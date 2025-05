DETALIUL care schimbă ancheta în cazul Denisei Adas. Ce s-a întâmplat la ora 02:53, în noaptea în care a dispărut tânăra

Apar noi detalii despre dispariția Denisei Maria Adas. Românca de 30 de ani este de negăsit de 12 zile, iar anchetatorii au descoperit informații care ar putea schimba cursul anchetei. Printre altele, mama ei a fost acuzată că le-a ascuns autorităților detalii importante.

Denisa Maria Adas a dispărut în urmă cu 12 zile. Tânăra locuia în Roma și a fost văzută ultima dată în localitatea Prato, lângă Florența. Misterul dispariției sale se adâncește de la o zi la alta, iar anchetatorii scot la iveală detalii neașteptate.

Ce i-ar fi spus Denisa Maria, românca dispărută în Toscana, mamei sale. Ultimele cuvinte ale tinerei de 30 de ani

Misterul dispariției Denisei Maria Adas

Românca a dispărut în noaptea de 15 spre 16 mai 2025. Ea și-a sunat mama pe data de 13 mai, la ora 23:00, fiind ultima dată când a vorbit cu un membru al familiei sale.

Deși ambele telefoane ale româncei erau închise, anchetatorii au descoperit că dispozitivele au fost aprinse la ora 02:53 – în noaptea în care a dispărut. Mai mult de atât, semnalul ar fi fost înregistrat de către anchetatori pe o stradă situată în apropierea casei sale, la o distanță de 6 minute de mers cu mașina față de hotelul unde trebuia să fie cazată.

După ceva timp, semnalul telefoanelor a venit de lângă stația de taxare de pe autostradă Prato Est. Anchetatorii iau în calcul faptul că Denisa Maria nu mai este de câteva zile în Toscana – detaliu care întărește ideea că a fost luată de cineva împotriva voinței sale. Nu se știe sigur dacă telefonul a fost pornit de către Maria Denisa sau a fost folosit în locul ei.

Ultimul mesaj CUTREMURĂTOR al Denisei Adas, înainte să dispară în Italia: ”Dacă mă găsesc, mă omoară!”

Potrivit informațiilor oferite de una dintre prietenele sale, Denisa Maria ar fi fost răpită de către un avocat italian care ar fi făcut o obsesie pentru ea. În tot acest timp, mama Denisei este acuzată de anchetatori că ar fi ascuns informații prețioase despre fiica sa. Femeia este bănuită că știa mai multe detalii despre dispariția româncei și chiar că ar fi vorbit cu avocatul despre care se crede că a răpit-o.

Contactat de presa din Italia, avocatul a recunoscut că este prieten cu mama româncei și că a fost contactat când fiica ei a dispărut: ”Da, sunt un prieten al mamei Denisei, nu neg asta, dar nici nu am văzut-o vreodată pe fiica ei și nu știu nimic despre această poveste. Am schimbat mesaje și când am citit vestea că era implicat un avocat, m-am dus să-i verific ca să fiu sigur. Vă pot spune că schimbul de mesaje era unul normal de genul: ”Să sperăm că o găsesc”, ”Încearcă să te odihnești puțin”, lucruri de genul acesta”, a spus avocatul bănuit de răpirea româncei.