Mesajul sfâșietor transmis de mama Denisei Adas, românca de 30 de ani ucisă de Vasile Frumuzache. Ți se rupe sufletul!

Mama tinerei românce ucise în Italia trece prin momente cumplite după tragedia care i-a schimbat viața pentru totdeauna. Copleșită de pierderea fiicei sale, femeia a transmis un mesaj plin de durere și dor.

Denisa Maria Adas și-a pierdut viața în urma crimei comise de Vasile Frumuzache, într-un hotel din Italia. Deși tragedia s-a petrecut în urmă cu un an, suferința familiei nu s-a estompat. Mama tinerei trăiește în continuare cu durerea pierderii și a vorbit despre golul lăsat de dispariția fiicei sale.

Mama româncei a transmis un mesaj dureros

La peste un an de la pierderea tragică a fiicei sale, mama Denisei Adas continuă să vorbească despre dorul și durerea pe care le poartă. Femeia păstrează vie amintirea tinerei prin mesajele pe care le publică pe rețelele de socializare, alături de fotografii și gânduri dedicate fiicei sale.

Mama Denisei a transmis că dorul de fiica sa va rămâne prezent pentru tot restul vieții. Mai mult decât atât, pierderea suferită reprezintă o durere pe care nimic nu o poate șterge. Femeia a mai spus că va continua să caute dreptate pentru tânăra care și-a pierdut viața la doar 30 de ani, în urma tragediei petrecute într-un hotel din Prato, regiunea Toscana.

„Copilul meu chinuit, te iubește mama din suflet. Am pe cineva acolo sus a cărui lipsă o voi simți toată viața”, a declarat de mama Denisei Maria Adas, pe TikTok.

Familia Denisei a trecut prin săptămâni de neliniște și disperare în încercarea de a afla unde se află tânăra. După ce a fost declarată dispărută, au urmat numeroase căutări. Însă după aproape trei săptămâni, aceasta a fost găsită fără viață.

Bărbatul care a ucis-o pe tânără și-a recunoscut faptele

Vasile Frumuzache este persoana acuzată de uciderea Denisei Maria Adas, într-un hotel din Toscana. Acesta și-a recunoscut responsabilitatea în acest caz și a declarat că ar fi fost implicat și într-o altă crimă comisă cu ani în urmă asupra unei alte femei de origine română.

În luna iunie 2026, la un an de la comiterea crimei, bărbatul a primit în Italia o condamnare la detenție pe viață. Pe lângă pedeapsa principală, instanța a stabilit și o perioadă de 18 luni de izolare, timp în care acesta nu poate ieși din celula în care este închis.

CITEȘTE ȘI: Detaliul care schimbă ancheta în cazul Denisei Adas. Ce s-a întâmplat la ora 02:53, în noaptea în care a dispărut tânăra

Motivul IREAL pentru care Vasile, un român de 32 de ani, a omorât-o pe Denisa Adas. Filmul crimei șocante din Italia