Câte țigări pe zi înseamnă „prea mult”, de fapt. Avertismentul doctorului Mihail Pautov de la Antena 1

Deși tot mai mulți oameni recunosc efectele nocive ale fumatului, obiceiul rămâne extrem de răspândit, iar mulți încă se întreabă câte țigări pot consuma fără să își facă rău. Medicul Mihail Pautov atrage însă un semnal de alarmă ferm în privința acestui obicei foarte popular.

Mihail Pautov explică faptul că atunci când vine vorba de fumat, corpul nu oferă nicio zonă de siguranță. Deși mulți oameni cred că un număr redus de țigări pe zi nu pot face mare rău, medicul atrage atenția că și aceste cantități mici declanșează reacții dăunătoare în organism.

Chiar și câteva țigări pe zi pun în mișcare reacții în organism care cresc puternic riscul de boli cardiovasculare. O cercetare recentă publicată în PLOS Medicine arată că persoanele care fumează ocazional, între două și cinci țigări zilnic, au un risc cu peste 50% mai mare de insuficiență cardiacă și un risc cu 60% mai ridicat de a muri din orice cauză, comparativ cu cei care nu au fumat niciodată.

Motivul este simplu! Corpul reacționează imediat la toxinele din fum. Inima și vasele de sânge sunt primele care suferă. Chiar și o singură țigară poate provoca o coagulare mai intensă, iritarea pereților vasculari și spasme ale arterelor. Medicii subliniază că efectul nu este proporțional cu numărul de țigări, primele țigări sunt cele mai agresive, iar organismul nu se obișnuiește niciodată cu fumul, ci îl percepe ca pe un agresor de la prima inhalare.

Fumatul afectează întregul organism

Analiza care a stat la baza studiului a inclus peste 300.000 de adulți monitorizați timp de până la două decenii. În această perioadă au fost notate peste 125.000 de decese și zeci de mii de evenimente cardiovasculare majore. Chiar și fumătorii „moderați” prezintă un risc semnificativ crescut. Deși riscurile scad după renunțare, chiar și la 30 de ani distanță, un fost fumător poate rămâne mai vulnerabil decât cineva care nu a fumat deloc.

Toxinele din tutun afectează aproape toate organele, cresc inflamația, slăbesc imunitatea și sunt asociate cu numeroase boli grave, de la cancer și afecțiuni pulmonare la diabet și accidente vasculare.

