De: Daniel Matei 14/01/2026 | 19:04
Actorul care a slăbit 45 de kg în ultimele luni și fanii nu îl recunosc! A apărut schimbat radical la filmări, dar nu vrea să își spună „secretul”
Sursa foto: Profimedia
Actorul Jonah Hill este de nerecunoscut pe platourile de filmare ale celui mai recent film al său, Cut Off.

Hill, care este co-scenarist și regizor al comediei, joacă alături de Kristen Wiig o pereche de gemeni curajoși ai căror părinți bogați le-au tăiat sprijinul financiar, potrivit The Hollywood Reporter. Bette Midler și Nathan Lane joacă rolurile mamei și tatălui lor, scrie People.

Acum ceva timp, Hill, în vârstă de 41 de ani, a fost fotografiat lucrând pe platourile de filmare din Los Angeles, arătând de nerecunoscut. El a slăbit foarte mult pentru acest proiect, s-a vopsit blond și și-a lăsat barbă. El și Wiig, în vârstă de 52 de ani, au purtat costume neobișnuite și colorate în ziua filmărilor.

Cel mai recent film al actorului nominalizat de două ori la Oscar a fost „You People”, lansat în 2023, cu Eddie Murphy, Nia Long și Lauren London. Hill și-a făcut debutul regizoral cu „Mid90s” în 2018, apoi a continuat prin regia documentarului „Stutz” din 2022.

Pe lângă „Cut Off”, Hill a terminat anterior filmările la pelicula „Outcome”, pe care a și regizat-o. În acest film joacă nume precum Cameron Diaz, Keanu Reeves și Matt Bomer.

Nu este prima dată când Hill slăbește mult. Între 2011 și 2013, el a slăbit 25 de kilograme, printr-un regim strict, însoțit de exerciții fizice constante, însă greutatea lui a tot fluctuat de-a lungul anilor. În total, de la vârful său de greutate, se pare că actorul a pierdut undeva la 45 de kilograme.

Jonah Hill a vorbit și în trecut despre nesiguranța legată de modul în care arată

În trecut, Hill a vorbit despre transformările sale fizice pentru roluri, dar și despre faptul că, de-a lungul timpului, s-a simțit de multe ori rușinat de modul în care arată.

În 2021, a scris într-o postare de pe Instagram, ștearsă ulterior, că ar prefera ca oamenii să nu comenteze despre corpul său.

„Știu că ai intenții bune, dar te rog să nu comentezi despre corpul meu. Fie că ai intenții bune sau rele, vreau să te anunț politicos că nu este de ajutor și că nu te face să te simți bine. Mult respect”, a scris el la vremea respectivă.

Jonah Hill în trecut. Sursa foto: Shutterstock

Într-o scrisoare deschisă publicată în 2022, Hill a dezvăluit că nu mai intenționează să participe la conferințe de presă sau evenimente promoționale pentru proiectele sale, invocând momente anterioare în care s-a confruntat cu anxietate și atacuri de panică în urma participării la asemenea evenimente.

„Am ajuns la concluzia că am petrecut aproape 20 de ani trecând prin atacuri de anxietate, care sunt exacerbate de aparițiile în mass-media și de evenimentele publice”, a declarat el la acea vreme.

Filmul „Cut Off” ar urma să ajungă în cinematografe pe 17 iulie, mai scrie sursa citată.

