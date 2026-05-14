Țeapă cu biletul la Metallica pentru fostul șef ANPC. Cum a fost păcălit Horia Constantinescu

De: Emanuela Cristescu 14/05/2026 | 09:59
Horia Constantinescu. Sursa foto Social media
Horia Constantinescu, fost președinte al ANPC (51 de ani), a transmis un mesaj dur după ce n-a putut intra la concertul Metallica de pe Arena Națională. El, dar și alți mulți bucureșteni, au cumpărat bilete false și au fost nevoiți să se întoarcă acasă, cu nervi și cu semne de întrebare.

„ Am stat la coadă, am mers la pas și când m-am apropiat de ultimul filtru, am aflat că biletul meu nu era ceea ce trebuie. Se întâmplă și la case mai mari. Biletele la concertul celor de la Metallica s-au dovedit a fi o țeapă”, a declarat fostul președinte al ANPC, Horia Constantinescu, într-un video publicat de Facebook.

Horia Constantinescu și-a luat țeapă

Fostul șef ANPC a spus că și-a cumpărat biletele de pe o pagină de internet foarte cunoscută și că nu se aștepta să fie țeapă. Constantinescu a povestit că erau multe persoane în situația lui la intrarea pe Arena Națională și că nimeni n-a putut să-i ajute.

„Le cumpărasem de pe o pagină de internet aparent ultra-para, cunoscută Viagogo. Lângă mine mai erau și alții care și-au luat țeapă. Nu mă satisface deloc acest lucru, chiar îmi pare rău. Îmi pare rău că nu-i văd pe cei de la Metallica și îmi pare rău că se întâmplă iată și la case mai mari. Din păcate îi voi vedea în materiale de pe video”, spus Constantinescu.

Înainte să ajungă pe Arena Națională și să afle că a fost țepuit, Horia Constantinescu era extrem de nerăbdător. El a spus că acesta este ultimul turneu internațional al trupei și că nu poate să lipsească de la marele eveniment. Din păcate, fostul șef ANPC a fost printre ghinioniști și a fost nevoit să se întoarcă acasă cu un gust amar.

„Pentru câteva ore am șansa să fiu din nou adolescent, în această seară, la concertul celor de la Metallica. Pare că acesta este ultimul lor turneu internațional și ceva îmi spune că nu trebuie să ratez momentul”, a spus el.

Metallica
Metallica. Sursa foto Social media

Multe persoane au fost păcălite

Multe persoane au plătit sume uriașe de bani pe bilet la Metallica și și-au luat țeapă. Organizatorii le recomandă să cumpere bilete de pe site-urile oficale ale trupelor sau de pe site-urile recomandate de ei. Aceștia sunt sfătuiți să evite grupurile de Facebook în care se vând bilete. Acolo sunt mulți escroci care vând un bilet la mai multe persoane sau dau un cod QR fals.

Biletele au fost scoase la vânzare anul trecut și s-au epuizat în doar câteva ore. Cei care au cumpărat bilete din timp și n-au mai putut să ajungă au profitat din plin și le-au scos la vânzare pe OLX cu 8.500 lei. Peste 55.000 de fani au fost la concertul Metallica de pe Arena Naţională. Show-ul a început la ora 20:00 și a durat aproape trei ore.

