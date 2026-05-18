Provocare nebună la Chefi la cuțite. Ce trebuie să gătească diseară concurenții legați la mâini

Tensiunea explodează în această seară în bucătăria „Chefi la cuțite”, unde concurenții intră într-una dintre cele mai dificile confruntări de până acum. Cu doar câteva battle-uri rămase până la semifinala programată pe 25 mai, fiecare probă devine decisivă, iar greșelile pot costa enorm.

De la ora 20:30, echipele intră din nou în luptă, însă de această dată provocarea le va pune răbdarea și coordonarea la grea încercare. O amuletă neașteptată schimbă complet regulile jocului și transformă bucătăria într-un adevărat test de rezistență.

Probă de foc la Chefi la cuțite

Diseară, competitorii din trei echipe vor fi nevoiți să pregătească farfuriile în timp ce sunt legați la mâini între ei. Proba complică fiecare mișcare, iar coordonarea devine aproape imposibilă în momentele de presiune maximă.

Într-o competiție unde fiecare secundă contează, situația promite momente tensionate, replici acide și mult haos printre bancurile de lucru.

După victoria echipei verzi în ediția trecută, Chef Sautner vine cu moralul ridicat și cu dorința clară de a-și păstra avantajul. De cealaltă parte, Chef Orlando încearcă să își salveze echipa după ce a rămas cu doar trei concurenți în urma eliminării lui Sebastian Bartha.

Toți chefii trag acum tare pentru a ajunge în semifinală cu cât mai mulți oameni în competiție, iar presiunea începe să se simtă tot mai puternic.

Ce îi așteaptă pe concurenți

Nici provocarea culinară nu va fi una obișnuită. Irina Fodor le pregătește concurenților un test inspirat din preparatele devenite celebre în filme cu tematică gastronomică.

Înainte de battle, echipele trebuie să lupte pentru avantaj într-un joc neașteptat, unde concurenții vor intra într-o adevărată confruntare… în rime.

Cum semifinala bate deja la ușă, fiecare battle devine crucial. O singură victorie poate salva o echipă de la eliminare, iar orice pas greșit poate trimite un concurent direct acasă. Ediția din această seară promite nervi, haos în bucătărie, farfurii spectaculoase și momente care îi vor ține pe telespectatori cu sufletul la gură.

