Cine este și cu ce se ocupă soția lui Remus Truică. Diana Cîțu are o afacere de succes

Numele Dianei Cîțu este asociat frecvent cu cel al omului de afaceri Remus Truică. Însă activitatea sa profesională depășește cu mult notorietatea dobândită prin viața personală. Cu o carieră solidă în mediul de afaceri, aceasta și-a construit propriul renume și este apreciată pentru rezultatele obținute în management.

De-a lungul timpului, Diana Cîțu a fost inclusă în clasamente dedicate liderilor din mediul de business, fiind remarcată atât în rândul celor mai promițători tineri manageri, cât și printre cele mai influente femei din economia românească.

Remus Truică și Diana Cîțu formează o relație de mai mulți ani, iar cei doi au împreună doi copii. Înainte de actuala căsnicie, omul de afaceri a fost însurat cu Irina Truică, alături de care are două fiice.

Cine este Diana Cîțu

Originară din Slatina, Diana Cîțu și-a petrecut anii de liceu în orașul natal. Această perioadă a conturat interesele care aveau să îi influențeze parcursul profesional. Chiar înainte ca teme precum dezvoltarea durabilă și economia circulară să devină subiecte de interes la scară largă, ea manifesta deja o preocupare constantă pentru protejarea mediului.

În timp, a ajuns la concluzia că schimbările cu adevărat importante pot fi obținute doar prin colaborarea dintre mediul de afaceri, autorități și societate, fiecare având un rol esențial în adoptarea unor practici mai responsabile.

Pentru a-și dezvolta cunoștințele și perspectivele profesionale, s-a mutat în București. Astfel, a urmat cursurile Academiei de Studii Economice, specializarea Finanțe și Bănci. Ulterior, și-a extins pregătirea printr-un program de masterat în Dreptul Afacerilor, îmbinând astfel competențele economice cu cele juridice. Fundamentul academic dobândit în această perioadă a reprezentat un avantaj esențial în evoluția sa profesională.

Diana Cîțu deține o afacere de peste 100 de milioane de lei

În 2017, Diana Cîțu a preluat conducerea unei companii, asumându-și rolul de a coordona dezvoltarea unui business dedicat uneia dintre cele mai importante provocări globale ale prezentului: colectarea și reciclarea responsabilă a deșeurilor.

Prin viziune strategică, determinare și o abordare orientată spre performanță, a contribuit la transformarea companiei într-un reper al industriei de transfer de responsabilitate pentru deșeurile de ambalaje, accelerându-i creșterea și consolidându-i poziția pe piață.

În prezent, compania coordonată de Diana Cîțu a ajuns la o cifră de afaceri de 100 de milioane de lei. Totodată, are în portofoliu mai mult de 1.300 de parteneri pentru care gestionează responsabilitățile legate de reciclarea ambalajelor. Prin strategia și implicarea sa constantă, organizația a avut un rol important în procesarea a peste 2 milioane de tone de deșeuri de ambalaje, consolidându-și contribuția în domeniul economiei circulare.

„Controlul total este o regulă veche din business care nu mai funcționează. Cred tot mai puțin în ideea liderului care trebuie să știe și să decidă totul. Astăzi, performanța reală vine din echipe autonome, din încredere și din capacitatea de a crea contexte în care oamenii pot excela”, a mărturisit ea pentru businessmagazin.ro.

Între responsabilitățile de CEO și viața de familie

Dincolo de rezultatele remarcabile obținute în mediul de afaceri, Diana Cîțu își dedică o parte importantă a timpului familiei, fiind o prezență implicată în viața celor doi copii ai săi.

Zi de zi, reușește să mențină un echilibru între responsabilitățile profesionale și cele personale. Ea combină rolul de lider în business cu cel de mamă prin organizare, consecvență și multă determinare.

„Dimineaţa, după ce îmi las copiii la şcoală, mă duc direct la birou, unde ajung de multe ori înaintea echipei. Folosesc prima oră a dimineţii pentru a trage concluziile zilei precedente şi pentru a parcurge agenda zilei curente. După care începe nebunia, fiind solicitată de către fiecare departament, participând la întâlnirile cu partenerii noştri, mergând la conferinţe şi workshopuri etc. Dar îmi place foarte mult ceea ce fac”, declara Diana Cîțu în urmă cu doi ani, pentru aceeași sursă citată.

Diana Cîțu este pasionată de lectură

Deși responsabilitățile unui CEO presupun un ritm alert și un program solicitant, Diana Cîțu acordă atenție și pasiunilor personale care îi oferă momente de relaxare. Lectura ocupă un loc important în rutina sa zilnică, iar cărțile tipărite rămân alegerea sa preferată pentru clipele de liniște.

Printre scriitorii apreciați de aceasta se află și Haruki Murakami, ale cărui opere îi oferă o evadare din dinamismul cotidian și o pauză binevenită de la provocările mediului de afaceri.

CITEȘTE ȘI: Remus Truică și Diana Cîțu s-au căsătorit la Monaco. Nunta fabuloasă a avut loc la fosta reședință a lui Karl Lagerfeld de pe Riviera Franceză

Irina Ortan (fostă Truică) și milionarul Sorin Culețu, mega-nuntă în Monaco! Secrete suculente de la evenimentul anului: abțibilduri pe camere şi…