pământ și se duce în rai.

Dumnezeu vine și spune:

– Vreau ca bărbații să formeze două cozi: una pentru cei care în timpul vieții și-au dominat nevestele și una pentru cei care au fost dominați. Femeile să plece cu Sf. Petru.

Când Dumnezeu se uită din nou, femeile plecaseră și bărbații formaseră două linii.

Coada Bărbaților dominați de neveste avea 100 de kilometri, iar în coada bărbaților care își dominaseră nevestele era un singur om. Dumnezeu se enervase:

– Ar trebui să vă fie rușine! V-am creat după chipul și asemănarea mea și v-ați lăsat ținuți sub papuc. Priviți-l pe singurul meu fiu care a știut să stea drept și care m-a făcut mândru de el. Învățați de la el! Spune-le fiul meu, cum ai reușit să fii singurul bărbat din această coadă?

Iar bărbatul răspunde:

– Nu știu, nevastă-mea m-a pus să stau aici!

O blondă disperată să-și cumpere o pereche de pantofi din piele de crocodil, mergea din magazin în magazin că să găsească cel mai bun preț. Dar peste tot, preturile erau exorbitant de mari. Obosita, de zamagita și frustata, mai face o încercare la un ultim magazin.

– Deci, nu negociați nimic la pantofii ăștia ? întreabă ea vânzătorul

– Ne pare rău domniță, astea-s prețurile, nu avem ce face.

– OOOFFF, pai la banii ăștia mă duc îmi cumpăr o pușcă, și mă duc și-mi împușc un crocodil și-mi fac pantofi gratis !!!

– N-aveți decât domnișoară, îi raspunde vânzătorul batjocoritor.

Zis și făcut, blonda noastră își ia pușcă și pleacă la vânătoare. Vânzătorul, în drum spre casa, trece pe lângă o mlaștină unde o vede pe blonda noastră cea viteza cu un pușcoci în mana. În fata ei apare un crocodil de vreo 6 metri, blonda cu sânge rece, îl împușcă, și-l tareste pe un dâmb unde mai erau întinși vreo 7 crocodili. Îl ia de picioare, îl sucește și cu un răcnet de deznădejde:

– LA NAIBA !!!!!!!!! Și asta-i deculț.

×