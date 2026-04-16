Șefii de la Antenă au fost atenți, după accidentarea lui Nicu Grigore la Survivor. Bella Santiago: „Au suportat toate cheltuielile”

Bella Santiago l-a însoțit pe partenerul ei de viață, Nicu Grigore la Viena, acolo unde acesta a fost operat în urma accidentării suferite în cadrul competiției Survivor, de la Antena 1. CANCAN.RO a contactat-o pe artistă, iar aceasta ne-a zis că toată intervenția a fost un succes, iar costurile au fost suportate de Antena 1.

După aproape 2 luni petrecute la Survivor, Nicu Grigore s-a accidentat la genunchi în timpul unei probe chiar în timpul emisiunii, acolo unde a fost concurent. Soțul Bellei Santiago a suferit o ruptură de ligamente, iar acesta a avut nevoie de operație. Intervenția a avut loc la Viena și a fost realizată de un medic cu multă experiență, care s-a ocupat de-a lungul carierei sale de fotbaliști de renume și sportivi de performanță.

Bella Santiago, primele declarații după ce soțul său a suferit o intervenție la genunchi

De-a lungul timpului, Bella și Nicu au demonstrat că sunt un cuplu solid, iar într-o asemenea situație, artista a fost alături de soțul său care a suferit o accidentare serioasă, la genunchi, iar acum urmează luni bune de recuperare.

„Este foarte ok, operația a decurs foarte bine, face recuperare acum, iar apoi o să continuăm cu ea în România. Noi avem bilet de avion pe 20, luni ne întoarcem, pentru că el mai are controale și după plecăm acasă.” a spus Bella Santiago pentru CANCAN.RO

Bella a mărturist că a ales ca Nicu să se opereze la Viena pentru că medicul este unul de renume, i-a fost recomandat de mai mulți apropiați care au luat contact cu el, dar mai mult decât atât, Antena 1 aici a asigurat operația, la clinica din Austria.

„Am auzit de la cunoștințe și prieteni care s-au operat aici, iar asigurarea este aici. Asigurarea a venit de la Antena 1. Totul a fost asigurat de Antena 1, au asigurat toate cheltuielile.” a mai spus Bella Santiago pentru CANCAN.RO

Bella Santiago a făcut dezvăluiri despre „Survivor”

Într-un mesaj public, artista a precizat că astfel de situații nu ar trebui privite cu superficialitate sau ironie. Mesajul ei a avut rolul de a clarifica gravitatea situației și de a atrage atenția asupra faptului că, în spatele imaginilor din competiție, se află oameni reali, cu suferințe și limite fizice.

„Astăzi, soțul meu este pregătit pentru o operație la genunchi, după accidentul suferit la Survivor, în urma căruia și-a rupt ligamentele. Am ajuns la Viena la recomandarea unor prieteni, la un medic cu multă experiență, care a lucrat cu numeroși fotbaliști și sportivi de performanță. Pentru toți cei care au judecat și au spus că s-a prefăcut sau că a făcut teatru: ar fi fost bine să fie așa… dar, din păcate, durerea este cât se poate de reală. Nu este deloc ușor prin ce trece. Vreau doar să spun că tot ceea ce se întâmplă la Survivor este real, nu este o glumă. Înainte să comentați sau să faceți glume, gândiți-vă că în spatele imaginilor sunt oameni, cu suferințe adevărate. Sănătatea nu este un subiect de batjocură”, a scris Bella Santiago, pe rețelele de socializare.(VEZI AICI MAI MULTE)

