Vedeta din România care se mărită: „Undeva în luna mai, după Paște.” Blonda care făcea ravagii în oraș va avea 2 rochii de mireasă

Simona Trașcă și cântărețul Marian Buzilă au intrat în linie dreaptă cu pregătirile pentru nunta programată în primăvara anului viitor. Evenimentul va fi unul spectaculos, iar cei doi miri și-au planificat detalii care să transforme ziua într-o adevărată sărbătoare a iubirii.

Pregătirile pentru nuntă includ și selecția unei săli de evenimente din București, unde va avea loc petrecerea, iar detaliile finale încă sunt negociate pentru a asigura o atmosferă memorabilă. În planurile mirilor intră și elemente personalizate, care să facă evenimentul unic și să reflecte povestea lor de dragoste.

Simona Trașcă și cântărețul Marian Buzilă se căsătoresc!

Blonda va purta două rochii de mireasă. Una dintre rochii va fi de tip prințesă, pentru ceremonia religioasă, iar cealaltă, mulată, de tip sirenă, destinată petrecerii. Alegerea celor două modele reflectă dorința Simonei de a combina eleganța clasică cu un aer mai modern, care să surprindă invitații.

„Cu nunta suntem deocamdată în pregătiri. Nu am stabilit încă o dată exactă, dar va fi în primăvară. Undeva în luna mai, după Paște va fi. Eu mi-am ales rochiile de mireasă, pentru că vor fi două. Am ales modelul pentru biserică, va fi o rochie tip prințesă. Însă iubi vrea una pe corp, mulată, de sirenă. De asta voi avea două rochii, trebuie să-i facem și lui pofta inimii. Dar, o să aibă și el o surpriză că nu trebuie să vadă mireasa înainte. Am vorbit și la o sală de evenimente din București, dar încă nu am bătut palma”, a spus Simona Trașcă, pentru Click!

Marian Buzilă va avea un rol special la propria nuntă. Cântăreț de profesie, acesta va întreține atmosfera pe tot parcursul petrecerii, iar acest aspect reprezintă o excepție de la tradiția conform căreia mirele nu cântă la propria nuntă. Colaborarea muzicală dintre cei doi a început chiar înainte de logodnă, iar primul lor proiect comun, piesa „Mi-ai dat follow la inimă”, a fost inspirat de modul în care s-au cunoscut prin intermediul rețelelor sociale. Melodia reflectă începutul relației și va marca și atmosfera evenimentului, aducând un plus de emoție și intimitate.

„De cântat eu cânt, eu dansez mireasa… Știu că nu e bine să cânți la nunta ta, dar nu pot să mă pun cu Simona pentru că dorește ca eu să cânt la nunta noastră”, a spus Marian Buzilă pentru sursa citată mai sus.

Relația Simonei Trașcă cu Marian Buzilă a început într-un moment în care blonda credea că șansa de a mai întâlni dragostea adevărată fusese pierdută. Întâlnirea lor a avut loc printr-un schimb de aprecieri muzicale pe Instagram, iar chimia a fost imediată. Logodna a fost celebrată vara aceasta, în timpul unei vacanțe romantice în Hurghada, Egipt, marcând oficial începutul planurilor de nuntă.

