Șefii de la Antenă au fost atenți, după accidentarea lui Nicu Grigore la Survivor. Bella Santiago: „Au suportat toate cheltuielile”

De: Luciana Popescu 16/04/2026 | 16:26
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
13 poze
Vezi galeria foto

Bella Santiago l-a însoțit pe partenerul ei de viață, Nicu Grigore la Viena, acolo unde acesta a fost operat în urma accidentării suferite în cadrul competiției Survivor, de la Antena 1. CANCAN.RO a contactat-o pe artistă, iar aceasta ne-a zis că toată intervenția a fost un succes, iar costurile au fost suportate de Antena 1. 

După aproape 2 luni petrecute la Survivor, Nicu Grigore s-a accidentat la genunchi în timpul unei probe chiar în timpul emisiunii, acolo unde a fost concurent.  Soțul Bellei Santiago a suferit o ruptură de ligamente, iar acesta a avut nevoie de operație. Intervenția a avut loc la Viena și a fost realizată de un medic cu multă experiență, care s-a ocupat de-a lungul carierei sale de fotbaliști de renume și sportivi de performanță.

Bella Santiago, primele declarații după ce soțul său a suferit o intervenție la genunchi

De-a lungul timpului, Bella și Nicu au demonstrat că sunt un cuplu solid, iar într-o asemenea situație, artista a fost alături de soțul său care a suferit o accidentare serioasă, la genunchi, iar acum urmează luni bune de recuperare.

„Este foarte ok, operația a decurs foarte bine, face recuperare acum, iar apoi o să continuăm cu ea în România. Noi avem bilet de avion pe 20, luni ne întoarcem, pentru că el mai are controale și după plecăm acasă.” a spus Bella Santiago pentru CANCAN.RO

Bella a mărturist că a ales ca Nicu să se opereze la Viena pentru că medicul este unul de renume, i-a fost recomandat de mai mulți apropiați care au luat contact cu el, dar mai mult decât atât, Antena 1 aici a asigurat operația, la clinica din Austria.

„Am auzit de la cunoștințe și prieteni care s-au operat aici, iar asigurarea este aici. Asigurarea a venit de la Antena 1. Totul a fost asigurat de Antena 1, au asigurat toate cheltuielile.” a mai spus Bella Santiago pentru CANCAN.RO

Bella Santiago a făcut dezvăluiri despre „Survivor”

Într-un mesaj public, artista a precizat că astfel de situații nu ar trebui privite cu superficialitate sau ironie. Mesajul ei a avut rolul de a clarifica gravitatea situației și de a atrage atenția asupra faptului că, în spatele imaginilor din competiție, se află oameni reali, cu suferințe și limite fizice.

„Astăzi, soțul meu este pregătit pentru o operație la genunchi, după accidentul suferit la Survivor, în urma căruia și-a rupt ligamentele. Am ajuns la Viena la recomandarea unor prieteni, la un medic cu multă experiență, care a lucrat cu numeroși fotbaliști și sportivi de performanță.

Pentru toți cei care au judecat și au spus că s-a prefăcut sau că a făcut teatru: ar fi fost bine să fie așa… dar, din păcate, durerea este cât se poate de reală. Nu este deloc ușor prin ce trece.

Vreau doar să spun că tot ceea ce se întâmplă la Survivor este real, nu este o glumă. Înainte să comentați sau să faceți glume, gândiți-vă că în spatele imaginilor sunt oameni, cu suferințe adevărate. Sănătatea nu este un subiect de batjocură”, a scris Bella Santiago, pe rețelele de socializare.(VEZI AICI MAI MULTE)

CITEȘTE ȘI:

Bella Santiago a spus tot adevărul despre ce se întâmplă la Survivor, după ce Nicu s-a întors din Dominicană: ”Nu este o glumă”

