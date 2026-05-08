500 de produse, reduse la Kaufland cu 40%. Categorii importante sunt incluse în promoție

De: Anca Chihaie 08/05/2026 | 11:03
Kaufland. SURSA FOTO: Facebook

În perioada 6 mai – 9 iunie, Kaufland România desfășoară o amplă campanie de reduceri care vizează peste 500 de produse din sortimentul de bază, cu discounturi ce ajung până la 40%. Inițiativa face parte dintr-o strategie mai largă a retailerului de a menține accesibilitatea prețurilor într-un context economic marcat de presiuni inflaționiste și de creșterea costurilor pentru consumatori.

Campania include articole din numeroase categorii esențiale pentru cumpărăturile zilnice. Printre acestea se regăsesc alimente de bază, produse proaspete, lactate, cafea, dulciuri, gustări și produse congelate. În același timp, oferta promoțională se extinde și către produse nealimentare, cum ar fi articolele pentru uz casnic, produsele de igienă și îngrijire personală, dar și produse destinate copiilor sau hrana pentru animale de companie. Diversitatea sortimentului inclus în reducere are rolul de a acoperi o parte cât mai mare din nevoile obișnuite ale gospodăriilor.

Reprezentanții companiei subliniază că această campanie urmărește să ofere clienților soluții concrete pentru optimizarea bugetului de cumpărături, prin reducerea costurilor la produse utilizate frecvent. Accentul este pus pe ideea de planificare mai eficientă a achizițiilor și pe facilitarea accesului la produse de consum curent la prețuri mai mici, fără a compromite calitatea acestora.

În paralel cu reducerile din magazine, Kaufland continuă să dezvolte și programele de fidelizare dedicate clienților. Un element important îl reprezintă aplicația Kaufland Card XTRA, care permite acumularea de puncte în funcție de valoarea cumpărăturilor realizate. Fiecare leu cheltuit se transformă într-un punct în contul utilizatorului, iar aceste puncte pot fi ulterior utilizate pentru achiziționarea unor produse din selecția XTRA la un preț simbolic. Sistemul permite accesul la oferte suplimentare și recompense pentru cumpărături recurente.

Pe lângă sistemul de puncte, utilizatorii aplicației au acces la cupoane de reducere personalizate, actualizate săptămânal. Acestea sunt adaptate comportamentului de cumpărare și oferă discounturi suplimentare la o gamă variată de produse. Prin această abordare digitală, retailerul urmărește să personalizeze experiența de cumpărături și să ofere beneficii adaptate fiecărui client în parte.

