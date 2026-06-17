O altă tânără trebuia să sară înaintea Mariei, studenta care a fost aruncată în gol fără coarda de siguranță. Motivul pentru care s-a răzgândit pe ultima sută de metri

Ies la suprafață noi detalii uluitoare legate de tragedia din Brazilia. Cu câteva minute înainte ca Maria Eduarda Rodrigues de Freitas să sară, o altă participantă era programată. Totuși, ea s-a răzgândit din cauza faptului că îi era mult prea frică. Astfel, viața sa a fost salvată.

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas s-a stins din viață, după ce a fost aruncată în gol. Aceasta a murit în data de 13 iunie, iar o anchetă este acum în desfășurare. Cazul a șocat întreaga lume, însă acum ies la suprafață noi detalii șocante. Cu doar câteva minute înainte de a se produce tragedia, o altă femeie ar fi trebuit să sară. Totuși, ea s-a răzgândit în ultima clipă și asta pentru că se temea prea tare.

O altă femeie trebuia să sară înaintea Mariei Eduarda

Totul s-a petrecut în data de 13 iunie, la Ponte do Esquelto („Podul Scheletului”), un pod feroviar abandonat aflat în apropierea orașului Limeira, în São Paulo. În jur de 100 de persoane s-au înscris la evenimentul de salturi și au avut loc în jur de 40 înainte de a se produce tragedia. Potrivit informațiilor apărute, o altă participantă ar fi trebuit să sară înaintea Mariei Eduarda Rodrigues de Freitas. Femeia s-a răzgândit în ultimul moment de frică, așadar organizatorii au trecut mai departe la tânăra de 21 de ani care s-a stins.

Maria Eduarda s-a dus acolo alături de logodnicul ei, iar cu câteva minute înainte de salt, studenta a făcut o postare în mediul online. Aceasta a scris, fără să știe că este ultimul ei mesaj, glumind: „Cine a fost nebunul care m-a lăsat să sar de pe un pod?”. Imagini publicate pe rețelele de socializare arată cum este pregătită pentru salt, purtând cască și ham de protecție. Ea ceruse să fie lansată în stil „Superman”, cu brațele întinse lateral. Organizatorii i-au respectat cerința, însă nimeni nu a sesizat un lucru fatal: coarda principală care ar fi trebuit să o susțină nu era conectată. La câteva fracțiuni de secundă după ce oamenii au realizat ce s-a întâmplat, s-au panicat, au început să țipe, însă era prea târziu. Tânăra a căzut de la aproximativ 40 de metri în gol.

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