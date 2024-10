Lora, atac dur la Ilinca Vandici! S-au aruncat replici acide, de la ce a pornit totul: „Mi se pare penibil”

E scandal în showbiz, iar două dintre numele mari de pe scena mondenă pare că s-au pus în gardă. Este vorba despre Ilinca Vandici și Lora. Prima i-a criticat nunta celei din urmă, iar acest lucru nu a rămas fără răspuns. La rândul ei, Lora i-a oferit replica prezentatoarei de la Kanal D, iar aceasta a fost una usturătoare. Cum a pornit conflictul dintre cele două dive?

În data de 5 octombrie, după ani de amânări, Lora și Ionuț Ghenu au făcut nunta. Cei doi au sărbătorit evenimentul cel mare în cadrul unei petreceri fastuoase și s-au simțit cât se poate de bine. Recent, în fața altarului a pășit și Theo Rose, însă în cazul ei, evenimentul a fost unul restrâns. Ei bine, Ilinca Vandici nu s-a putut abține și a făcut o comparația între cele două evenimente, iar acest lucru a atras consecințe.

Așa cum spuneam, Ilinca Vandici a făcut o comparație între nunta lui Theo Rose cu Anghel Damian, care au ales să își unească destinele în secret, alături de familie și prietenii apropiați, și nunta Lorei cu Ionuț Ghenu, care au organizat o petrecere cu fast. De asemenea, prezentatoarea de la Kanal D a aplaudat prima inițiativă și a criticat-o pe a doua.

„Casă de piatră! Da, cu familia restrânsă și e suficient! Am vorbit despre Monica Bîrlădeanu și despre Lora, cât a durat să organizeze așa ceva, păi are timp Theo de așa ceva? Ok, îți iei un wedding planner, nu zic nu, dar mie îmi place mult de tot și asta e modalitatea în care ar trebui să se întâmple”, a spus Ilinca Vandici.

Ei bine, cuvintele acesteia au ajuns la urechile Lorei, care nu le-a primit prea bine și a reacționat. Artista s-a arătat deranjată de comentariul făcut de Ilinca Vandici și a oferit o replică acidă. Mai exact, printre altele, cântăreața a subliniat că fiecare mireasă este liberă să își organizeze nunta așa cum își dorește și că nimeni nu ar trebui să judece acest lucru.

„Adică? Cum adică Ilinca Vandici? Eu consider că meritam, după atâta timp de relație și pentru noi și pentru prietenii noștri, o petrecere ca cea de la nunta noastră. Fiecare mireasă alege cum să își facă nunta. Pentru faptul că am avut o nuntă mai mare, brusc asta înseamnă altceva din ce observ. Brusc, doar dacă e mică nunta are sens, și dacă nu e mică e pentru că nu ai atât de multă treabă pentru că dacă aveai treabă îți făceai nunta mică.

Să stau și să explic acum cine sunt și ce fac și cât de ocupată sunt… mi se pare penibil. Și probabil oricum sunt cam penibilă că nu plătesc PR în 2024 să dea la ziar cât de tare sunt eu și ce nunta anului am avut și cât sens are orice am făcut eu la nuntă. Eu am considerat normal să anunț câțiva oameni din presă după ani de întrebat «Lora când te măriți?», că pot veni 2 ore. Și mai consider că așa cum vrea mireasa așa e nunta și ce se vrea, se poate”, a fost replica oferită de Lora.