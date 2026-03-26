Motivul pentru care Valentin Sanfira a vrut să renunțe la Codruța Filip imediat după ce a cunoscut-o: „A fost greu de tot”

Unul dintre cele mai recente divorțuri din showbiz este cel dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira. Dacă acum ea este cea care și-a dorit separarea, în urmă cu ani de zile, pe vremea când s-au cunoscut, Valentin Sanfira era cel care intenționa să renunțe la Codruța. Care este motivul pentru care artistul a vrut să pun punct?
Codruța Filip a luat prin surprindere pe toată lumea anunțând despărțirea de Valentin Sanfira. Aceștia aveau o relație de aproximativ opt ani, iar în anul 2022 și-au unit destinele și în mod oficial. Deși părea că relația lor este una solidă, se pare că acum s-a ajuns la divorț.
În urmă cu ceva timp, Valentin Sanfira povestea în cadrul unui emisiuni că începuturile relației cu Codruța Filip au fost destul de dificile și chiar a vrut să renunțe și să meargă mai departe. Se pare că artistului i-a fost destul de greu să o cucerească.
S-au cunoscut, s-au plăcut, însă până să iasă la prima întâlnire a durat mult timp, prea mult potrivit lui Valentin Sanfira. Iar până să fie împreună a mai trecut ceva timp. De asemenea, artistul mărturisea că a vrut să renunțe la relația cu Codruța Filip.
Asta pentru că la vremea respectivă aveau perspective de viață complet diferite. El își dorea o familie, în timp ce ea era foarte axată pe carieră și intenționa să facă Academia de Poliție
„La Codruța a fost greu de tot, am zis la un moment dat că renunț. E frumoasă, îmi place de ea, dar nu. Vreo câteva luni (n.r. a durat până a cucerit-o), până să iasă cu mine un date (…)
Voiam să abandonez în sensul că avea o altă traiectorie, ea voia să facă Academia de Poliție, voia să fie pilot militar, voia să meargă la Academie și eu i-am spus că dacă ieșim, eu îmi doresc foarte mult o relație serioasă și chiar să mă căsătoresc. I-am spus că am avut destule pasagere”, declara Valentin Sanfira, în urmă cu aproape un an, în cadrul emisiunii „Online story by Cornelia Ionescu”.
