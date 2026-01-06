Acasă » Știri » Peste cine a dat Gigi Becali în trafic. Abia l-a recunoscut, dar apoi i-a strigat direct: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”

De: David Ioan 06/01/2026 | 20:30
Un episod neașteptat a fost relatat recent de Gigi Becali, care a povestit cum s-a întâlnit întâmplător, la semafor, cu fostul fundaș al FCSB-ului, Lukasz Szukala.

Patronul echipei a mărturisit că nu l-a recunoscut pe fostul jucător, iar acesta a fost nevoit să se prezinte. Întâmplarea a devenit rapid subiect de discuție, mai ales datorită modului în care Becali a rememorat un moment dureros din istoria clubului.

Latifundiarul din Pipera a explicat că nu a avut ocazia să-l cunoască personal pe Szukala în perioada în care acesta evolua la FCSB, deoarece se afla în detenție.

„M-am întalnit cu Szukala. Era cu copilul în masină și a oprit la stop. Și nu-l mai cunoșteam. Eu nu-l știam pe el în realitate, deoarece eram la pușcărie în perioada aia și n-am apucat să-l întâlnesc. Îl văzusem doar la televizor. Și el zice: «Eu sunt Szukala!». I-am răspuns: «Băăăi, toată viața o să te țin minte pentru cum ai dat cu capul. Nu puteai să dai cu cinci centimetri mai încolo?»”, a relatat Becali.

Finanțatorul FCSB a rememorat apoi faza care a rămas în memoria suporterilor: momentul din partida cu Ludogorets, când Szukala a deviat mingea exact în piciorul adversarului care avea să înscrie golul decisiv.

„A dat cu capul în meciul cu Ludogorets exact în piciorul lui ăla, care a șutat apoi la vinclu. M-am bucurat că a dat cu capul, dar să o fi dat mai încolo. Era minutul 92 și eram la pușcărie. Pentru mine, nu Middlesbrough e cel mai trist moment, ci cel cu Ludogorets. Am ratat calificarea în Liga Campionilor. Erau aproape 20 de milioane de euro și eram și în pușcărie”, a continuat acesta.

După ce l-a recunoscut, Becali l-a apostrofat

Becali a readus astfel în discuție unul dintre cele mai dramatice meciuri din istoria recentă a clubului, confruntarea FCSB – Ludogorets din play-off-ul Ligii Campionilor. După victoria cu 1-0 de la București, formația roș-albastră avea nevoie doar de un rezultat de egalitate pentru a accede în grupe.

Cu cine s-a întâlnit Gigi Becali în trafic

 

Golul primit în ultimele minute a trimis însă partida în prelungiri, iar soarta calificării s-a decis la loviturile de departajare.

Un alt moment memorabil al acelui duel a fost apariția lui Cosmin Moți în postura de portar improvizat. Fundașul român, legitimat la Ludogorets, a intrat între buturi după eliminarea goalkeeperului titular și a devenit eroul serii.

Moți a apărat penalty-ul executat de Pîrvulescu, iar ulterior a profitat de execuția slabă a lui Cornel Râpă, închizând astfel meciul și trimițând echipa bulgară în grupele Ligii Campionilor.

