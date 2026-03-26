Acasă » Știri » Cât te costă, de fapt, panourile solare pentru o casă de 100 mp. Suma reală din 2026

De: Alina Drăgan 26/03/2026 | 19:35
Deși în anul 2026 programul Casa Verde Fotovoltaice nu va mai fi lansat, interesul românilor pentru producerea proprie energii electrice este în continuare ridicat. Mulți sunt cei care vor să investească în panouri solare, asta pentru a avea control asupra facturilor și de a reduce dependența de rețeaua clasică. Însă, în ciudat interesului crescut, mulți se tem că ar trebui să scoată mulți bani din buzunar, mai ales fără subvenții. Cât te costă, de fapt, panourile solare pentru o casă de 100 mp?

Specialiștii spun că pentru o locuință de aproximativ 100 de metri pătrați este nevoie de instalarea unui sistem fotovoltaic cu o putere cuprinsă între 4 și 6 kW. Acesta este considerat suficient pentru a acoperi un consum anual estimat între 4.000 și 6.000 kWh.

În ceea ce privește costurile, acestea variază între 25.000 și 40.000 de lei, în funcție de echipamentele alese. Specialiștii spun că investiția merită, căci amortizarea se va face în aproximativ 4-6 ani.

Concret, un sistem complet de aproximativ 5 kW, care include panouri, invertor, structură de montaj, cabluri, instalare și racordare, are un preț cuprins între 25.000 și 35.000 de lei. Iar în funcție de echipamentele alese și de complexitatea lucrării, costurile pot ajunge chiar și până la 40.000 de lei.

Iar conform simulărilor realizate de specialiști, amortizarea investiției, fără sprijin financiar din partea statului, se poate face în aproximativ 4 până la 6 ani, în condițiile actuale ale prețurilor la energie și ale producției solare din România.

Cei care sunt interesați de panourile solare trebuie să știe că există mai multe opțiuni de finanțare, chiar dacă programul Casa Verde Fotovoltaice nu mai este disponibil. Există soluții de finanțare, fără să fie nevoie de o plată integrală.

Printre variantele disponibile se numără creditele verzi oferite de bănci, dedicate investițiilor în energie regenerabilă. Acestea pot ajunge până la 150.000 de lei, cu perioade de rambursare de până la 5 ani și dobânzi care pornesc de la aproximativ 7,4%.

O altă opțiune este reprezentată de credite de consum sau eco-loans, destinate achiziției de produse cu impact redus asupra mediului, inclusiv sisteme fotovoltaice și soluții de stocare a energiei.

 

CITEȘTE ȘI:

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce s-a întâmplat, de fapt, între Narcisa și Raluca Drăgoi la gala RXF. Artista spune tot despre ...
Ce s-a întâmplat, de fapt, între Narcisa și Raluca Drăgoi la gala RXF. Artista spune tot despre conflict: „M-a uimit tupeul, că eu știu că e gravidă”
„Cicada”, noua variantă de Covid-19, se răspândește la nivel global. Oamenii de știință sunt ...
„Cicada”, noua variantă de Covid-19, se răspândește la nivel global. Oamenii de știință sunt îngrijorați
Andreea Esca, Adrian Mutu și Gino Iorgulescu, în mijlocul suporterilor tricolori. Vedetele au invadat ...
Andreea Esca, Adrian Mutu și Gino Iorgulescu, în mijlocul suporterilor tricolori. Vedetele au invadat stadionul la meciul România – Turcia
Cine primește cei 600 de lei pentru carburant și cine NU. Lista completă din Sectorul 4
Cine primește cei 600 de lei pentru carburant și cine NU. Lista completă din Sectorul 4
Ministrul Muncii promite pensii mai mari cu până la 1.000 lei: „Altfel demisionez”
Ministrul Muncii promite pensii mai mari cu până la 1.000 lei: „Altfel demisionez”
LIVE TEXT | Serghei Mizil, Fane alu Brigitte, Adiță și Coco comentează meciul România-Turcia în ...
LIVE TEXT | Serghei Mizil, Fane alu Brigitte, Adiță și Coco comentează meciul România-Turcia în direct la Dan Capatos Show
Vezi toate știrile