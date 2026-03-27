Valentin Sanfira, relație cu o asistentă de la Acces Direct. Acesta e motivul real al despărțirii

Valentin Sanfira și Codruța Filip și-au spus „adio” după opt ani de relație și patru ani de căsnicie, lucru care i-a uimit pe cei din jur care îi vedeau un cuplu solid, cu multe planuri de viitor. Interpretul de muzică populară a avut și alte relații înainte de a fi cu colega sa de breaslă, Codruța. Acesta s-a iubit cu o cântăreață care a fost și asistentă TV la o emisiune cunoscută din România.

Ieri vă spuneam cum Valentin Sanfira s-a iubit cu Gabriela Prisăcariu înainte de a deveni partenera de viață a lui Dani Oțil. Astăzi aflăm că interpretul de muzică populară a avut o relație cu Cosmina Adam, o cântăreață cunoscută din România care a devenit asistentă TV.

De ce s-au despărțit Valentin Sanfira și Cosmina Adam

În anul 2020, fosta iubită a îndrăgitului interpret de muzică populară, Valentin Sanfira, devenise noua asistentă a Mirelei Vaida la emisiunea Acces Direct. Cosmina Adam părea extrem de fericită că ajunsese pe acest post, ocupând locul rămas liber după plecarea lui Emily Burghelea, care părăsise emisiunea în iulie 2020. Cântăreața venise cu un suflu nou și cu o imagine apreciată de public, reușind să se integreze rapid în echipa show-ului.

Deși ei doi s-au iubit o perioadă, se pare că relația lor a ajuns la final. Valentin Sanfira povestise că trecuse printr-o experiență dificilă în plan sentimental. Artistul mărturisise că a fost trădat în dragoste, după ce partenera îl înșelase cu un alt bărbat, episod care l-a marcat profund. În urma incidentului, el a lansat și o piesă reprezentativă.

Cine este Cosmina Adam

Cosmina Adam își construise parcursul artistic prin studii solide. Aceasta absolvise Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” din Iași, continuând apoi la Universitatea de Arte „George Enescu” din același oraș. Înainte de a se muta la București, activase ca solist vocal în cadrul Orchestrei „Rapsodia Vasluiului”.

Deși era cunoscută ca interpretă de muzică populară, baza sa muzicală era vioara, instrument la care se formase inițial. În plus, în 2010, câștigase un concurs de frumusețe, fapt care i-a adus un plus de vizibilitate.

