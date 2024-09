Celebra artistă nu l-a uitat pe EX-ul milionar pentru care a vândut tot ce avea! Cântăreaţa se întoarce în braţele americanului: „Nu mi s-a întâmplat până acum”

În urmă cu trei ani, Xonia își găsise fericirea alături de Michael, un prosper om de afaceri taiwanez cu care se vedea pe termen lung. Se mutase cu el în Los Angeles și spera ca relația să ducă la o căsătorie. Din păcate, socoteala de acasă nu se potrivește de fiecare dată cu cea din târg. Așadar, Xonia și Michael au decis să pună punct relației de iubire în urmă cu aproape un an. Au continuat colaborarea profesională însă, iar recent artista a făcut o dezvăluire la care nimeni nu se aștepta. Mai mult, într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO Xonia a spus și ce s-a întâmplat în dosarul în care a fost acuzată că s-ar fi urcat la volan sub influența substanțelor interzise.

Xonia a scăpat porumbelul! Ce se întâmplă între ea și milionarul american: „Suntem în continuare împreună”

CANCAN.RO: Cum îți merge în plan personal?

Xonia: Planul personal nu este o prioritate acum pentru mine.

CANCAN.RO: Ești singură…

Xonia: Nu sunt singură, sunt însoțită (n.r. râde)

CANCAN.RO: Cum este perioada asta pentru tine? Cum ai trecut peste despărțirea de fostul logodnic pentru că știu că ați trăit o poveste frumoasă?

Xonia: Suntem în continuare împreună… Nu scuze, suntem în continuare prieteni. Și pentru că suntem prieteni va veni alături de mine la un eveniment. Ne cunoaștem cu toții, suntem apropiați și mă bucur mult. El a spus că va ajunge mai devreme în România, nu a mai venit și acum uite că s-a potrivit.

CANCAN.RO: Crezi în treaba asta? Există prietenie după dragoste? Se întâmplă destul de rar…

Xonia: Pentru fiecare om este diferit. Pot spune că Michael este singurul fost cu care am rămas prietenă, la modul că ne auzim, și vorbim, și povestim și ne vedem. Cu ceilalți foști, ne salutăm dacă ne vedem, dar nu ne auzim la telefon. Nici mie nu mi s-a întâmplat până acum ( n.r. să rămână prietenă cu foștii), dar uite pentru că Michael mi-a fost prieten ani de zile înainte să ne aflăm într-o relație, pentru noi a fost ceva firesc. Dacă nu a fost să meargă povestea de dragoste, noi nu vrem să ne pierdem unul pe celălalt pentru că într-adevăr de ne iubim și vrem să fim alături unul de celălalt prin ce trecem în viață.

Xonia, dezvăluiri emoționante după dosarul în care a fost acuzată că s-ar fi urcat la volan sub influența substanțelor interzise: „Am simțit ura oamenilor! Un coșmar”

(CITEȘTE ȘI: Surpriză uriașă în raportul Xoniei. Actele răstoarnă tot ce știam în cazul cântăreței)

CANCAN.RO: Ce se întâmplă cu procesul? S-a spus că ai fi urcat la volan sub influența unor substanțe interzise, s-a demonstrat ulterior că nu era așa, și ai declarat că vei face demersuri în acest sens?

Xonia: S-a clasat acel dosar, ceea ce mă bucură foarte mult. Am recuperat și carnetul de conducere. Analizele oficial de la INML au demonstrat că nu am consumat nicio substanță. Și mă bucur că adevărul a ieșit la iveală. Inclusiv alcoolemia a fost zero. Mă bucur că s-a încheiat acest coșmar din viața mea! Am simțit pur și simplu ura oamenilor din viața mea, se uitau urât pe mine, îmi vorbeau extrem de urât. Am auzit niște cuvinte și niște jigniri foarte mari care m-au afectat emoțional foarte tare în acea perioadă. Acum, că s-a terminat și am oficial dovada sunt împăcată că lumea știe că a fost o lispă de comunicare. Din păcate, această lipsă de comunicare m-a costat pe mine foarte mult.

CANCAN.RO: Te-a costat și bani? Ai pierdut atunci și contracte de imagine?

Xonia: Da, și bani, și sănătate emoțională, mai multe aspecte din toate punctele de vedere.

