Reacția virală a Ilincăi Vandici, după ce a aflat că Simona Trașcă s-a îndrăgostit de un tânăr de 24 de ani: ”Fiul ei are 25”

Simona Trașcă nu a ezitat să le povestească celor care o urmăresc în mediul online, cum a pus ochii pe un tinerel. Cei doi au ajuns să vorbească, până când vedeta a aflat ce vârstă are el. Atunci, a considerat de cuviință că este mai bine să întrerupă cunoașterea. Subiectul a ajuns și la urechile Ilincăi Vandici, care nu s-a putut abține și și-a spus părerea clară despre preferințele blondinei. Prezentatoarea TV a fost destul de radicală, mai ales când a aflat că băiatul pe care l-a ochit vedeta era mai mic decât fiul acesteia.

Simona Trașcă a povestit un episod interesant din viața ei: cum s-a „îndrăgostit” de un tinerel, care lucrează ca vânzător într-un magazin de mobilă. Pentru că este o fire foarte deschisă și sinceră, blondina n-a ezitat să spună acest episod celor care o urmăresc pe rețelele de socializare. Vedeta, în vârstă de 44 de ani, și-a dorit mereu o relație amoroasă stabilă, dar nu prea a avut noroc în dragoste. Chiar dacă anii au trecut, încă are lipici mare la bărbați.

CITEȘTE ȘI: Ilinca Vandici a comentat noua relație a lui Dorian Popa!

Ilinca Vandici a pus „tunurile” pe Simona Trașcă

După ce a dezvăluit acest episod din viața ei, Ilinca Vandici și-a dat cu părerea. Asta pentru că tinerelul are doar 24 de ani, adică e mai mic cu 20 de ani decât Simona Trașcă. Și asta n-a fost tot! Fiul vedetei are 25 de ani, deci este puțin mai mare decât băiatul pe care-l ochise blondina în magazinul respectiv. Sigur că, atunci când a aflat ce vârstă are, Simona a decis să încheie orice convorbire cu el.

„Are copil mare, mai mare decât potențialul iubit. Se pare ca Simona Trașcă s-a îndrăgostit de un tânăr vânzător într-un magazin oarecare, într-o zi oarecare, efectiv ca în filme de la Hollywood. Deci, practic, Simona s-a dus să cumpere ceva de la un magazin. A văzut un tânăr. Inima i-a tresărit și a zis «Doamne, ce frumusețe», doar că, fată fină, introvertită, rușinoasă nu a putut să se ducă și să-i ceara numărul lui de telefon. După care, s-a apucat să facă anunțul în spațiul public. – Tu, tânărul acela, de la magazinul acela, să mă cauți, că mie mi-a fost rușine să cer numărul tău de telefon. Daca mă vezi, daca mă auzi – . Pe principiul ăsta a fost. Omul s-a sesizat. I-a scris, s-au conversat, și-au dat întâlnire în parc, ea a anulat din nu știu ce motiv, s-au conversat, iar si el i-a zis la un moment dat – Eu la 24 de ani ai mei…- . Fiul Simonei Trașcă are 25 de ani, iar acest tânăr avea 24 de ani. Simona a zis atunci: Știi ce, dragul meu, nu. Tu ești un drăgălaș, un minunat, dar eu pot să-ți dau viata peste cap si nu doresc s-o fac. Simona a zis atunci că nu se poate, ceea ce e normal. Femeia n-a știut ce vârstă are”, a comentat Ilinca Vandici, în emisiunea ei de la Kanal D.

CITEȘTE ȘI: Lora, atac dur la Ilinca Vandici! S-au aruncat replici acide, de la ce a pornit totul: „Mi se pare penibil”