Survivor: realitate sau teatru? Bella Santiago a recunoscut adevărul despre show-ul la care a participat soțul ei: „Tot ceea ce se întâmplă la Survivor este..”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Dana Roba nu se oprește! După ce a făcut-o praf pe Ema Oprișan, l-a luat în vizor și pe Răzvan Kovacs: „Ce să vezi la el? E și urât, și sărac”
Știri exclusiv
Dana Roba nu se oprește! După ce a făcut-o praf pe Ema Oprișan, l-a luat în vizor și…
Noua iubită a lui Valentin Sanfira are un trecut care dă fiori: ”M-am speriat cât de agresivă putea fi”
Știri exclusiv
Noua iubită a lui Valentin Sanfira are un trecut care dă fiori: ”M-am speriat cât de agresivă putea…
Planul de debarcare a lui Bolojan confirmat de PSD
Mediafax
Planul de debarcare a lui Bolojan confirmat de PSD
480 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste județe din România. Cine se încadrează
Gandul.ro
480 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste județe din România....
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Prosport.ro
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Șoc în fotbal: fostul portar Alex Manninger a murit într-un accident rutier îngrozitor. A intrat cu mașina într-un tren de pasageri
Adevarul
Șoc în fotbal: fostul portar Alex Manninger a murit într-un accident rutier îngrozitor....
Cine va fi următorul „perturbator-șef” al Uniunii Europene. 5 lideri ar putea prelua rolul lui Viktor Orban
Digi24
Cine va fi următorul „perturbator-șef” al Uniunii Europene. 5 lideri ar putea prelua...
Presa maghiară: Alegerile din Ungaria sunt oglinda în care se privește o Românie care stagnează
Mediafax
Presa maghiară: Alegerile din Ungaria sunt oglinda în care se privește o Românie...
Parteneri
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua siluetă! A slăbit drastic
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua...
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Avertismentul unui român după vacanța petrecută în Egipt: „M-am ales cu un «suvenir» pe care nu l-am comandat”
Click.ro
Avertismentul unui român după vacanța petrecută în Egipt: „M-am ales cu un «suvenir» pe care...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul Grindeanu vs. Bolojan (Sondaj comandat de Digi24)
Digi24
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan...
Americanii au lansat cea mai „parșivă” dronă. Inspirată de „peștele vampir” care urmărește ținta înainte de atac
Promotor.ro
Americanii au lansat cea mai „parșivă” dronă. Inspirată de „peștele vampir” care urmărește ținta înainte...
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Megastructură misterioasă veche de 6.200 de ani, descoperită în România
go4it.ro
Megastructură misterioasă veche de 6.200 de ani, descoperită în România
Un bărbat a găsit cea mai mare peșteră din lume!
Descopera.ro
Un bărbat a găsit cea mai mare peșteră din lume!
Unul dintre cele mai iubite jocuri PlayStation va fi transformat în film
Go4Games
Unul dintre cele mai iubite jocuri PlayStation va fi transformat în film
480 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste județe din România. Cine se încadrează
Gandul.ro
480 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste județe din România. Cine se...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum arată Bud Bundy acum, la 52 de ani. Pro TV a început să redifuzeze „Familia Bundy” ...
Cum arată Bud Bundy acum, la 52 de ani. Pro TV a început să redifuzeze „Familia Bundy” pe Voyo acum, în aprilie 2026
Rareș din Vaslui și-a părăsit nevasta și copiii, după ce s-a îndrăgostit de o tinerică din Negrești. ...
Rareș din Vaslui și-a părăsit nevasta și copiii, după ce s-a îndrăgostit de o tinerică din Negrești. Acum, după un an de relație, și-a dat amanta în judecată: Care e motivul pentru care îi cere 117.000 lei
Vacanță în Egipt cu final neașteptat. Ce a păţit un român în concediu: „M-am ales cu un “suvenir” ...
Vacanță în Egipt cu final neașteptat. Ce a păţit un român în concediu: „M-am ales cu un “suvenir” pe care nu l-am comandat”
BANCUL ZILEI | Două bătrâne stau de vorbă
BANCUL ZILEI | Două bătrâne stau de vorbă
Fugarul Emil Gânj, la un pas de a fi prins. Unde ar fi fost văzut, după 9 luni de căutări
Fugarul Emil Gânj, la un pas de a fi prins. Unde ar fi fost văzut, după 9 luni de căutări
Fiul lui Kamara a făcut primii pași după ultima operație. Cum se simte băiețelul
Fiul lui Kamara a făcut primii pași după ultima operație. Cum se simte băiețelul
Vezi toate știrile