Cum arată interiorul palatului lui Gigi Becali? A costat 7 milioane de euro, în urmă cu 10 ani

Gigi Becali a achiziționat în 2006 palatul din Aleea Alexandru pentru aproximativ șapte milioane de euro, o clădire cu o istorie bogată și o arhitectură inspirată din Palatul Biron din Paris.

După cumpărare, omul de afaceri a investit alte câteva milioane de euro în renovare, transformând imobilul într-un spațiu pentru activitățile sale economice.

Cum arată interiorul palatului lui Gigi Becali

Pe lângă rolul de sediu pentru afaceri, palatul este folosit și în scopuri caritabile. La etajele superioare, Gigi Becali găzduiește periodic călugări și preoți care vin în București pentru tratament medical.

În trecut, Dumitru Dragomir, apropiat al lui Becali, a vorbit despre modul în care sunt folosite etajele palatului. Într-o declarație din 2021, acesta a povestit:

„Văd doi preoți care coborau pe scară. ‘Vă mulțumesc mult, acum sunt sănătos’. Eu mă uitam la ei. Sus, la etaj, sunt nu știu câte măicuțe și 14 preoți bolnavi. La el, în palat, avea măicuțe bolnave și preoți care stăteau de două luni cu tratament acolo.”

A costat 7 milioane de euro, în urmă cu 10 ani

Clădirea, considerată una dintre cele mai elegante din București, a fost ridicată în 1915 pentru juristul Ioan Iancu Manu, fiul unui general al Armatei Române. Potrivit relatărilor istorice, Manu ar fi pierdut palatul la o partidă de poker, iar noul proprietar a devenit industriașul Max Auschnitt, apropiat al regelui Carol al II-lea.

În 1948, imobilul a fost naționalizat, iar Petru Groza, prim-ministru în perioada 1945–1952, l-a folosit drept locuință. După moartea acestuia, clădirea a devenit sediul Ambasadei Argentinei.

După 1989, palatul a fost revendicat de Steven Auschnitt, moștenitorul industriașului. În 2006, acesta l-a vândut lui Gigi Becali pentru suma de șapte milioane de euro.

