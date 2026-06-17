Acasă » Știri » O altă tânără trebuia să sară înaintea Mariei, studenta care a fost aruncată în gol fără coarda de siguranță. Motivul pentru care s-a răzgândit pe ultima sută de metri

O altă tânără trebuia să sară înaintea Mariei, studenta care a fost aruncată în gol fără coarda de siguranță. Motivul pentru care s-a răzgândit pe ultima sută de metri

De: Denisa Crăciun 17/06/2026 | 17:59
O altă tânără trebuia să sară înaintea Mariei, studenta care a fost aruncată în gol fără coarda de siguranță. Motivul pentru care s-a răzgândit pe ultima sută de metri
O altă femeie trebuia să sară înaintea Mariei
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Ies la suprafață noi detalii uluitoare legate de tragedia din Brazilia. Cu câteva minute înainte ca Maria Eduarda Rodrigues de Freitas să sară, o altă participantă era programată. Totuși, ea s-a răzgândit din cauza faptului că îi era mult prea frică. Astfel, viața sa a fost salvată.

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas s-a stins din viață, după ce a fost aruncată în gol. Aceasta a murit în data de 13 iunie, iar o anchetă este acum în desfășurare. Cazul a șocat întreaga lume, însă acum ies la suprafață noi detalii șocante. Cu doar câteva minute înainte de a se produce tragedia, o altă femeie ar fi trebuit să sară. Totuși, ea s-a răzgândit în ultima clipă și asta pentru că se temea prea tare.

O altă femeie trebuia să sară înaintea Mariei Eduarda

Totul s-a petrecut în data de 13 iunie, la Ponte do Esquelto („Podul Scheletului”), un pod feroviar abandonat aflat în apropierea orașului Limeira, în São Paulo. În jur de 100 de persoane s-au înscris la evenimentul de salturi și au avut loc în jur de 40 înainte de a se produce tragedia. Potrivit informațiilor apărute, o altă participantă ar fi trebuit să sară înaintea Mariei Eduarda Rodrigues de Freitas. Femeia s-a răzgândit în ultimul moment de frică, așadar organizatorii au trecut mai departe la tânăra de 21 de ani care s-a stins.

Maria Eduarda s-a dus acolo alături de logodnicul ei, iar cu câteva minute înainte de salt, studenta a făcut o postare în mediul online. Aceasta a scris, fără să știe că este ultimul ei mesaj, glumind: „Cine a fost nebunul care m-a lăsat să sar de pe un pod?”. Imagini publicate pe rețelele de socializare arată cum este pregătită pentru salt, purtând cască și ham de protecție. Ea ceruse să fie lansată în stil „Superman”, cu brațele întinse lateral. Organizatorii i-au respectat cerința, însă nimeni nu a sesizat un lucru fatal: coarda principală care ar fi trebuit să o susțină nu era conectată. La câteva fracțiuni de secundă după ce oamenii au realizat ce s-a întâmplat, s-au panicat, au început să țipe, însă era prea târziu. Tânăra a căzut de la aproximativ 40 de metri în gol.

VEZI ȘI: Detalii dureroase despre ultimele clipe ale Mariei. Mărturia asistentei care a ajuns la fața locului

