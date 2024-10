Promisiunea făcută de mama lui Theo Rose după ce și-a văzut fiica măritată: ”Mi-au dat lacrimile!”

Este știrea momentului în showbiz! Theo Rose și Anghel Damian s-au căsătorit în mare secret în urmă cu aproximativ 3 săptămâni. Doar apropiații le-au fost alături în aceste momente speciale. Celebra artistă i-a avut alături pe părinții ei, Nina și Ioan Diaconu. Mama cântăreței a făcut o serie de mărturisiri emoționante după marele eveniment.

În urmă cu o zi, CANCAN.RO a anunțat, în exclusivitate, că Theo Rose și Anghel Damian și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Îndrăgita cântăreață a recunoscut faptul că nu și-a dorit un eveniment grandios, de aceea a și preferat să țină totul secret. Nunta a avut loc într-o duminică și a fost mai degrabă un grătar, doar cu membrii foarte apropiați ai familiei.

„În 3 ore eram gata. Am mai făcut un grătar încă 2 ore. Și în 5 ore am terminat nunta cu totul, eram în pat, la somn.”, a declarat Theo Rose, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO .

Citește și: Cât a costat rochia de mireasă pe care Theo Rose a purtat-o la nunta cu Anghel Damian. Nimeni nu se aștepta să dea atât!

Nina Diaconu, mama lui Theo Rose, a fost alături de fiica ei atunci când s-a căsătorit cu Anghel Damian. Aceasta a făcut o serie de mărturisiri despre evenimentul special, dezvăluind și promisiunea pe care i-a făcut-o fiicei sale.

Nina Diaconu i-a promis lui Theo Rose că ea și soțul său, Ioan Diaconu, vor fi alături de proaspeții însurăței în orice situație. Mama cântăreței a fost extrem de emoționantă pentru că și-a văzut fiica atât de fericită. Mai mult, aceasta nu și-a putut stăpâni lacrimile.

„A fost fix despre ei. S-a trăit intens momentul. Vă dați seama că am fost toți emoționați. Am fost fericiți pentru că i-am văzut pe ei fericiți. Mai ales că erau și cu copilul, toți trei. Nu pot decât să mă bucur să îi văd că sunt bine și fericiți. Da, mi-au dat lacrimile, am fost toți emoționați. Noi suntem niște părinți fericiți când îi vedem că sunt și ei împliniți. Ne bucurăm alături de ei. Noi le vom fi alături în orice moment”, a declarat mama lui Theo Rose pentru Fanatik.