Naba Salem, beată la podcast-ul lui Bursucu’? „M-a lăsat și Ceanu”

Naba Salem este cunoscută publicului larg încă din 2017, când și-a făcut debutul în televiziune și a reușit rapid să atragă atenția prin stilul său nonconformist. De atunci, a continuat să apară în diverse show-uri și să rămână în atenția fanilor. Recent însă, prezența sa într-un podcast a stârnit numeroase reacții, după ce comportamentul ei a părut diferit față de cel obișnuit, existând suspiciuni că ar fi fost sub influența alcoolului.

Naba Salem a devenit cunoscută odată cu participarea la emisiunea „Bravo, ai stil!”, unde a intrat în competiție la doar 23 de ani. Ulterior, și-a consolidat notorietatea prin apariții în alte producții TV, inclusiv în „Insula Iubirii”, în 2025, dar și în cadrul competiției Survivor, unde a demonstrat ambiție și determinare.

Naba Salem, beată la podcast?

Invitată recent într-un podcast realizat de Bursucu, ea a vorbit deschis despre viața personală și a încercat să le ofere fanilor o perspectivă mai apropiată asupra sa. Cu toate acestea, pe parcursul filmării, atitudinea ei a fost diferită față de cea cu care publicul era obișnuit. Deși este recunoscută pentru simțul umorului și pentru faptul că îi place să fie în centrul atenției, de această dată comportamentul a ridicat semne de întrebare.

În timpul podcastului, gazda a pregătit mai multe preparate pentru degustare, printre care și sushi. În acel moment, Naba a întâmpinat dificultăți în a pronunța corect cuvântul, repetându-l greșit și având un discurs neclar. Aceste detalii au alimentat rapid speculațiile din mediul online.

Clipul s-a viralizat într-un timp scurt, iar mulți internauți au fost de părere că vedeta ar fi consumat alcool înainte de apariție, explicând astfel incoerența din discurs. Momentul a stârnit numeroase comentarii și a împărțit opiniile publicului, unii considerând situația amuzantă, în timp ce alții au criticat comportamentul acesteia.

„Mi-au adus sushi ca să mă cerți? Mi-ai adus sushi și eu am venit în rochie…sushie… M-a lăsat și Ceanu cu mașina mea”, a spus Naba Salem la podcastul lui Bursucu.

Naba Salem și Ceanu s-au împrietenit la Survivor

Naba l-a menționat pe Ceanu în cadrul podcastului în care a fost invitată. Cei doi au legat o prietenie de durată în timpul emisiunii Survivor și au trecut împreună prin momente dificile atât pe traseu, cât și în tabăra în care au locuit.

Ea a fost nevoită să părăsească emisiunea după ce s-a accidentat la picior și a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar Ceanu a mai rămas și s-a luptat cu adversarii. La ieșirea din concurs a influcencerului, Naba a transmis un mesaj emoționant pentru el.

„Prietenia noastră nu s-a născut din întâmplare, ci din momente trăite intens, din încredere și din curajul de a merge mai departe chiar și atunci când totul părea împotriva noastră. Am ajuns împreună, de mână, într-o competiție dură precum Survivor, unde nu doar forța fizică contează, ci și puterea interioară, loialitatea și caracterul. Am demonstrat că valorăm mai mult decât ne-a crezut lumea vreodată! Mândra de tine. Prieteni pe viață!”, a scris Naba Salem, pe Instagram.

CITEȘTE ȘI: Dragostea plutește în aer! Naba Salem și Cătălin Brînză, imagini care topesc inimile

Fosta ispită de la Insula Iubirii sechestrată de fostul iubit. Vedeta a povestit prin ce a trecut