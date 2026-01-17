Keanu Reeves, de nerecunoscut după noua schimbare de look. „Nu mai pare că e el”

Keanu Reeves a întors toate privirile anul trecut, atât cu aparițiile sale publice, cât și cu o schimbare vizibilă a stilului său caracteristic.

În februarie 2025, Reeves a apărut la Premiile Societății de Efecte Vizuale (VES), înmânând prestigiosul Premiu VES pentru Excelență Creativă actorului și producătorului Hiroyuki Sanada. Cunoscut pentru multiplele sale premii Emmy și performanțele impresionante, Sanada a fost onorat cu un premiu pentru întreaga carieră, scrie brightside.me.

Ceremonia a fost plină de momente emoționante, dar discursul de acceptare al lui Sanada a fermecat și mai mult publicul. „Faceți lucruri extraordinare aici”, a glumit el.

Keanu Reeves a atras toate privirile

Deși festivitatea de premiere a fost, de fapt, cea mai importantă, aspectul fizic al actorului Keanu Reeves a fost cel care a atras toată atenția. Cunoscut pentru barba sa scurtă și tunsă cu grijă, Reeves și-a surprins fanii optând pentru o barbă mult mai lungă și mai deasă. Schimbarea, deși subtilă, i-a conferit actorului un aspect puțin mai robust și mai matur, adăugându-se la personalitatea sa deja emblematică, scrie sursa.

Fanii actorului au comentat imediat noul stil al acestuia. „Domnule Keanu, nici măcar nu arătați ca dumneavoastră, obosit și epuizat, dar sunteți bine?”, a remarcat un utilizator de internet. „Keanu, scapă de barbă!” sau „Barba aia pare falsă” au fost alte comentarii lăsate de utilizatori.

În ciuda unor remarci critice la adresa bărbii sale mai lungi, Keanu Reeves a stârnit și reacții pozitive în mediul online. Mulți fani s-au grăbit să-l apere pe actor, subliniind că aspectul său este secundar calităților care îl definesc cu adevărat.

Și în aprilie, când Keanu Reeves a fost văzut făcând o apariție publică rară alături de iubita, Alexandra Grant, el a avut acest nou look. Cuplul, cunoscut pentru faptul că își păstrează relația în mare parte privată, a fost văzut bucurându-se de o seară la un restaurant.

