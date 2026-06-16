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Detalii dureroase despre ultimele clipe ale Mariei. Mărturia asistentei care a ajuns la fața locului

De: Irina Vlad 16/06/2026 | 12:46
Detalii dureroase despre ultimele clipe ale Mariei. Mărturia asistentei care a ajuns la fața locului
Detalii dureroase despre ultimele clipe ale Mariei. Mărturia asistentei care a ajuns la fața locului
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Apar noi detații în cazul Mariei Eduarda Rodrigues de Freitas, tânăra de 21 de ani care a murit în urma unui salt de la 40 de metri de pe „Podul Scheletului”, din Brazilia. Asistenta ajunsă la locul tragediei a vorbit despre ultimele clipe din viața tinerei.

Un salt cu coarda elastică s-a transformat într-o tragedie pentru Maria, după ce echipamentul de siguranță nu i-a fost montat înainte ca ea să fie împinsă de pe un pod, la o înălțime de peste 40 de metri. Incidentul a avut loc pe „Podul Scheletului” din Limeria, Sao Paulo. Imaginile distribuite pe rețelele de socializare arată membrii echipei de jumping însoțind-o până la marginea podului înainte ca ea să fie lansată. Câteva momente mai târziu, cei trei instructori de jumping și persoanele aflate în apropiere și-au dat seama că frânghia de siguranță nu fusese atașată.

„Nimeni nu moare pe tura mea”

Printre primele persoane care au ajuns la fața locului a fost o asistentă medicală aflată în timpul liber. Potrivit presei locale, femeia a depus eforturi mari pentru a ajunge la victimă, în ciuda terenului dificil și periculos. Femeia a ajuns la Maria folosind o frânghie și a continuat deplasarea pe jos până unde se afla tânăra.

„Mi-am zgâriat toată mâna, deoarece acolo jos era o pantă abruptă și aveam la dispoziție o singură frânghie pentru a coborî. Totul era acoperit de noroi. Am continuat să cobor, am mers pe jos tot drumul. Chiar am vorbit cu ea. Am obiceiul să glumesc și să spun: «Nimeni nu moare pe tura mea»”, a relatat cadrul medical, pentru presa străină.

Potrivit acesteia, Maria era încă în viață când a ajuns la ea, însă avea pulsul mic. Asistenta a încercat constant să comunice cu ea și să îi ofere primul ajutor, însă, din cauza rănilor suferite, tânăra de 21 de ani a fost declarată decedată.

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas era o tânără de 21 de ani din Brazilia, absolventă a Facultății de Sport și își dorea să urmeze o carieră în domeniul educației fizice. Prietenii și familia au descris-o ca pe o tânără aventurieră și dorinică să încerce tot felul de experiențe riscante. În orele care au precedat incidentul fatal, Maria a postat mai multe actualizări pe rețelele de socializare, publicând fotografii cu brățările de salt, podul și echipa care pregătea participanții pentru experiență.

Instructorii de parașutism, Luis Felipe Feliciano Egoroff, 32 de ani, Vitor de Freitas Goncalves, 27 de ani, și Maicon Fernandes Cintra, 42 de ani, au fost arestați duminică și acuzați de omor cu intenție eventuală. Conform legislației braziliene, această acuzație este o încadrare juridică aplicată în cazurile în care făptașii nu au intenționat să ucidă, dar își asumă în mod direct și conștient riscul producerii ei prin acțiunile lor.

Mama Mariei, tânăra care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță, strigăt de durere: „Te-a luat de lângă mine”

Instructorii care au aruncat-o pe Maria de la 40 de metri în gol fără coarda de siguranță au fost arestați. Ce le-au spus anchetatorilor

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