Acasă » Știri » Cum arată interiorul palatului lui Gigi Becali? A costat 7 milioane de euro, în urmă cu 10 ani

Cum arată interiorul palatului lui Gigi Becali? A costat 7 milioane de euro, în urmă cu 10 ani

De: David Ioan 05/03/2026 | 06:20
Cum arată interiorul palatului lui Gigi Becali? A costat 7 milioane de euro, în urmă cu 10 ani
Cum arată interiorul palatului lui Gigi Becali? A costat 7 milioane de euro, în urmă cu 10 ani
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
22 poze
Vezi galeria foto

Gigi Becali a achiziționat în 2006 palatul din Aleea Alexandru pentru aproximativ șapte milioane de euro, o clădire cu o istorie bogată și o arhitectură inspirată din Palatul Biron din Paris.

După cumpărare, omul de afaceri a investit alte câteva milioane de euro în renovare, transformând imobilul într-un spațiu pentru activitățile sale economice.

Cum arată interiorul palatului lui Gigi Becali

Pe lângă rolul de sediu pentru afaceri, palatul este folosit și în scopuri caritabile. La etajele superioare, Gigi Becali găzduiește periodic călugări și preoți care vin în București pentru tratament medical.

În trecut, Dumitru Dragomir, apropiat al lui Becali, a vorbit despre modul în care sunt folosite etajele palatului. Într-o declarație din 2021, acesta a povestit:

„Văd doi preoți care coborau pe scară. ‘Vă mulțumesc mult, acum sunt sănătos’. Eu mă uitam la ei. Sus, la etaj, sunt nu știu câte măicuțe și 14 preoți bolnavi. La el, în palat, avea măicuțe bolnave și preoți care stăteau de două luni cu tratament acolo.”

A costat 7 milioane de euro, în urmă cu 10 ani

Clădirea, considerată una dintre cele mai elegante din București, a fost ridicată în 1915 pentru juristul Ioan Iancu Manu, fiul unui general al Armatei Române. Potrivit relatărilor istorice, Manu ar fi pierdut palatul la o partidă de poker, iar noul proprietar a devenit industriașul Max Auschnitt, apropiat al regelui Carol al II-lea.

În 1948, imobilul a fost naționalizat, iar Petru Groza, prim-ministru în perioada 1945–1952, l-a folosit drept locuință. După moartea acestuia, clădirea a devenit sediul Ambasadei Argentinei.

După 1989, palatul a fost revendicat de Steven Auschnitt, moștenitorul industriașului. În 2006, acesta l-a vândut lui Gigi Becali pentru suma de șapte milioane de euro.

CITEŞTE ŞI: Haos total la FCSB! Becali pregătește lovitura care i-ar putea atrage retrogradarea

Peste cine a dat Gigi Becali în trafic. Abia l-a recunoscut, dar apoi i-a strigat direct: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Câte cupluri de la Power Couple 2026 au rămas împreună după difuzarea show-ului de la Antena 1
Știri
Câte cupluri de la Power Couple 2026 au rămas împreună după difuzarea show-ului de la Antena 1
Oriana Sabatini, soția lui Paulo Dybala, a devenit mamă pentru prima dată. Povestea artistei argentiniene care i-a cucerit inima starului de la AS Roma
Știri
Oriana Sabatini, soția lui Paulo Dybala, a devenit mamă pentru prima dată. Povestea artistei argentiniene care i-a cucerit…
Alexandra Căpitănescu reprezintă România la Eurovision 2026. A câştigat selecţia națională cu piesa „Choke Me”
Mediafax
Alexandra Căpitănescu reprezintă România la Eurovision 2026. A câştigat selecţia națională cu piesa...
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Gandul.ro
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
Din iadul sovietic, în iadul de acasă: destinul frânt al ofițerului muscelean pe care patria l-a numit dușman
Adevarul
Din iadul sovietic, în iadul de acasă: destinul frânt al ofițerului muscelean pe...
Români reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele. Diferența dintre zbor asistat și evacuare
Digi24
Români reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele....
Gest de împăcare? David și Victoria Beckham îi scriu lui Brooklyn de ziua lui
Mediafax
Gest de împăcare? David și Victoria Beckham îi scriu lui Brooklyn de ziua...
Parteneri
Rita Mureșan și-a îngrijorat fanii, după ultima apariție la TV. Vedeta s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate: „Era să mor la televizor, acum câteva luni”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan și-a îngrijorat fanii, după ultima apariție la TV. Vedeta s-a confruntat cu mai...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Cât câștigă un asistent medical dintr-un spital județean. „Lucrez nopți, weekenduri, sărbători legale
Click.ro
Cât câștigă un asistent medical dintr-un spital județean. „Lucrez nopți, weekenduri, sărbători legale"
De ce nu sare Rusia în ajutorul Teheranului. Avantajele Moscovei în cazul unui război de lungă durată în Iran
Digi 24
De ce nu sare Rusia în ajutorul Teheranului. Avantajele Moscovei în cazul unui război de...
Cine a lovit școala de fete din Iran, situată lângă o bază a Gărzilor Revoluționare? Explicațiile experților care au analizat imaginile
Digi24
Cine a lovit școala de fete din Iran, situată lângă o bază a Gărzilor Revoluționare?...
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și 100 CP
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și...
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când...
VIDEO | Momentul când un submarin american scufundă fregata iraniană Dena
go4it.ro
VIDEO | Momentul când un submarin american scufundă fregata iraniană Dena
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Gandul.ro
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Câte cupluri de la Power Couple 2026 au rămas împreună după difuzarea show-ului de la Antena 1
Câte cupluri de la Power Couple 2026 au rămas împreună după difuzarea show-ului de la Antena 1
Oriana Sabatini, soția lui Paulo Dybala, a devenit mamă pentru prima dată. Povestea artistei argentiniene ...
Oriana Sabatini, soția lui Paulo Dybala, a devenit mamă pentru prima dată. Povestea artistei argentiniene care i-a cucerit inima starului de la AS Roma
Cum a reacționat opinia publică după ce Ruxandra Luca a revenit? ”Cum ți-a trecut prin cap să ...
Cum a reacționat opinia publică după ce Ruxandra Luca a revenit? ”Cum ți-a trecut prin cap să faci asta la vârsta ta?”
Delfinii își spun pe nume: descoperirea fascinantă despre modul în care comunică
Delfinii își spun pe nume: descoperirea fascinantă despre modul în care comunică
Orașele din România în care ninge până pe 17 aprilie. Meteorologii Accuweather anunță iarnă cu ...
Orașele din România în care ninge până pe 17 aprilie. Meteorologii Accuweather anunță iarnă cu prelungiri în țara noastră
Selena Gomez îi face o nouă declarație de dragoste soțului ei, după scandalul legat de tălpile ...
Selena Gomez îi face o nouă declarație de dragoste soțului ei, după scandalul legat de tălpile lui murdare. Câți copii vrea să aibă cântăreața cu Benny Blanco
Vezi toate știrile
×