Acasă » Bancuri » BANC | Bulă merge la film

BANC | Bulă merge la film

De: Denisa Crăciun 30/07/2026 | 07:16
BANC | Bulă merge la film
BANC | Bulă merge la film
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Este joi, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

Bulă merge la film. La caserie cumpără două bilete. După câteva minute se întoarce, mai cumpără două. Mai cumpără două. Până la urmă caserița îl întreabă:

-Mai băiete, spune câte bilete vrei?

-Păi mi le tot rupe unu’ la intrare.

BANC | Bulă merge la film
BANC | Bulă merge la film

Alte bancuri haioase

Bulă întârzie la muncă

– Bulă, de ce ai venit atât de târziu la muncă?
– Șefu’, am citit pe internet că trebuie să-ți urmezi visele…
– Și?
– Și am mai dormit o oră, șefu’!

Bulă lipsește de la școală

Bulă absentează o zi de la şcoală.

A doua zi când vine:

– Unde ai fost, Bulă? Întreabă profesoara

– Am fost cu vaca la taur, doamna profesoară!

-Bine, Bulă, dar nu putea să facă taică-tu lucrul ăsta?

– Ba da, dar taurul o face mai bine!

Bulă este romantic

– Vai, Bulă, ce romantic ești! După ce am făcut-o, m-ai ținut în brațe jumătate de oră continuu…
– Sunt învățat de la fosta…
– Cum așa?
– Pentru că doar așa se dezumfla cel mai repede.

Intra pe raziculacrimi.ro!
Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANCUL ZILEI | Copilul și bomboanele
Bancuri
BANCUL ZILEI | Copilul și bomboanele
BANC | „Bulă, de ce ai venit atât de târziu la muncă?”
Bancuri
BANC | „Bulă, de ce ai venit atât de târziu la muncă?”
(VIDEO) Momentul flagrantului Parchetului General în dosarul de obținere frauduloasă a cetățeniei române
Mediafax
(VIDEO) Momentul flagrantului Parchetului General în dosarul de obținere frauduloasă a cetățeniei române
Bolojan le cere românilor să stingă lumina seara în urma opririi ambelor reactoare de la Cernavodă
Gandul.ro
Bolojan le cere românilor să stingă lumina seara în urma opririi ambelor reactoare...
Nadia Comăneci a luat din banii ei două aparate de aer condiționat pentru sala de gimnastică de la Complexul „Lia Manoliu”
Prosport.ro
Nadia Comăneci a luat din banii ei două aparate de aer condiționat pentru...
„De ce ar trebui să beneficieze de acciză redusă cineva care conduce un SUV?” Subvenția la motorină, criticată de un expert în energie
Adevarul
„De ce ar trebui să beneficieze de acciză redusă cineva care conduce un...
Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina va fi cedată Poloniei în viitor
Digi24
Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina...
Bruxelles-ul intră peste decizia care obligă ROMÂNIA să achite MILIOANE de euro în dosarul despăgubirilor din energie
Mediafax
Bruxelles-ul intră peste decizia care obligă ROMÂNIA să achite MILIOANE de euro în...
Parteneri
Imagini incendiare cu Maria Covașa, fostă concurentă la „Insula Iubirii”! Fanii au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Arată total schimbată acum.
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini incendiare cu Maria Covașa, fostă concurentă la „Insula Iubirii”! Fanii au rămas fără cuvinte...
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
Prosport.ro
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mihai Onilă a fost operat de urgență. Soția lui e la capătul puterilor: „Trec prin momente extrem de grele”
Click.ro
Mihai Onilă a fost operat de urgență. Soția lui e la capătul puterilor: „Trec prin...
Decizie uriașă la Washington: Donald Trump i-a dat undă verde lui Zelenski pentru rachetele Patriot
Digi 24
Decizie uriașă la Washington: Donald Trump i-a dat undă verde lui Zelenski pentru rachetele Patriot
Băiat pe trotinetă, lovit în cap de un obiect căzut din cer. Copilul nu-și amintește nimic despre incident
Digi24
Băiat pe trotinetă, lovit în cap de un obiect căzut din cer. Copilul nu-și amintește...
Ofertă la Dedeman: camera auto Full HD cu Wi-Fi are preț tăiat
Promotor.ro
Ofertă la Dedeman: camera auto Full HD cu Wi-Fi are preț tăiat
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Aparatul minune la Lidl: Parkside „Transformer” cu 3 funcții, 300 lei
go4it.ro
Aparatul minune la Lidl: Parkside „Transformer” cu 3 funcții, 300 lei
Toți oamenii împărtășesc un strămoș surprinzător
Descopera.ro
Toți oamenii împărtășesc un strămoș surprinzător
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
Go4Games
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
Bolojan le cere românilor să stingă lumina seara în urma opririi ambelor reactoare de la Cernavodă
Gandul.ro
Bolojan le cere românilor să stingă lumina seara în urma opririi ambelor reactoare de la...
Tags:
ULTIMA ORĂ
De ce Postul Sântămăriei este la fel de aspru ca Postul Mare. Când avem dezlegare la pește în august
De ce Postul Sântămăriei este la fel de aspru ca Postul Mare. Când avem dezlegare la pește în august
Mutată în SUA de ani buni, Irina Columbeanu le-a făcut o caracterizare românilor: ”Plini de naționalism”
Mutată în SUA de ani buni, Irina Columbeanu le-a făcut o caracterizare românilor: ”Plini de naționalism”
Portarul-simbol al Europei confirmă retragerea. Vrea să încheie cariera cu încă un trofeu UEFA Champions ...
Portarul-simbol al Europei confirmă retragerea. Vrea să încheie cariera cu încă un trofeu UEFA Champions League
TEST IQ | Identificați toate cele 3 diferențe dintre aceste două imagini! Geniile reușesc în 12 ...
TEST IQ | Identificați toate cele 3 diferențe dintre aceste două imagini! Geniile reușesc în 12 secunde
Meteorologii Accuweather anunță o lună august cum nu prea a mai fost în România. Ce se întâmplă ...
Meteorologii Accuweather anunță o lună august cum nu prea a mai fost în România. Ce se întâmplă în București
Influencerița Jen Hamilton susține că amanta fostului soț i-a făcut o mărturisire șocantă. Ce ...
Influencerița Jen Hamilton susține că amanta fostului soț i-a făcut o mărturisire șocantă. Ce i-ar fi spus după destrămarea căsniciei
Vezi toate știrile