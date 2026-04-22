Lanțul de magazine din România caută vânzători! Angajări într-o comună din Vâlcea

Retailerul german Penny își continuă strategia de extindere pe piața din România, anunțând deschiderea unui nou magazin în localitatea Mihăești, județul Vâlcea, eveniment programat pentru luna iunie. Noua unitate face parte din planul amplu de dezvoltare al companiei, care urmărește consolidarea prezenței în orașele mici și medii, precum și extinderea rețelei la nivel național.

Odată cu inaugurarea noului magazin, compania a demarat și un proces de recrutare pentru ocuparea postului de vânzător, rol esențial în activitatea zilnică a unității comerciale. Postul presupune implicarea directă în operațiunile curente din magazin, cu scopul de a asigura o experiență cât mai eficientă și plăcută pentru clienți. Activitățile specifice includ aranjarea produselor la raft, gestionarea operațiunilor de casă, pregătirea comenzilor online destinate ridicării din magazin, precum și menținerea unui spațiu de vânzare organizat și curat.

Penny face angajări în Vâlcea

De asemenea, angajații vor avea rolul de a oferi suport clienților în funcție de necesități, contribuind la buna desfășurare a activităților comerciale și la menținerea standardelor de servire ale companiei. Poziția este deschisă și persoanelor fără experiență anterioară în domeniul retailului, compania subliniind că pregătirea profesională se realizează prin programe interne de training și prin sprijinul oferit de echipa existentă în magazine.

Programul de lucru presupune disponibilitate pentru ture, într-un mediu dinamic, specific activității de retail modern. Sunt încurajate să aplice persoanele care se adaptează ușor la un ritm de lucru activ și care sunt interesate de dezvoltare profesională în cadrul unei companii internaționale.

Penny pune accent pe diversitate și incluziune la locul de muncă, promovând un mediu în care angajații sunt sprijiniți să se dezvolte și să își construiască o carieră pe termen lung. Compania derulează constant programe de formare, menite să îmbunătățească abilitățile angajaților și să le ofere oportunități de avansare în cadrul rețelei.

Pachetul de beneficii oferit angajaților include bonusuri de performanță, tichete de masă și tichete cadou acordate cu ocazia sărbătorilor, precum și sporuri salariale pentru munca prestată în condiții speciale. Astfel, angajații beneficiază de un spor de 100% pentru zilele lucrate în sărbători legale și un spor de 50% pentru activitatea desfășurată în weekend. În plus, compania oferă asigurare medicală privată, carduri de cumpărături pentru angajați, precum și zile suplimentare de concediu în funcție de vechimea în companie, pornind de la un minim de 22 de zile anual.

Pe lângă beneficiile financiare și sociale, accentul este pus și pe dezvoltarea profesională continuă, prin programe de training adaptate diferitelor etape ale carierei. Acestea sunt concepute pentru a sprijini integrarea noilor angajați și pentru a îmbunătăți competențele celor deja activi în companie.

