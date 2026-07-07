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Când intră pensiile în iulie 2026, de fapt. Banii vor fi virați pe card mai devreme

De: David Ioan 07/07/2026 | 17:24
Când intră pensiile în iulie 2026, de fapt. Banii vor fi virați pe card mai devreme
Foto: Pexels
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Vești bune pentru aproximativ 2,5 milioane de beneficiari care își primesc pensia pe card: în luna iulie, viramentul va fi făcut mai devreme decât în mod obișnuit, pe 10 iulie. Momentul exact în care banii ajung în cont depinde de banca la care este deschis cardul și de modul în care sunt procesate plățile.

În fiecare lună, pensionarii urmăresc cu atenție ziua în care intră pensia, iar pentru cei care folosesc cardul, data standard este 12. Uneori, banii ajung chiar pe 13. În iulie însă, ziua de 12 cade într-o duminică, ceea ce impune o ajustare a calendarului de plată.

Pensiile intră mai devreme în iulie

În astfel de situații, instituțiile iau în calcul două variante: fie amână plata pentru prima zi lucrătoare de după weekend, fie virează banii în ultima zi lucrătoare anterioară. Pentru luna iulie, a fost aleasă a doua opțiune, astfel că pensiile vor fi transferate pe card pe 10 iulie.

Ora la care se face viramentul poate diferi de la o bancă la alta. Contează și orașul în care locuiește beneficiarul, dar și ritmul intern de procesare al fiecărei instituții financiare. Diferențele sunt de regulă de câteva ore, fără impact major asupra accesului la bani.

Pensionarii care primesc pensia pe card pot verifica soldul în cursul zilei de 10 iulie, când plățile vor fi finalizate.

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