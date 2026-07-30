BANC | Bulă merge la film

Este joi, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

Bulă merge la film. La caserie cumpără două bilete. După câteva minute se întoarce, mai cumpără două. Mai cumpără două. Până la urmă caserița îl întreabă:

-Mai băiete, spune câte bilete vrei?

-Păi mi le tot rupe unu’ la intrare.

Alte bancuri haioase

Bulă întârzie la muncă

– Bulă, de ce ai venit atât de târziu la muncă?

– Șefu’, am citit pe internet că trebuie să-ți urmezi visele…

– Și?

– Și am mai dormit o oră, șefu’!

Bulă lipsește de la școală

Bulă absentează o zi de la şcoală.

A doua zi când vine:

– Unde ai fost, Bulă? Întreabă profesoara

– Am fost cu vaca la taur, doamna profesoară!

-Bine, Bulă, dar nu putea să facă taică-tu lucrul ăsta?

– Ba da, dar taurul o face mai bine!

Bulă este romantic

– Vai, Bulă, ce romantic ești! După ce am făcut-o, m-ai ținut în brațe jumătate de oră continuu…

– Sunt învățat de la fosta…

– Cum așa?

– Pentru că doar așa se dezumfla cel mai repede.