Mesajul transmis de Bianca Dan, după ce a pus punct relației de 4 ani cu Marian Grozavu: „Nu mai interveniți!”

Bianca Dan și Marian Grozavu nu mai formează un cuplu. Vestea i-a șocat pe toți, mai ales pe apropiații lor. În plus, unii dintre ei au încercat să intervină după separare, însă acum, Bianca a venit cu un mesaj tranșant pentru ei.

Bianca și Marian au devenit cunoscuți publicului după participarea la faimoasa emisiune Insula Iubirii. Ei s-au dus acolo pentru a-și testa relația. Deși inițial au spus că vor pleca separat, în final iubirea a învins. Nu pentru mult timp, însă și asta pentru că în acest an, au decis să își spună adio. Prietenii lor au intervenit în relația care există în prezent între ei. Cu toate acestea, Bianca pare să nu își dorească asta, așa că a transmis pe rețelele de socializare un mesaj special pentru ei.

Ce mesaj a postat Bianca Dan pe rețelele de socializare

Cei doi foști concurenți de la insulă au fost împreună destul de mult timp după participare. Deși părea că relația lor va merge într-o direcție bună și că vor face pasul următor, lucrurile nu au mers chiar așa. Au ales să se despartă, însă nu au fost oferite prea multe detalii despre motivul din spatele separării. Totul a șocat pe toată lumea, inclusiv pe apropiații lor. În plus, unii dintre ei s-au amestecat prea mult în relația lor, iar din acest motiv, Bianca a decis să pună capăt discuțiilor. Ea a transmis un mesaj pe rețelele de socializare.

Pentru așa-zișii prieteni: vă rog să nu mai interveniți între mine și Marian și nici să nu mă ma urmăriți. Mulțumesc! Prietenii mei adevărați nu se bagă, ascultă și oferă doar sfaturi cu intenții bune, pentru binele amândurora. Și ca să fie clar: nimeni nu și-ar permite să-l vorbească de rău pe Marian în fața mea! Am ales să am lângă mine doar oameni buni, echilibrați și cu capul pe umeri, a publicat ea.

După încheierea poveștii de iubire, Bianca a făcut mai multe declarații. Printre cea mai importantă este că ea se simte foarte bine după despărțire și că a fost alegerea potrivită.

Într-adevăr, ne-am despărțit. Din experiența mea de femeie, multe lucruri se schimbă. Nu zic nici da, nici nu (n.r. unei posibile împăcări). Momentan, așa e cel mai bine pentru amândoi. Nu înțelegeam de ce toată lumea spune că eu sunt diferită față de cum am fost la insulă… Ulterior, mi-am dat seama că, da, sunt un om trist. Nu știu dacă el era de vină sau nu. Cel puțin, de când nu mai suntem împreună, de vreo două săptămâni, simt că pot face alte lucruri. Mă simt mai ok. Chiar sunt diferită, a mai adăugat Bianca.

De ce s-au despărțit Bianca Dan și Marian Grozavu? Motivul real al separării