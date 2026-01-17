Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Keanu Reeves, de nerecunoscut după noua schimbare de look. „Nu mai pare că e el”

Keanu Reeves, de nerecunoscut după noua schimbare de look. „Nu mai pare că e el”

De: Daniel Matei 17/01/2026 | 07:10
Keanu Reeves, de nerecunoscut după noua schimbare de look. „Nu mai pare că e el”
Sursa foto: Shutterstock
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Keanu Reeves a întors toate privirile anul trecut, atât cu aparițiile sale publice, cât și cu o schimbare vizibilă a stilului său caracteristic.

În februarie 2025, Reeves a apărut la Premiile Societății de Efecte Vizuale (VES), înmânând prestigiosul Premiu VES pentru Excelență Creativă actorului și producătorului Hiroyuki Sanada. Cunoscut pentru multiplele sale premii Emmy și performanțele impresionante, Sanada a fost onorat cu un premiu pentru întreaga carieră, scrie brightside.me.

Ceremonia a fost plină de momente emoționante, dar discursul de acceptare al lui Sanada a fermecat și mai mult publicul. „Faceți lucruri extraordinare aici”, a glumit el.

Sursa foto: Profimedia

Keanu Reeves a atras toate privirile

Deși festivitatea de premiere a fost, de fapt, cea mai importantă, aspectul fizic al actorului Keanu Reeves a fost cel care a atras toată atenția. Cunoscut pentru barba sa scurtă și tunsă cu grijă, Reeves și-a surprins fanii optând pentru o barbă mult mai lungă și mai deasă. Schimbarea, deși subtilă, i-a conferit actorului un aspect puțin mai robust și mai matur, adăugându-se la personalitatea sa deja emblematică, scrie sursa.

Fanii actorului au comentat imediat noul stil al acestuia. „Domnule Keanu, nici măcar nu arătați ca dumneavoastră, obosit și epuizat, dar sunteți bine?”, a remarcat un utilizator de internet. „Keanu, scapă de barbă!” sau „Barba aia pare falsă” au fost alte comentarii lăsate de utilizatori.

În ciuda unor remarci critice la adresa bărbii sale mai lungi, Keanu Reeves a stârnit și reacții pozitive în mediul online. Mulți fani s-au grăbit să-l apere pe actor, subliniind că aspectul său este secundar calităților care îl definesc cu adevărat.

Și în aprilie, când Keanu Reeves a fost văzut făcând o apariție publică rară alături de iubita, Alexandra Grant, el a avut acest nou look. Cuplul, cunoscut pentru faptul că își păstrează relația în mare parte privată, a fost văzut bucurându-se de o seară la un restaurant.

CITEȘTE ȘI:

Lionel Messi recunoaște că soția sa, Antonela, nu îi mai oferă cadouri. Care este motivul

Hoții români care au speriat Anglia. Au început să spargă casele localnicilor în mai puțin de o zi de când au ajuns în Regat

>Actorul care a slăbit 45 de kg în ultimele luni și fanii nu îl recunosc! A apărut schimbat radical la filmări, dar nu vrea să își spună „secretul”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Actrița ale cărei filme au înregistrat cele mai mari încasări din istorie. A detronat-o pe Scarlett Johansson
Showbiz internațional
Actrița ale cărei filme au înregistrat cele mai mari încasări din istorie. A detronat-o pe Scarlett Johansson
Cardul Panini cu Lionel Messi care l-a îmbogățit pe vânzătorul lui. Câte milioane de dolari a costat
Showbiz internațional
Cardul Panini cu Lionel Messi care l-a îmbogățit pe vânzătorul lui. Câte milioane de dolari a costat
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Liderul opoziției din Uganda a fost răpit la o zi după alegerile câștigate de președintele aflat la putere din 1986
Gandul.ro
Liderul opoziției din Uganda a fost răpit la o zi după alegerile câștigate...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Scandal într-un avion Wizz Air pe aeroportul din Craiova. Doi pasageri au fost dați jos, deși susțineau că aveau bilete valabile
Adevarul
Scandal într-un avion Wizz Air pe aeroportul din Craiova. Doi pasageri au fost...
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Digi24
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față...
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău...
Parteneri
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Dan Negru, deranjat de cât de mic e prețul la benzină și motorină în Republica Moldova. Cât costă litrul față de România: „La noi nu am alimentat mașina, ci bugetul”
Click.ro
Dan Negru, deranjat de cât de mic e prețul la benzină și motorină în Republica...
Ucraina nu mai este dependentă de informațiile americanilor. Țara europeană care oferă acum două treimi din volumul de intelligence
Digi 24
Ucraina nu mai este dependentă de informațiile americanilor. Țara europeană care oferă acum două treimi...
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Digi24
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Motorsportul studențesc din România urcă pe podiumul european: Locul 1 în 2025
Promotor.ro
Motorsportul studențesc din România urcă pe podiumul european: Locul 1 în 2025
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Smart TV-ul ne spionează, cu riscuri semnificative pentru confidențialitate. Cum îl putem opri; ghid pentru fiecare marcă
go4it.ro
Smart TV-ul ne spionează, cu riscuri semnificative pentru confidențialitate. Cum îl putem opri; ghid pentru...
Semnalul dat în România la intrarea în Primul Război Mondial
Descopera.ro
Semnalul dat în România la intrarea în Primul Război Mondial
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Go4Games
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Liderul opoziției din Uganda a fost răpit la o zi după alegerile câștigate de președintele aflat la putere din 1986
Gandul.ro
Liderul opoziției din Uganda a fost răpit la o zi după alegerile câștigate de președintele...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum arată Eliza, fiica Adrianei Iliescu? Doar ce a împlinit 21 de ani
Cum arată Eliza, fiica Adrianei Iliescu? Doar ce a împlinit 21 de ani
Actrița ale cărei filme au înregistrat cele mai mari încasări din istorie. A detronat-o pe Scarlett ...
Actrița ale cărei filme au înregistrat cele mai mari încasări din istorie. A detronat-o pe Scarlett Johansson
Care e numele real si vârsta adevărată a lui Ceanu Zheng. De la ce vine porecla „Ceanu” ...
Care e numele real si vârsta adevărată a lui Ceanu Zheng. De la ce vine porecla „Ceanu” a concurentului Survivor 2026 de la Antena 1
Azi, Pasta Queen ne învață să gătim  pastele cu creveți și lămâie care te fac să uiți de ...
Azi, Pasta Queen ne învață să gătim  pastele cu creveți și lămâie care te fac să uiți de orice altceva
Andreea Bălan a ”distrus-o” pe Ilona Brezoianu: ”A venit în locul meu și s-a închis emisiunea”. ...
Andreea Bălan a ”distrus-o” pe Ilona Brezoianu: ”A venit în locul meu și s-a închis emisiunea”. I-a luat la rând pe Iulia Albu, Raluca Bădulescu și Mihai Petre
Bancul de sâmbătă | De ce bea Bulă bere cu ochii închiși, de fapt
Bancul de sâmbătă | De ce bea Bulă bere cu ochii închiși, de fapt
Vezi toate știrile
×