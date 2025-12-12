Acasă » Știri » Câte țigări pe zi înseamnă „prea mult”, de fapt. Avertismentul doctorului Mihail Pautov de la Antena 1

Câte țigări pe zi înseamnă „prea mult”, de fapt. Avertismentul doctorului Mihail Pautov de la Antena 1

De: Andreea Stăncescu 12/12/2025 | 16:10
Câte țigări pe zi înseamnă prea mult, de fapt. Avertismentul doctorului Mihail Pautov de la Antena 1
Ce spune Mihail Pautov despre fumat

Deși tot mai mulți oameni recunosc efectele nocive ale fumatului, obiceiul rămâne extrem de răspândit, iar mulți încă se întreabă câte țigări pot consuma fără să își facă rău. Medicul Mihail Pautov atrage însă un semnal de alarmă ferm în privința acestui obicei foarte popular. 

Mihail Pautov explică faptul că atunci când vine vorba de fumat, corpul nu oferă nicio zonă de siguranță. Deși mulți oameni cred că un număr redus de țigări pe zi nu pot face mare rău, medicul atrage atenția că și aceste cantități mici declanșează reacții dăunătoare în organism.

Chiar și câteva țigări pe zi pun în mișcare reacții în organism care cresc puternic riscul de boli cardiovasculare. O cercetare recentă publicată în PLOS Medicine arată că persoanele care fumează ocazional, între două și cinci țigări zilnic, au un risc cu peste 50% mai mare de insuficiență cardiacă și un risc cu 60% mai ridicat de a muri din orice cauză, comparativ cu cei care nu au fumat niciodată.

Horoscop 13 decembrie 2025. Leii merg la o petrecere mult așteptată
Horoscop 13 decembrie 2025. Leii merg la o petrecere mult așteptată
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Motivul este simplu! Corpul reacționează imediat la toxinele din fum. Inima și vasele de sânge sunt primele care suferă. Chiar și o singură țigară poate provoca o coagulare mai intensă, iritarea pereților vasculari și spasme ale arterelor. Medicii subliniază că efectul nu este proporțional cu numărul de țigări, primele țigări sunt cele mai agresive, iar organismul nu se obișnuiește niciodată cu fumul, ci îl percepe ca pe un agresor de la prima inhalare.

Sfaturile oferite de Mihail Pautov pentru fumători

Fumatul afectează întregul organism

Analiza care a stat la baza studiului a inclus peste 300.000 de adulți monitorizați timp de până la două decenii. În această perioadă au fost notate peste 125.000 de decese și zeci de mii de evenimente cardiovasculare majore. Chiar și fumătorii „moderați” prezintă un risc semnificativ crescut. Deși riscurile scad după renunțare, chiar și la 30 de ani distanță, un fost fumător poate rămâne mai vulnerabil decât cineva care nu a fumat deloc.

Toxinele din tutun afectează aproape toate organele, cresc inflamația, slăbesc imunitatea și sunt asociate cu numeroase boli grave, de la cancer și afecțiuni pulmonare la diabet și accidente vasculare.

CITEȘTE ȘI: Ce a putut să pățească un bărbat care bea 8 energizante pe zi. Medicii trag un semnal de alarmă!

Produs consumat de milioane de copii din România, retras de urgență din supermaketuri! Este contaminat cu bacterii, atenție mare!

Tags:
Iți recomandăm
Sfârșit tragic pentru o sportivă de 19 ani. A murit după o provocare bizară, de pe TikTok
Știri
Sfârșit tragic pentru o sportivă de 19 ani. A murit după o provocare bizară, de pe TikTok
Doliu în lumea filmului! Actorul Jim Ward a murit din cauza unei boli nemiloase
Știri
Doliu în lumea filmului! Actorul Jim Ward a murit din cauza unei boli nemiloase
DSP: Al doilea caz de lepră confirmat în Cluj-Napoca
Mediafax
DSP: Al doilea caz de lepră confirmat în Cluj-Napoca
Povestea secretă a pizzei Margherita care a schimbat lumea. Cum arată și unde se găsește „cea mai bună pizza din lume“
Gandul.ro
Povestea secretă a pizzei Margherita care a schimbat lumea. Cum arată și unde...
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prețuri uriașe, camere goale! Intervenție disperată, după ce hotelul Simonei Halep a rămas fără turiști de Anul Nou. Revelion la reducere în Poiana Brașov
Adevarul
Prețuri uriașe, camere goale! Intervenție disperată, după ce hotelul Simonei Halep a rămas...
De ce nu au mai pornit maşinile Porsche în Rusia, incident care a blocat sute de bolizi în parcări
Digi24
De ce nu au mai pornit maşinile Porsche în Rusia, incident care a...
Hotelul Simonei Halep, victimă colaterală a austerității lui Bolojan / Turismul de lux nu mai vinde, iar asta se vede în camerele de 4.000 de euro care rămân neocupate în plin sezon
Mediafax
Hotelul Simonei Halep, victimă colaterală a austerității lui Bolojan / Turismul de lux...
Parteneri
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină Marina Almășan dorul: „Beau cafeaua dintr-o cană cu chipul lor”. Ce meserii au Victoraș și Marinuș?
Click.ro
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină...
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu judecătorii Beșu și Moroșanu
Digi 24
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu judecătorii Beșu...
Călin Georgescu, prima reacție în scandalul care a zguduit justiția din România
Digi24
Călin Georgescu, prima reacție în scandalul care a zguduit justiția din România
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și unde îl poți vedea
go4it.ro
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și...
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Descopera.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Povestea secretă a pizzei Margherita care a schimbat lumea. Cum arată și unde se găsește „cea mai bună pizza din lume“
Gandul.ro
Povestea secretă a pizzei Margherita care a schimbat lumea. Cum arată și unde se găsește...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Sfârșit tragic pentru o sportivă de 19 ani. A murit după o provocare bizară, de pe TikTok
Sfârșit tragic pentru o sportivă de 19 ani. A murit după o provocare bizară, de pe TikTok
Ce a apărut pe mormântul soților Ceaușescu, la 36 de ani de la Revoluție! Monumentul funerar atrage ...
Ce a apărut pe mormântul soților Ceaușescu, la 36 de ani de la Revoluție! Monumentul funerar atrage mulți nostalgici ai comunismului
Doliu în lumea filmului! Actorul Jim Ward a murit din cauza unei boli nemiloase
Doliu în lumea filmului! Actorul Jim Ward a murit din cauza unei boli nemiloase
Geminidele 2025. Când și cum putem vedea fenomenul spectaculos denumit ”ploaia de meteori”
Geminidele 2025. Când și cum putem vedea fenomenul spectaculos denumit ”ploaia de meteori”
Bancul de weekend | Când știi cu adevărat că ești beat?
Bancul de weekend | Când știi cu adevărat că ești beat?
Zodia care se îmbogățește pe final de 2025, dar riscă să rămână singură, potrivit celebrei ...
Zodia care se îmbogățește pe final de 2025, dar riscă să rămână singură, potrivit celebrei Cristina Demetrescu
Vezi toate știrile
×