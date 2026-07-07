Doliu în politică! A murit Iosif Dedi Brodner, fostul primar din Vatra Moldoviței

Comunitatea din Vatra Moldoviței este în doliu după dispariția fostului primar Iosif Dedi Brodner. El a condus administrația locală timp de două mandate, între anii 2000 și 2008.

Anunțul decesului a fost făcut public de Primăria și Consiliul Local Vatra Moldoviței, care au transmis un mesaj de condoleanțe familiei și au adus un omagiu activității desfășurate de fostul edil în slujba comunității.

Reprezentanții autorităților locale au precizat că Iosif Dedi Brodner și-a pus amprenta asupra dezvoltării comunei prin proiectele și implicarea sa în viața publică, contribuind la modernizarea și progresul localității.

Moartea fostului primar reprezintă o pierdere importantă pentru comunitatea din Vatra Moldoviței. Cei care l-au cunoscut îl vor păstra în amintire pentru dedicarea și eforturile depuse în folosul locuitorilor.

Conform mesajului transmis de Primăria și Consiliul Local Vatra Moldoviței, Iosif Dedi Brodner a fost apreciat pentru implicarea sa în viața comunității și pentru modul responsabil în care și-a exercitat mandatul, fiind considerat un om dedicat binelui public.

„Plecarea sa dintre noi reprezintă o pierdere grea pentru întreaga comunitate. Om al datoriei, al demnității și al respectului față de semeni, domnul Brodner Iosif Dedi și-a dedicat o parte importantă a vieții binelui public, contribuind prin munca și implicarea sa la dezvoltarea și prosperitatea comunei Vatra Moldoviței.”

Autoritățile locale au adus un omagiu fostului edil

Primăria și Consiliul Local au transmis condoleanțe familiei îndoliate, rudelor și tuturor celor care l-au cunoscut. Mai mult decât atât, și-au exprimat solidaritatea în aceste momente grele.

„Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să îi dăruiască odihnă veșnică, iar celor rămași să le ofere puterea de a trece peste această dureroasă despărțire. Dumnezeu să-l odihnească în pace și lumină”, au declarat autoritățile locale.

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