Bogdan Naumovici a creat sloganuri care au făcut istorie. Românii le repetă și acum fără să știe de unde vin

Bogdan Naumovici, omul din spatele unor reclame legendare, a făcut dezvăluiri savuroase în platoul lui Dan Capatos! Publicitarul ne-a vorbit despre sloganurile care au explodat în România și despre campaniile care au rămas în memoria tuturor. Printre exemplele date, Naumovici a amintit inclusiv expresii devenite virale, repetate ani întregi de români. De la „Scump, doamnă, scump!” până la „Restul e cancan”, multe dintre replici au depășit zona publicității. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Bogdan Naumovici spune că unele sloganuri continuă să apară peste tot, chiar și după ani buni de la lansare. Acesta ne-a recunoscut că îl surprinde și acum impactul unor replici devenite parte din limbajul zilnic.

„Îl văd foarte des pe ăsta cu «Scump, doamnă, scump!». Îl văd pe burtiere. De câte ori sunt scumpiri de prețuri sau politică, apare peste tot.”

El a declarat că succesul unui slogan vine atunci când oamenii îl folosesc fără să mai știe de unde provine. Exact asta s-a întâmplat și cu celebra expresie „Restul e cancan”, devenită deja un reper în România. Bogdan Naumovici a recunoscut că există și campanii în care a crezut enorm, dar care n-au explodat cum spera.

„Tu crezi de fiecare dată că e genial ce faci. Și atunci ești: bă, cum să nu meargă? Sigur că am și unele care n-au funcționat așa cum trebuie, dar în toate am pus suflet.”

Naumovici a creat expresii pe care românii le folosesc și astăzi fără să realizeze. Puține sloganuri au rezistat însă atât de puternic precum celebrul „Restul e cancan”. Replica a trecut rapid din publicitate în limbajul de zi cu zi și a devenit deja iconică pentru cultura media românească.

