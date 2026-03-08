Cum arată acum Dan Petrescu. Noi imagini cu celebrul antrenor, după perioada dificilă

Dan Petrescu, 58 de ani, pare să se simtă excelent după perioada în care a slăbit enorm. CANCAN.RO l-a suprins în zona Șoseaua Nordului, unde îi place să-și facă plimbările și uneori antrenamentele (dar nu de fotbal, firește). Față de data trecută, putem spune cu certitudine că Dan Petrescu arată mult mai bine, s-a mai întremat și merge mai curajos.

Dan Petrescu poartă o jachetă retro marca Adidas în alb și verde, exact ca un praz, blugi, pantofi negri și o șapcă Puma bleumarin asortată cu husa telefonului. Plus o helancă neagră. Pe sistem ”atât s-a putut”, dar în apărarea lui putem spune că n-a fost niciodată adeptul ținutelor care să ia ochii, cum a fost cazul la Ilie Dumitrescu, de exemplu.

Dan Petrescu, apariție relaxată pe Șoseaua Nordului

De remarcat că și de această dată Dan Petrescu și-a asortat accesoriul pe care îl poartă pe cap cu husa telefonului, un detaliu care nu a trecut neobservat. Antrenorul pare într-o dispoziție foarte bună, lucru care se vede și din zâmbetul său larg. Un mic amănunt care îi completează perfect apariția relaxată.

Chiar dacă a slăbit și și-a revenit, s-a terminat cu speculațiile privind aducerea lui Dan Petrescu la Națională, mai ales că Mircea Lucescu a terminat recuperarea după operația la șold și pare mai în formă ca niciodată.

În imagini se vede cum Dan Petrescu își dă ochelarii de soare jos ca să se uite mai bine în ecranul telefonului. O fi văzut vreun scor bombă în vreun campionat? Sau să fie vorba chiar de victoria miraculoasă, în prelungiri, a echipei Chelsea contra lui Wrexham? Mai ales că Chelsea a jucat execrabil tot meciul? Se poate. Nu e exclus ca Dan Petrescu să fi oftat după vremurile bune când înscria pentru echipa de care și-a legat cel mai tare numele.

