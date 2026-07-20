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Keanu Reeves a urcat pe scena de la Electric Castle. Starul de la Hollywood și-a încheiat turneul european în România

De: Daniel Matei 20/07/2026 | 12:47
Keanu Reeves a urcat pe scena de la Electric Castle. Starul de la Hollywood și-a încheiat turneul european în România
Sursa: Captură video Facebook/Electric Castle
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Actorul american Keanu Reeves a urcat pe scena festivalului Electric Castle alături de trupa sa, Dogstar, susținând ultimul concert din turneul european All In Now Tour în fața a mii de spectatori prezenți la Bonțida.

Keanu Reeves, pe scena de la Electric Castle

Reeves a lăsat pentru o seară platourile de filmare și a revenit în postura de muzician, cântând la chitară bas alături de colegii săi, Bret Domrose și Robert Mailhouse. Concertul de la Electric Castle a reprezentat ultima oprire europeană din cadrul turneului de promovare a noului album All In Now, lansat în acest an. După seria de spectacole din Europa, Dogstar urmează să își continue turneul în America de Nord.

Publicul de la Bonțida i-a întâmpinat pe membrii trupei cu aplauze și entuziasm, iar prestația lui Keanu Reeves a fost unul dintre cele mai așteptate momente ale ediției din acest an a festivalului.

Ultima oprire a turneului european pentru Dogstar

Dogstar a fost înființată în anii ’90, însă și-a întrerupt activitatea pentru mai bine de două decenii. Trupa s-a reunit în 2023 și a revenit atât cu muzică nouă, cât și cu concerte internaționale.

În cadrul turneului actual, formația promovează albumul All In Now, cel de-al patrulea material de studio din carieră. Reeves este basistul trupei încă de la înființare și a declarat în repetate rânduri că muzica reprezintă una dintre marile sale pasiuni, alături de actorie.

Ediția din acest an a Electric Castle a reunit, timp de patru zile, peste 250 de artiști români și internaționali pe scenele amenajate la Castelul Bánffy din Bonțida. Printre capetele de afiș s-au numărat The Cure, Twenty One Pilots, Teddy Swims, Chase & Status, Jax Jones și Wet Leg, într-un program care a combinat concertele live cu instalații artistice, conferințe și experiențe interactive.

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