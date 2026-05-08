Andrei Rotaru, zi de naștere fără Cristina. Despărțirea i-a pus capac

Fostul concurent de la Insula Iubirii, Andrei Rotaru, a împlinit 40 de ani și a avut parte de o petrecere mai diferită, dar și mai tristă decât în trecut. Anul acesta, el și-a serbat ziua de naștere în Brașov, departe de Cristina, femeia care l-a iertat de fiecare dată.

El a postat o filmare pe social media cu un tort. Pe fundal se aud mai multe persoane care îi cântă „La mulți ani”. Andrei Rotaru pare foarte zâmbitor în video, chiar dacă recent s-a despărțit de Cristina. Cei doi și-au dat o șansă după ce Andrei a înșelat-o cu Diandra în emisiunea Insula Iubirii, dar n-a fost cu noroc.

De ce s-a despărțit Andrei Rotaru de Cristina, de fapt

În urmă cu câteva luni, Andrei și Cristina au decis să meargă în Bali pentru a își rezolva toate problemele din trecut și pentru a se regăsi. În imaginile postate, cei doi păreau mai îndrăgostiți ca niciodată, dar realitatea era alta. Când s-au întors în România, Andrei a dispărut, iar Cristina a sunat de urgență la poliție. Nici până în ziua de azi nu se știe unde a fost, dar cert este că s-a întâmplat ceva grav și că s-au despărțit.

Fosta concurentă de la Insula Iubirii a anunțat că poliția l-a găsit pe partenerul său, dar că n-au putut trece peste ce s-a întâmplat în emisiunea de la Antena 1 și s-au despărțit. Bruneta a spus că este într-o perioadă în care încearcă să se regăsească și să se pună pe primul loc.

Andrei a revenit pe social media și a transmis că s-a mutat la Brașov. El a spus că viața lui s-a schimbat și a lăsat de înțeles că ar fi pe tratament psihiatric după despărțirea de Cristina. Fostul concurent de la Insula Iubirii și-a schimbat și look-ul și a început să petreacă mai mult timp în natură.

„Atenție la partenerul vostru”

Recent, el a oferit și câteva sfaturi despre relații, chiar dacă și-a înșelat și jignit partenera la televizor. Andrei a spus că este foarte important ca un cuplu să împartă energia și să se susțină.

„Și dacă una este goală, atunci cea de lângă ea este plină. Așa că, atenție la partenerul vostru! Să fie mereu plin lângă voi! Împărțiți energia! Ăsta e lucrul cel mai bun. Să împărțiți tot ce aveți. Sau, dacă nu aveți nimic, să împărțiți nimic”, a spus Andrei Rotaru, pe TikTok.

El a fost întrebat și dacă este dispus să se împace cu Cristina, dar n-a dat un răspuns concret. Nici bruneta n-a oferit prea multe declarații. În ultima vreme, ea s-a axat pe credință, familie și prietene. Rămâne de văzut dacă Cristina îl va ierta și de data aceasta sau nu. Cert este că fanii au o mulțime de întrebări.

