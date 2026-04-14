Survivor: realitate sau teatru? Bella Santiago a recunoscut adevărul despre show-ul la care a participat soțul ei: „Tot ceea ce se întâmplă la Survivor este..”

Survivor România revine în atenția publicului după ce Bella Santiago a clarificat situația reală a accidentării suferite de soțul ei, Nicu Grigore, în timpul competiției.

Acesta a fost nevoit să părăsească show-ul după o accidentare gravă la genunchi, confirmată ulterior ca ruptură de ligamente, o leziune care necesită intervenție chirurgicală și o perioadă lungă de recuperare.

Survivor: realitate sau teatru?

Bella a explicat că Nicu se află la Viena, unde urmează să fie operat de un medic specializat în traumatologie sportivă, după recomandările unor prieteni apropiați.

Reacția artistei a venit în urma comentariilor apărute în mediul online, unde unii telespectatori au sugerat că accidentarea ar fi fost exagerată sau chiar mimată.

Bella Santiago a recunoscut adevărul despre show-ul la care a participat soțul ei

Bella a ținut să lămurească situația și să sublinieze că durerea și consecințele sunt cât se poate de reale, iar ceea ce se vede la Survivor nu este regizat.

“Astăzi, soțul meu este pregătit pentru o operație la genunchi, după accidentul suferit la Survivor, în urma căruia și-a rupt ligamentele. Am ajuns la Viena la recomandarea unor prieteni, la un medic cu multă experiență, care a lucrat cu numeroși fotbaliști și sportivi de performanță. Pentru toți cei care au judecat și au spus că s-a prefăcut sau că a făcut teatru: ar fi fost bine să fie așa… dar, din păcate, durerea este cât se poate de reală. Nu este deloc ușor prin ce trece. Vreau doar să spun că tot ceea ce se întâmplă la Survivor este real, nu este o glumă. Înainte să comentați sau să faceți glume, gândiți-vă că în spatele imaginilor sunt oameni, cu suferințe adevărate. Sănătatea nu este un subiect de batjocură”, a scris Bella Santiago, pe Facebook.

CITEŞTE ŞI: Imagini sfâșietoare. Cum a reacționat Bella Santiago când și-a văzut soțul accidentându-se grav la Survivor, azi-noapte

Ce urmează după Survivor? Show-ul la care Nicu Grigore își dorește să participe: „Fără vacanță”