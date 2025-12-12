După relația cu milionarul, Xonia aruncă bomba: „Nu mai pot să aleg ca la 20 de ani”

În urmă cu patru ani, Xonia își găsise fericirea alături de Michael, un prosper om de afaceri taiwanez cu care se vedea pe termen lung. Se mutase cu el în Los Angeles și spera ca relația să ducă la o căsătorie. Din păcate, socoteala de acasă s-a potrivit cu cea din târg. Așadar, Xonia și Michael au decis să pună punct relației de iubire în urmă cu doi ani. De atunci, soarele nu a mai răsărit pe strada ei, iar vedeta a trecut prin momente dificile. Problemele de sănătate s-au accentuat, iar Xonia ne dezvăluia că este nevoită să urmeze un tratament costisitor. Din fericire, nicio perioadă grea nu durează la nesfârșit, iar artista a revenit spectaculos! A slăbit, pe plan profesional lucrurile merg ca unse, iar personal, cântăreața ne-a surprins în cel mai recent interviu oferit pentru CANCAN.RO în care ne dezvăluie că vrea să îmbrace rochia de mireasă la anul. Totuși, după relația cu milionarul din Beverly Hills, vedeta are un amendament are pentru viitorul soț: Să fie potent financiar!

Xonia este omul surprizelor! A slăbit spectaculos, recent ne-a dezvăluit că vrea să își facă implant mamar (vezi aici), iar acum aceasta surprinde cu noul său plan. Prezentă la Elle Style Awards 2025, artista a atras atenția cu o ținută inspirată din garderoba Prințesei Sisi, însă outfitul nici măcar nu se apropie de explozia de detalii pe care Xonia le-a lăsat să scape în interviu.

După relația cu milionarul, Xonia nu mai pierde timpul: Vrea să se mărite!

CANCAN.RO: E o bucurie de fiecare dată să mă întâlnesc cu Xonia, arăți foarte bine. Cât ți-a luat să te pregătești?

Xonia: O zi întreagă, această piesă este originală a Prințesei Sisi, dar am avut noroc că tot acest concept a fost gândit de un designer român.

CANCAN.RO: Ai mai și slăbit puțin sau mi se pare?

Xonia: Da, sper că da. Căci am făcut tratamente corporale, am tot mers la sală, mă țin de sport, țin regim.

CANCAN.RO: Ții în continuare regim pentru problemele de sănătate pe care le-ai avut sau pur și simplu dietă?

Xonia: Nu pot spune că țin dietă, deja este un lifestyle acest lucru, dar mănânc sănătos, mănânc echilibrat. Sunt niște alimente pe care nu am voie să le consum, dar oricum nu îmi plăceau. Eu am fost balerină profesionistă, așa că am știut cum stau lucrurile cu nutriția.

CANCAN.RO: Dar este ceva la care poftești și nu te poți atinge din cauza acestui regim?

Xonia: Nu. Oricum, cred că oricui i se spune că nu ai voie să consumi un anumit aliment, cred că se oprește ca să nu îți pui în pericol sănătatea.

CANCAN.RO: Cum a fost anul acesta pentru tine?

Xonia: A fost absolut minunat, am fost foarte norocoasă să pot să merg în turneu cu Akcent, am fost în China, Turcia, a fost magic să fiu alături de ei în turneu. Mereu am făcut muzică împreună, dar acum a fost o altă experiență. Am început să cânt și la nunți și pregătesc muzică nouă.

CANCAN.RO: Ai trecut pe zona aceasta și ai început să cânți la nunți. Știu că nu obișnuiai, cum este pentru tine această schimbare?

Xonia: Am avut o pauză foarte lungă din cauza sănătății, iar acum, să fiu pe scenă este cel mai mare cadou. Și orice oportunitate să fiu aproape de voi o iau ca atare și mă hrănesc cu ea. Mă bucur să văd oamenii fericiți care uită de probleme. La nunți, dragostea îmi place cel mai mult. Nu am o nuntă preferată, cel mai frumos lucru este că vezi iubirea adevărată între doi oameni și să le faci seara memorabilă.

Artista vrea un soț potent financiar: „E important să aibă mai mult decât mine”

CANCAN.RO: Că tot ai zis de iubire, cum stai cu dragostea?

Xonia: Foarte bine stau cu iubirea de sine. Trebuie să fii bine cu tine ca să fii bine și cu cei din jur. Am iubire de la părinții mei minunați, de la prieteni, de la cei din jur.

CANCAN.RO: Ești o femeie independentă, o femeie frumoasă, o femeie care stă bine din punct de vedere financiar. Ai avut un an prolific din punctul de vedere financiar, nu?

Xonia: Da, așa este. Dumnezeu ne dă suficientă abundență ca să pot să trăiesc și cred că acesta este cel mai important lucru. Am suficient cât să pot să trăiesc așa cum îmi doresc.

CANCAN.RO: Tu ai fost înainte cu un bărbat care avea mulți bani. Niciodată nu ai vorbit despre treaba asta tu, mai mult s-a scris despre asta. Poți să scazi acum nivelul?

Xonia: Eu nu pun preț pe acest aspect, dar este important pentru mine ca bărbatul să aibă mai mult decât mine. Am avut și relații în care partenerul a avut mai puțin, am avut și relații în care partenerul era la același nivel financiar cu mine, dar și relația despre care vorbești în care partenerul era mult peste mine. Cel mai important pentru mine este clar înțelegerea dintre doi oameni, dar sunt la o vârstă la care nu mai pot să aleg ca la 20 de ani în care nu puneam preț și valoare pe anumite aspecte. Acum că îmi doresc să mă căsătoresc, să îmi formez o familie, trebuie să mă uit la toate aceste lucruri. De altfel, un bărbat când mă abordează, se uită la mine dacă își dorește același lucru, sunt convinsă că se uită să vadă dacă bifez și eu la rândul meu lucrurile pe care el și le dorește de la mama copiilor lui. Este de ambele părți.

CANCAN.RO: Poate la anul te vedem în rochie de mireasă, ne faci o surpriză.

Xonia: Mi-ar plăcea foarte mult, dar până atunci este important să fim bine cu noi, să muncim, să avem activitate, familia lângă noi și restul se face.

