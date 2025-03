Selly dă tot din casă în ultima zi de filmari de la Buzz House: The Movie! Cine a jucat cel mai bine dintre influencerii momentului?! ”Este foarte autentic” + Când anunță următorul artist internațional de la Beach Please: ”Cel mai scump lineup din România”

În ultima zi de filmare de la Buzz House: The Movie 2, Selly povestește cum au decurs filmările, cum a fost distribuția aleasă anul acesta în comparație cu cea din 2024, dar și cine a făcut cea mai bună impresie. În plus, pentru CANCAN.RO, influencerul dezvăluie când va anunța tot lineup-ul de la Beach, Please.

Aflat pe platourile de filmare de la Buzz House: The Movie 2, Selly povestește care a fost atmosfera pe durata proiectului, de când îl vom putea vedea în cinematografe, dar și cum s-au comportat influencerii aleși anul acesta. Din distribuție fac parte Albert NBN, Costi Max, Tina Duceac, Davidenko, Theo Zeciu și mulți alții de care Selly pare se fie foarte mulțumit, dovadă că rezultatul este unul pe măsura așteptărilor.

”Este o filmare de noapte, însă eu nu am mult de filmat apoi merg la Costinești. Ce să mai? Alergătură! Acum este ultima zi de filmări, au fost 20 de zile în total. Cred că este cel mai bun film al nostru. Influencerii au jucat foarte bine, cred că au ajutat și cursurile de actorie. Cine joacă cel mai bine? Cred că Beto, pentru că este foarte autentic și scenariul este scris fix după el. Toți influencerii se joacă pe ei în film.

Este o comedie horror în care noi vrem să recreăm Buzz House, dar lucrurile nu merg conform planului, este un subiect deschis și din filmul trecut. Veți vedea din 18 aprilie, în cinema”, a spus Selly.

NU RATA: Albert NBN, impresii după primul episod din Buzz House: “Când am văzut ce trebuia să facem…”

Cum a fost distribuția aleasă anul acesta în comparație cu cea din 2024?

”În comparație cu distribuția de anul trecut, și influencerii de anul acesta au întârziat. A fost mult ma organizată echipa acum, evident că noi câștigăm experiență de la film la film. Influencerii au fost serioși, s-au descurcat bine, peste așteptări. Și eu am întârziat! Cred că o să-mi aplic singur clauza din contract. Eu mereu le pun clauză dacă întârzie, dar nu o aplic niciodată, cred că am mulți bani de luat dacă ne uităm în spate”, a adăugat Andrei Șelaru.

VEZI ȘI: Motivul incredibil pentru care tatăl artistului se află în spatele gratiilor. Albert NBN vine cu explicaţii: „Am înnebunit, am vrut să îi sun!”

”Va avea cel mai scump lineup din România”

Pe lângă film, Selly se ocupă în aceeași măsură și de festivalul Beach, Please, care a intrat deja în atenția publicului. Acum, tinerii care și-au achiziționat deja bilete așteaptă cu nerăbdare ca influencer-ul și echipa lui să anunțe toți artiștii internaționali. Anul trecut, pe scena din Costinești, au urcat Travis Scott, 6ix9ine,Wiz Khalifa, Don Toliver, Yeat, French Montana, Anitta, Rick Ross și alte nume mari, așa că Selly promite un lineup cel puțin la fel de bun ca cel precedent.

”Beach, Please de anul acesta va fi la alt nivel, va avea cel mai scump lineup din România. Cheltuim 10 milioane de euro doar pe artiștii străini, fără să socotim artiștii români. Probabil că totul va ajunge la 16 milioane de euro, încă nu avem un buget clar conturat. Investim în camping pentru a ameliora problemele cu cazările din Costinești.

Cele mai mari nume nu au fost încă anunțate. Vrem să anunțam cea mai mare parte artiștilor pâna la finalul lunii martie. Vom avea un ritm foarte alert, și săptămâna aceasta vom anunța doi artiști și vom oferi câteva indicii”, a încheiat Selly, pentru CANCAN.RO.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.