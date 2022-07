Xonia i-a spus „la revedere” iubitului milionar de peste ocean! Motivul pentru care s-au despărțit

Artista Xonia (33 de ani) a vorbit în cadrul unei emisiuni de televiziune despre momentul despărțirii dintre ea și iubitul milionar de peste ocean. Cântăreața a luat decizia de a rămâne singură și a de se întoarce în România. Care a fost motivul pentru care cei doi s-au despărțit, de fapt?

Anul trecut, Xonia anunța cu bucurie că se mută peste ocean, alături de iubitul ei. Artista în vârstă de 33 de ani era fericită că va începe o nouă viață amoroasă lângă omul pe care îl iubește. Însă, la un an distanță, povestea de dragoste dintre ea și Michael ajungea la final. La începutul anului 2022, cântăreața mărturisea că ea și iubitul ei de peste ocean s-au despărțit.

A renunțat și la visul american, dar și la relația pe care o avea cu iubitul milionar. În plus, vila în care locuiau cei doi a fost vândută la prețul de 56 de milioane de dolari. În cadrul emisiunii „Xtra Night Show”, Xonia a mărturisit care ar fi fost motivul pentru care cei doi s-au despărțit.

Xonia: ”Nu m-am regăsit în lumea aceea de mare lux”

Artista mărturisește că luxul nu-i priește, catalogându-se drept „o fată simplă”. Xonia susține că nu s-a regăsit printre persoanele care pun accent pe lux, iar decizia despărțirii a fost luată de comun acord.

”Mi-am schimbat traseul. Momentan ne aflăm în România. Tocmai s-a vândut casa noastră acum 2 zile, cu 56 de milioane de dolari. (…) Nivelul ăla de lux, altă lume, nu prea mi-a priit mie. Eu sunt o fată simplă. Nu m-am regăsit în lumea aceea de mare lux. Amândoi am luat această decizie, am decis că așa este mai bine pentru noi. Așa a fost să fie. Nu am fost în depresie că m-am despărțit”, a declarat Xonia la Xtra Night Show.

Proprietatea din SUA, în care au locuit amândoi, a fost vândută chiar de fostul partener. Cei doi au rămas în relații bune, după despărțire: ”Nu ajung la mine, pentru că nu mai suntem împreună, suntem prieteni. Nu am nevoie, am tot ce îmi trebuie. Eu sunt un om foarte simplu, eu am fost crescută la țară, nu în România, în Australia”.

Sursă foto: Instagram