Mama Mariei, tânăra care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță, strigăt de durere: „Te-a luat de lângă mine”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Gestul făcut de Cătălin Măruță pentru un bărbat crescut în centrul de plasament: ”I-am spus pe loc că-mi iau un angajament”
Știri
Gestul făcut de Cătălin Măruță pentru un bărbat crescut în centrul de plasament: ”I-am spus pe loc că-mi…
Marius Tucă Show începe joi, 18 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Știri
Marius Tucă Show începe joi, 18 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Schimbare MAJORĂ pe drumurile expres. Apar benzile de urgență pentru siguranță sporită
Mediafax
Schimbare MAJORĂ pe drumurile expres. Apar benzile de urgență pentru siguranță sporită
Calendarul Guvernului Veștea. Azi se definitivează lista miniștrilor și programul de guvernare, joi ar avea loc audierile în comisii și votul în plen – SURSE
Gandul.ro
Calendarul Guvernului Veștea. Azi se definitivează lista miniștrilor și programul de guvernare, joi...
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe șezlong!
Prosport.ro
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se...
Cum să eviți să aduci ploșnițe acasă din metrou și transportul public: ghid de prevenție pentru navetiști
Adevarul
Cum să eviți să aduci ploșnițe acasă din metrou și transportul public: ghid...
„Eu sunt șeful”, le-a transmis Donald Trump liderilor adunați la summitul G7. Cum au reacționat cei din sală
Digi24
„Eu sunt șeful”, le-a transmis Donald Trump liderilor adunați la summitul G7. Cum...
Surpriză în clasament! Acesta este cel mai infestat oraș cu PLOȘNIȚE din Europa
Mediafax
Surpriză în clasament! Acesta este cel mai infestat oraș cu PLOȘNIȚE din Europa
Parteneri
Și-a surprins fanii cu o fotografie din copilărie. Imaginea care a stârnit valuri de reacții în mediul online. Nimeni nu l-a recunoscut. Tu știi cine este?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Și-a surprins fanii cu o fotografie din copilărie. Imaginea care a stârnit valuri de reacții...
FOTO. Maria Sharapova, apariție rară în costum de baie. Cum arată rusoaica la 39 de ani
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova, apariție rară în costum de baie. Cum arată rusoaica la 39 de...
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Mihai Mărgineanu răspunde acuzațiilor lui Florin Chilian. Artistul explică de ce are dreptul să cânte melodiile contestate
Click.ro
Mihai Mărgineanu răspunde acuzațiilor lui Florin Chilian. Artistul explică de ce are dreptul să cânte...
„Green Boots” ar putea ajunge acasă. Plan pentru recuperarea celei mai macabre „borne” de pe Everest: un alpinist mort acum 30 de ani
Digi 24
„Green Boots” ar putea ajunge acasă. Plan pentru recuperarea celei mai macabre „borne” de pe...
Este polițistul de vină? Două tramvaie s-au izbit după ce agentul a făcut semn vatmanului să treacă
Promotor.ro
Este polițistul de vină? Două tramvaie s-au izbit după ce agentul a făcut semn vatmanului...
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce face?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce...
Reduceri la Lidl: produse Parkside pentru grădină și un gadget pentru grătar atrag atenția în oferta săptămânii
go4it.ro
Reduceri la Lidl: produse Parkside pentru grădină și un gadget pentru grătar atrag atenția în...
Ce s-a aflat despre lemnul viorilor lui Stradivari?
Descopera.ro
Ce s-a aflat despre lemnul viorilor lui Stradivari?
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Calendarul Guvernului Veștea. Azi se definitivează lista miniștrilor și programul de guvernare, joi ar avea loc audierile în comisii și votul în plen – SURSE
Gandul.ro
Calendarul Guvernului Veștea. Azi se definitivează lista miniștrilor și programul de guvernare, joi ar avea...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Gestul făcut de Cătălin Măruță pentru un bărbat crescut în centrul de plasament: ”I-am spus ...
Gestul făcut de Cătălin Măruță pentru un bărbat crescut în centrul de plasament: ”I-am spus pe loc că-mi iau un angajament”
Marius Tucă Show începe joi, 18 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Marius Tucă Show începe joi, 18 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Marius Tucă Show începe joi, 18 iunie, de la ora 18.00, live pe Gândul. Invitat: Alexandru Rafila
Marius Tucă Show începe joi, 18 iunie, de la ora 18.00, live pe Gândul. Invitat: Alexandru Rafila
Un asteroid se apropie de Pământ. Fenomenul istoric va avea loc pe 27 iunie 2026
Un asteroid se apropie de Pământ. Fenomenul istoric va avea loc pe 27 iunie 2026
Drama neștiută a lui Lucian Isar, fostul concurent de la Românii au talent care a murit la doar 44 ...
Drama neștiută a lui Lucian Isar, fostul concurent de la Românii au talent care a murit la doar 44 de ani: „A făcut o depresie puternică din cauza asta”
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 18 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 18 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Vezi toate știrile