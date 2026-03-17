Ce făcea Adriana când soțul ei, Dan Petrescu era operat de urgență? Duce o viață separată, în Dubai

Adriana Petrescu, soția antrenorului Dan Petrescu, se află în Dubai în această perioadă, într-un context tensionat la nivel regional din cauza conflictului izbucnit recent.
Raluca Zenga, fosta parteneră a lui Walter Zenga, a publicat pe rețelele sociale mai multe fotografii realizate înainte de declanșarea ostilităților, în unele dintre acestea apărând și Adriana Petrescu.
În timp ce tehnicianul român trece printr-o perioadă dificilă, partenera lui pare mult mai relaxată.
„O seară luminată, caldă, Ramadan 2026 – poze făcute cu zile înainte de începerea conflictului. Postând asta, am vrut să-i asigur pe toți cei apropiați că suntem în siguranță în aceste vremuri incerte, rugându-mă pentru oamenii afectați de acest război nedrept”, a scris Raluca Zenga, într-o postare pe Instagram.
În total, opt imagini au fost incluse în postare, două dintre ele având-o în prim-plan pe Adriana Petrescu.
Conform ProSport, Dan Petrescu este căsătorit cu Adriana de peste 20 de ani, cei doi având împreună o fiică, Jennifer. Deși nu locuiesc permanent împreună, antrenorul a decis să achiziționeze o locuință în Dubai, pentru a răspunde dorinței soției de a se stabili într-un loc, având în vedere programul încărcat pe care îl avea până în luna august.
Despre starea de sănătate a tehnicianului a vorbit recent Bogdan Mara, care a oferit detalii optimiste.
„Se simțea mai bine. Acum câteva zile se simțea mai bine. Așteaptă să treacă peste etapa asta, pentru că și pentru el a fost greu. Cel mai rău pentru el. Și nouă, care suntem alături de el, ne-a fost greu. Și în vară, în toată perioada asta. Sperăm să îl vedem 100% refăcut și să se apuce din nou de fotbal. Asta va face. Când va fi 100% apt, va începe cu siguranță să antreneze. Știți bine că fotbalul e viața lui, antrenoratul, să fie în iarbă e ceea ce îi lipsește. Când va reveni, o va face din nou cu multă pasiune”, declară fotbalistul.
Totodată, președintele clubului CFR Cluj, Iuliu Mureșan, a confirmat şi el evoluția pozitivă a stării lui Dan Petrescu.
„Am mai vorbit cu el. După toate meciurile ne dă mesaje, e alături de noi, ne susține. Situația lui medicală e foarte bună. Mai are de făcut încă ceva, un tratament, apoi e ok. Poate să și muncească, dacă vrea să își reia activitatea. Mă gândesc că din vară revine în fotbal, să vedem”, a precizat acesta.
