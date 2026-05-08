Pensionarii români care riscă să rămână fără pensie începând cu 1 octombrie 2026. Ce trebuie să facă până pe 30 septembrie

O bună parte din pensionarii români riscă să rămână fără pensie începând cu 1 octombrie 2026. Pentru a evita această situație, vârstnicii trebuie să depună la casele de pensii de care aparțin un document important. Despre ce document este vorba și cum pot evita pensionarii să rămână fără bani în conturi?

O mulțime de pensionari s-ar putea trezi fără pensii începând cu data de 1 octombrie 2026. Motivul? Mulți nu au trimis încă așa-numitul certificat de viață, document obligatoriu care, potrivit noii legislații, trebuie completat și depus de două ori pe an. Cei care nu se conformează riscă să rămână fără venituri timp de mai multe luni.

Pensionarii români care riscă să rămână fără pensie începând cu 1 octombrie 2026

Pensionarii români care riscă să rămână fără pensie începând cu data de 1 octombrie 2026 sunt cei care trăiesc în străinătate. Aceștia mai au la dispoziție câteva luni pentru a demonstra autorităților că sunt în viață. Dacă până nu de mult documentul trebuia trimis o singură dată pe an, acum legea s-a schimbat.

În prezent, certificatul trebuie transmis de două ori pe an: o dată până la 31 martie și a doua oară până la 30 septembrie. Mulți pensionari nu au aflat de această modificare și riscă să rămână fără pensie.

Certificatul de viață este un document pe care pensionarii români din străinătate trebuie să îl depună la casele de pensii de care aparțin, pentru a demonstra că beneficiază în continuare de acest drept. Dacă în trecut casele de pensii trimiteau direct formularul, acum responsabilitatea cade pe umerii pensionarului, care trebuie să se ducă în fața unei autorități legale din țara unde locuiește, să îl completeze și să îl trimită în România.

Vestea bună este că certificatul de viață se poate trimite și online, prin e-mail, dar și prin poștă sau prin intermediul unei persoane împuternicite. Cei care nu depun certificatul de viață la timp riscă suspendarea pensiei începând cu 1 octombrie 2026. Asta înseamnă că banii nu vor mai intra pe card, iar reluarea plății se va face abia după ce documentul ajunge la Casa de Pensii.

În prezent, peste 86.000 de pensionari români își petrec bătrânețea în afara țării. Cele mai multe pensii ajung în Germania, Spania, Austria, Ungaria și Franța.

CITEȘTE ȘI:

400 lei în minus la pensie, în fiecare lună, pentru toți pensionarii România, începând cu 1 ianuarie 2027

Aproape un milion de pensionari români pot pierde 2.300 lei la pensie. Cine se încadrează