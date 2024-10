Teo Trandafir, reacție neașteptată după ce a auzit că Anghel Damian și Theo Rose s-au căsătorit: „E ostenită”

Teo Rose și Anghel Damian au luat pe toată lumea prin surprindere atunci când au anunțat că s-au căsătorit. Cei doi și-au dorit un eveniment restrâns și au reușit să țină totul secret. Artista a dat marea veste abia după aproximativ trei săptămâni de la nuntă. Teo Trandafir a auzit și ea despre faptul că celebra cântăreață și tatăl copilului ei s-au căsătorit. Prezentatoarea de la Kanal D a avut o reacție neașteptată.

În urmă cu două zile, CANCAN.RO a anunțat, în exclusivitate, că Theo Rose și Anghel Damian și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Îndrăgita cântăreață a recunoscut faptul că nu și-a dorit un eveniment grandios, de aceea a și preferat să țină totul secret. Nunta a avut loc într-o duminică și a fost mai degrabă un grătar, doar cu membrii apropiați ai familiei.

Teo Trandafir și Ilinca Vandici sunt prezentatoarele emisiunii Follow Us, difuzată pe Kanal D. În cadrul producției televizate, cele două vedete discută știrile momentului, iar acum pe agenda lor a ajuns și nunta lui Theo Rose cu Anghel Damian.

Teo Trandafir a mărturisit că și ea și-ar dori o nuntă precum cea pe care a avut-o Theo Rose. Totodată, prezentatoarea TV a precizat că artista este ostenită în urma evenimentelor la care cântă, așa că a ales să aibă parte de o cununie restrânsă.

„Theo Rose s-a căsătorit cu Anghel Damian, cu iubitul ei, cu care are și copil. Dar cum s-a măritat….Casă de piatră! S-a măritat, s-au căsătorit la modul la care mi-ar plăcea mie, la un grătar cum zice Theo Rose, adică pe lume puțină, adică lăsați-o așa. Pai da, pentru că ea e ostenită, toată ziua cântă la nunți, să mai cânte și la a ei? Parcă nu se făcea!”, a spus Teo Trandafir în emisiunea Follow Us de la Kanal D.

La rândul ei, Ilinca Vandici a avut ceva de spus despre căsătoria dintre Theo Rose și Anghel Damian. Prezentatoarea TV a declarat că îi place foarte mult modalitatea în care cântăreața a ales să spună marele „DA”.

„Casă de piatră! Da, cu familia restrânsă și e suficient! Am vorbit despre Monica Bîrlădeanu și despre Lora, cât a durat să organizeze așa ceva, păi are timp Theo de așa ceva? Ok, îți iei un wedding planner, nu zic nu, dar mie îmi place mult de tot și asta e modalitatea în care ar trebui să se întâmple.

Că mă mai mărit eu vreodată? Așa! Auziți după patru luni… pe tine te invit la grătar, vreau să prăjim calamari și creveți pe plajă, nu vreau porc. Uite așa aș vrea și eu, fiecare mănâncă ce vrea, bea ce vrea, se îmbracă cum vrea”, a spus Ilinca Vandici.