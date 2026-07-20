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Cum arată casa lui Gheorghe Dincă, la 7 ani de dispariția Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu

De: Emanuela Cristescu 20/07/2026 | 19:07
Cum arată casa lui Gheorghe Dincă, la 7 ani de dispariția Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu
Ce s-a ales de casa lui Gheorghe Dincă! Locul care a îngrozit România este de nerecunoscut
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Gheorghe Dincă se află de șapte ani în spatele gratiilor, dar casa în care s-ar fi petrecut ororile care au șocat România continuă să provoace fiori. Locuința din Caracal, asociată cu una dintre cele mai șocante crime din istoria recentă a României, este astăzi aproape de nerecunoscut.

Anii au lăsat urme adânci asupra imobilului. Ferestrele sunt distruse, zidurile s-au degradat vizibil, iar curtea, odinioară atent supravegheată de anchetatori și de forțele de ordine, este acum acoperită de buruieni. Poarta care a devenit simbolul tragediei din Caracal este decolorată și afectată de intemperii, în timp ce întreaga proprietate pare abandonată complet.

Casa lui Gheorghe Dincă a ajuns o ruină

Imaginile recente, publicate pe TikTok de un utilizator care a ajuns în fața locuinței, au stârnit un nou val de reacții. Mulți au rămas șocați să vadă cum arată acum casa lui Gheorghe Dincă, locul care, în vara lui 2019, a fost în centrul uneia dintre cele mai ample anchete din România.

Între timp, Gheorghe Dincă își execută pedeapsa definitivă de 30 de ani de închisoare, după ce a fost condamnat în dosarul dispariției Luizei Melencu și a Alexandrei Măceșanu. În tot acest timp, proprietatea din Caracal nu a mai fost locuită și nici întreținută, iar degradarea este evidentă la fiecare pas.

„Un om dur. Te sperii de el”

De-a lungul anilor au apărut și mărturii despre viața pe care acesta o duce în penitenciar. Un fost deținut care l-a întâlnit în închisoare a povestit că Dincă ar fi avut o atitudine rece și intimidantă. El a spus mulți deținuți îl evitau de frică.

”Gheorghe Dincă mi se pare un om dur. Te sperii de el, când îl vezi. Mie nu mi-a fost frică de el, dar au fost deținuți care se speriau de el. Am vorbit cu el. L-am întrebat dacă fapta este a lui, iar el a continuat să spună că nu este a lui și că nu are nicio treabă.

Parcă s-a și deplasat psihic de realitate. A luat-o un pic randeaua. Nu spunea niciodată că ar fi făcut ceva cu fetele și zicea că este condamnat degeaba, că se află la pușcărie degeaba, că nu le-a cunoscut niciodată pe acele fete”, a declarat un deținut care l-a cunoscut pe Gheorghe Dincă, în cadrul emisiunii „Condamnații”.

VEZI ȘI: Strategia care l-ar putea scoate din penitenciar pe Gheorghe Dincă. După aproape trei ani de detenție, criminalul din Caracal încearcă o nouă cale de scăpare
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