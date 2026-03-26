Motivul pentru care Valentin Sanfira a vrut să renunțe la Codruța Filip imediat după ce a cunoscut-o: „A fost greu de tot”

Unul dintre cele mai recente divorțuri din showbiz este cel dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira. Dacă acum ea este cea care și-a dorit separarea, în urmă cu ani de zile, pe vremea când s-au cunoscut, Valentin Sanfira era cel care intenționa să renunțe la Codruța. Care este motivul pentru care artistul a vrut să pun punct?

Codruța Filip a luat prin surprindere pe toată lumea anunțând despărțirea de Valentin Sanfira. Aceștia aveau o relație de aproximativ opt ani, iar în anul 2022 și-au unit destinele și în mod oficial. Deși părea că relația lor este una solidă, se pare că acum s-a ajuns la divorț.

Motivul pentru care Valentin Sanfira a vrut să renunțe la Codruța Filip

În urmă cu ceva timp, Valentin Sanfira povestea în cadrul unui emisiuni că începuturile relației cu Codruța Filip au fost destul de dificile și chiar a vrut să renunțe și să meargă mai departe. Se pare că artistului i-a fost destul de greu să o cucerească.

S-au cunoscut, s-au plăcut, însă până să iasă la prima întâlnire a durat mult timp, prea mult potrivit lui Valentin Sanfira. Iar până să fie împreună a mai trecut ceva timp. De asemenea, artistul mărturisea că a vrut să renunțe la relația cu Codruța Filip.

Asta pentru că la vremea respectivă aveau perspective de viață complet diferite. El își dorea o familie, în timp ce ea era foarte axată pe carieră și intenționa să facă Academia de Poliție

„La Codruța a fost greu de tot, am zis la un moment dat că renunț. E frumoasă, îmi place de ea, dar nu. Vreo câteva luni (n.r. a durat până a cucerit-o), până să iasă cu mine un date (…) Voiam să abandonez în sensul că avea o altă traiectorie, ea voia să facă Academia de Poliție, voia să fie pilot militar, voia să meargă la Academie și eu i-am spus că dacă ieșim, eu îmi doresc foarte mult o relație serioasă și chiar să mă căsătoresc. I-am spus că am avut destule pasagere”, declara Valentin Sanfira, în urmă cu aproape un an, în cadrul emisiunii „Online story by Cornelia Ionescu”.

CITEȘTE ȘI:

