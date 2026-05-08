Descoperă codul secret al cuvintelor! Teodora Mețiu dezvăluie la „Altceva cu Adrian Artene” puterea ascunsă a vocii și ”rețeta magică” dintr-un cuplu

De: Anca Chihaie 08/05/2026 | 11:05
Expertul în comunicare Teodora Mețiu descifrează codul secret al cuvintelor în cel mai nou episod al podcastului „Altceva cu Adrian Artene”. Sâmbătă, 9 mai 2026, începând cu ora 19:00, comunitatea ”Altceva” este invitată să pășească într-un univers în care cuvintele capătă o putere fantastică. Întâlnirea dintre jurnalistul Adrian Artene și Teodora Mețiu promite să fie o călătorie profundă în descoperirea unui limbaj ascuns, cel al vocii și al cuvintelor, de care suntem arareori conștienți, dar care ne guvernează întreaga existență.

Există un limbaj secret pe care încercăm adesea să-l înțelegem, iar, în acest episod ”Altceva”, realizatorul podcastului își propune să exploreze alături de invitata sa puterea din spatele fiecărei silabe rostite. Teodora Mețiu va ghida dialogul către revelarea energiei pe care o poartă cuvintele și va explica pe larg de ce o discuție aparent calmă poate exploda din senin, generând tensiuni de necontrolat. Totodată, publicul va descoperi mecanismele psihologice din spatele conflictelor, dar și adevărul surprinzător că ”acolo unde există certuri, există, în realitate, și foarte multă iubire”.

„Cuvintele nu sunt simple instrumente de comunicare, ci poartă o energie uriașă, capabilă să clădească sau să dărâme destine în doar câteva secunde. În dialogul cu Teodora Mețiu, am căutat tocmai acele chei secrete prin care putem dobândi controlul asupra propriei voci pentru a ne transforma profund viața, relațiile și modul în care ne raportăm la cei din jur”, subliniază jurnalistul Adrian Artene.

Pe parcursul interviului, vor fi schițate exerciții practice pentru îmbunătățirea relațiilor cu ceilalți și gestionarea crizelor emoționale. Printre acestea se numără „Regula celor 5 de ce”, un algoritm esențial pentru gestionarea corectă a unui conflict, precum și pașii concreți necesari pentru salvarea unei relații de iubire aflate în impas. Discuția va aduce în prim-plan și trucuri subtile pentru a comunica armonios în familie, dar și nevoile fundamentale de care fiecare dintre noi trebuie să țină cont în absolut orice interacțiune verbală.

O atenție deosebită va fi acordată impactului pe care anumite expresii îl au asupra psihicului nostru. Teodora Mețiu propune o listă a cuvintelor extrem de toxice, mărturisind că personal le-ar interzice definitiv din dicționar din cauza efectului lor distructiv. Pentru a le neutraliza însă influența și pentru a-i îmblânzi pe cei din fața noastră, invitata oferă publicului și o veritabilă rețetă magică a reconcilierii, bazată pe o asumare simplă, dar de o forță incredibilă: „Iartă-mă! Ai dreptate!”.

Teodora Mețiu este trainer reputat în comunicare, strateg în relații publice, specialist în managementul de criză media și expert în vorbire publică. Este fondatoarea Laboratorului de Dicție din România și a celebrei metode de Public speaking în 5 stări de antrenament. Totodată, este autoarea cărții „Găsește curajul de a vorbi. Fă-te auzit!”, considerată un ghid esențial pentru oricine dorește să acceseze cu adevărat puterea cuvintelor și să își maximizeze potențialul personal și profesional. Ea afirmă cu tărie că în spatele vocii se ascunde o putere uluitoare, pe care sâmbătă seară o vom căuta împreună pentru a ne transforma.

Nu ratați o ediție memorabilă! Sâmbătă, 9 mai 2026, de la ora 19:00, fiți alături de Adrian Artene și Teodora Mețiu pe canalul de YouTube al podcastului „Altceva” pentru a descoperi cum să dobândiți puterea propriei voci și să vă schimbați radical modul de comunicare.

