Ce simptome are lepra și cum se transmite, de fapt. Patru cazuri de boala Hansen au fost depistate la Cluj-Napoca

De: Andreea Stăncescu 12/12/2025 | 14:48
Ce simptome are boala / Sursa foto: Freepik

Autoritățile din România au intrat în alertă după ce a fost confirmat primul caz de lepră în țară după 44 de ani, iar astăzi a fost confirmat al doilea, chiar la sora victimei. Este vorba despre două femei originare din Asia care lucrează în Cluj-Napoca în cadrul unui salon de masaj. Alte două persoane sunt suspecte că ar purta virusul și se fac investigații. Apariția acestei boli rare a readus în atenție riscurile și măsurile de prevenție asociate leprei, cunoscută și sub numele de boala Hansen.

Lepra este provocată de bacteria Mycobacterium leprae și poate fi transmisă între oameni, deși riscul este redus. Aceasta poate fi transmisă de la o persoană la alta, deși astăzi riscul este mult redus comparativ cu trecutul. Boala se răspândește cel mai probabil prin picături eliminate în aer atunci când o persoană infectată tușește sau strănută, iar majoritatea oamenilor au imunitate naturală, doar aproximativ 5% fiind vulnerabili.

În România există un spital specializat pentru tratarea leprei, situat la Tichilești, în județul Tulcea, care asigură îngrijirea pacienților afectați. Majoritatea oamenilor au o imunitate naturală împotriva Mycobacterium leprae, astfel că doar aproximativ 5% din populație sunt susceptibili de a se infecta. Bacteria se poate dezvolta și în anumite mamifere, precum armadillos din sudul Statelor Unite și Mexic, care pot transmite boala oamenilor.

Cei mai expuși sunt locuitorii țărilor unde lepra mai apare frecvent, cum ar fi anumite state din Africa: Congo, Etiopia, Madagascar, Mozambic, Nigeria, Tanzania și din Asia, precum Bangladesh, India, Indonezia, Myanmar, Nepal, Filipine, Sri Lanka, dar și Brazilia în America de Sud. Riscul cel mai mare apare la contactul apropiat și prelungit cu persoane netratate, iar odată ce tratamentul începe, lepra nu mai poate fi transmisă.

Sursa foto: Freepik

Ce simptome are lepra

Simptomele inițiale includ pete pe piele, amorțeală sau furnicături la mâini și picioare, răni nedureroase și slăbiciune musculară. În formele netratate, pot apărea piele rigidă, afectarea nervilor, pierderea genelor și a sprâncenelor sau sângerări nazale. În stadii avansate, boala poate provoca paralizie, pierderea vederii, desfigurări faciale și leziuni permanente ale membrelor. Diagnosticul și tratamentul timpuriu sunt esențiale pentru a preveni complicațiile și răspândirea leprei.

