Ce făcea Adriana când soțul ei, Dan Petrescu era operat de urgență? Duce o viață separată, în Dubai

Adriana Petrescu, soția antrenorului Dan Petrescu, se află în Dubai în această perioadă, într-un context tensionat la nivel regional din cauza conflictului izbucnit recent.

Raluca Zenga, fosta parteneră a lui Walter Zenga, a publicat pe rețelele sociale mai multe fotografii realizate înainte de declanșarea ostilităților, în unele dintre acestea apărând și Adriana Petrescu.

Ce făcea Adriana când soțul ei, Dan Petrescu era operat de urgență

În timp ce tehnicianul român trece printr-o perioadă dificilă, partenera lui pare mult mai relaxată.

„O seară luminată, caldă, Ramadan 2026 – poze făcute cu zile înainte de începerea conflictului. Postând asta, am vrut să-i asigur pe toți cei apropiați că suntem în siguranță în aceste vremuri incerte, rugându-mă pentru oamenii afectați de acest război nedrept”, a scris Raluca Zenga, într-o postare pe Instagram.

În total, opt imagini au fost incluse în postare, două dintre ele având-o în prim-plan pe Adriana Petrescu.

Duce o viață separată, în Dubai

Conform ProSport, Dan Petrescu este căsătorit cu Adriana de peste 20 de ani, cei doi având împreună o fiică, Jennifer. Deși nu locuiesc permanent împreună, antrenorul a decis să achiziționeze o locuință în Dubai, pentru a răspunde dorinței soției de a se stabili într-un loc, având în vedere programul încărcat pe care îl avea până în luna august.

Despre starea de sănătate a tehnicianului a vorbit recent Bogdan Mara, care a oferit detalii optimiste.

„Se simțea mai bine. Acum câteva zile se simțea mai bine. Așteaptă să treacă peste etapa asta, pentru că și pentru el a fost greu. Cel mai rău pentru el. Și nouă, care suntem alături de el, ne-a fost greu. Și în vară, în toată perioada asta. Sperăm să îl vedem 100% refăcut și să se apuce din nou de fotbal. Asta va face. Când va fi 100% apt, va începe cu siguranță să antreneze. Știți bine că fotbalul e viața lui, antrenoratul, să fie în iarbă e ceea ce îi lipsește. Când va reveni, o va face din nou cu multă pasiune”, declară fotbalistul.

Totodată, președintele clubului CFR Cluj, Iuliu Mureșan, a confirmat şi el evoluția pozitivă a stării lui Dan Petrescu.

„Am mai vorbit cu el. După toate meciurile ne dă mesaje, e alături de noi, ne susține. Situația lui medicală e foarte bună. Mai are de făcut încă ceva, un tratament, apoi e ok. Poate să și muncească, dacă vrea să își reia activitatea. Mă gândesc că din vară revine în fotbal, să vedem”, a precizat acesta.

